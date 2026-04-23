Hannover Messe 2026: Zoomlion apresenta o Robot Ops, mostrando recursos de IA industrial e manufatura inteligente

HANNOVER, Alemanha, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" ou "a empresa"; 1157.HK) fez a estreia global de seu sistema operacional de inteligência incorporada, o Robot Ops, na Hannover Messe 2026, realizada de 20 a 24 de abril. No evento, a Zoomlion está apresentando o sistema operacional para robôs voltado a aplicações industriais, juntamente com suas soluções de IA industrial e manufatura inteligente (IM). Por meio de demonstrações ao vivo e apresentações temáticas, a Zoomlion está destacando seus mais recentes avanços em plataformas de desenvolvimento de inteligência incorporada e práticas de manufatura inteligente (IM).

Robô humanoide da Zoomlion atrai grande atenção na Hannover Messe

Construído para a era do Software 3.0, o Robot Ops é uma plataforma profissional de desenvolvimento de inteligência incorporada, centrada no conceito de engenharia de "dados, software e agentes". Ele integra DevOps, DataOps e AgentOps em uma solução full-stack de nível de engenharia, permitindo o desenvolvimento coordenado entre software, dados e agentes inteligentes.

A plataforma é composta por quatro módulos: ferramentas básicas, aprendizado por imitação, aprendizado por reforço e orquestração de tarefas, permitindo o gerenciamento de todo o ciclo de vida a partir da coleta de dados e treinamento de modelos até a verificação em simulação, desenvolvimento de aplicações e manutenção de implantação. Projetado para ser pronto para uso com baixa barreira de adoção, o Robot Ops melhora a eficiência da iteração em ciclo fechado em mais de 50%.

Ele aborda diretamente quatro desafios-chave da indústria: altas barreiras técnicas, dificuldade de migração de cenários, gargalos de dados e falta de gerenciamento de ciclo de vida. Ao fornecer um caminho de engenharia padronizado e replicável para implantação em larga escala, o Robot Ops pode ser amplamente adaptado a robôs humanoides, robôs industriais, máquinas de construção e condução autônoma. Como uma plataforma que capacita múltiplas indústrias, ela apoia uma abordagem mais escalável e padronizada para o desenvolvimento de inteligência incorporada.

Na Hannover Messe 2026, a Zoomlion está realizando demonstrações ao vivo sob o agendamento unificado do Robot Ops, nas quais um robô humanoide com rodas e um robô móvel de logística colaboram em um cenário de triagem logística, enquanto o robô humanoide de primeira geração produzido em massa, Z1, apresenta uma rotina de dança e uma demonstração de controle dinâmico de movimento. A demonstração colaborativa entre múltiplos robôs mostra como o Robot Ops conecta algoritmos, orquestração de tarefas e execução em campo.

A Zoomlion também está apresentando suas soluções de Indústria 5.0 IM, incluindo insights sobre a Zoomlion Smart Industrial City. A apresentação destaca como tecnologias digitais, como agendamento inteligente, IA industrial, gêmeos digitais e logística inteligente de ponta a ponta, são integradas aos processos de manufatura.

A Zoomlion está expondo no Estande D76 no Hall 15 e Estande D70 no Hall 11, no Pavilhão da China. A empresa também está coexibindo com a Amazon Web Services (AWS) e participando da cerimônia de lançamento "Invest in China" do Pavilhão da China.

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FONTE Zoomlion