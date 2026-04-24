Presidente de Moçambique visita a Cidade Industrial Inteligente da Zoomlion durante visita de Estado à China

CHANGSHA, China, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, visitou as instalações de fabricação da empresa chinesa de equipamentos pesados Zoomlion em 16 de abril, marcando o primeiro dia de uma visita de Estado de uma semana à China, enquanto a nação africana busca acelerar seu desenvolvimento de infraestrutura e agricultura.

Em sua primeira viagem à China desde que assumiu o cargo em 2025, Chapo foi recebido na Cidade Industrial Inteligente da Zoomlion em Changsha pelo presidente e CEO Zhan Chunxin, onde observou linhas automatizadas de montagem de escavadeiras e uma variedade de equipamentos agrícolas, incluindo tratores elétricos, colheitadeiras híbridas e totalmente elétricas, além de transplantadores de arroz.

A empresa também realizou demonstrações ao vivo para mostrar a precisão de seus sistemas inteligentes, apresentando uma escavadeira empilhando copos e uma carregadeira de direção deslizante executando uma rotina coreografada.

Chapo afirmou que Moçambique encontrou na Zoomlion o tipo de soluções que sua iniciativa de construção e infraestrutura exige, observando que o país está engajado em um desenvolvimento em larga escala que abrange estradas, pontes, edifícios e infraestrutura mais ampla.

A agricultura responde por cerca de um quarto do PIB do país e emprega a maioria da população ativa, tornando a mecanização uma prioridade constante para o desenvolvimento econômico.

O Ministério da Agricultura do país realizou uma reunião separada com a Zoomlion dois dias depois para discutir suas necessidades de maquinário agrícola.

Moçambique está em um estágio de desenvolvimento que se alinha de forma estreita com os pontos fortes de longo prazo da Zoomlion em equipamentos de construção e agrícolas. Com experiência acumulada ao longo de anos de desenvolvimento de produtos, fabricação e expansão para mercados internacionais, a empresa está bem-posicionada para atender a uma ampla gama de necessidades de infraestrutura e mecanização.

A Zoomlion, listada em Hong Kong, registrou receita internacional de 30,5 bilhões de yuans (US$ 4,4 bilhões) em 2025, o que corresponde a aproximadamente 59% das vendas totais, com crescimento composto de 52% ao ano nos últimos quatro anos. A receita da divisão de máquinas de terraplenagem aumentou aproximadamente 45% em relação ao ano anterior.

A instalação de Changsha produz mais de 100 modelos de escavadeiras em linhas de montagem compartilhadas, entregando em média uma escavadeira a cada seis minutos, com um ciclo completo de fabricação, do aço bruto ao produto finalizado, de 6,5 dias.

A visita reflete o crescente interesse internacional em fabricantes de equipamentos capazes de atender às diversas necessidades de construção e agricultura, à medida que os investimentos em infraestrutura continuam a se expandir nos mercados emergentes.

FONTE Zoomlion