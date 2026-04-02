줌라이언, 2025년 실적 발표… 해외 매출 전체 매출의 60%에 육박

글로벌 입지와 다각화된 사업으로 지속적인 성장 지원

창사, 중국 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., '줌라이언' 또는 '회사', 1157.HK)이 2025년 연간 실적을 발표하며 매출은 전년 대비 14.58% 증가한 521억 700만 위안, 주주 귀속 순이익은 38.01% 증가한 48억 5800만 위안을 기록했음을 발표했다. 해외 매출은 30.52% 증가한 305억 1500만 위안으로 전체 매출의 58.56%를 차지하며, 성장을 지원하는 회사의 글로벌 운영과 더 넓은 사업 포트폴리오의 역할이 커지고 있음을 강조했다.

2025년 줌라이언은 핵심 장비 사업을 계속 발전시키는 동시에 새로운 성장 부문을 확대했다. 콘크리트 기계, 이동식 크레인 기계, 건설 호이스팅 기계 사업이 모두 해외 시장에서 성장했으며, 수출 합산 판매액은 전년 대비 20% 이상 증가했다.

신흥 사업도 성장에 기여했다. 토공 기계 매출은 전년 대비 약 45% 증가했으며, 광산 기계의 해외 매출은 3배 이상 증가했다. 고소 작업 플랫폼 사업은 헝가리 공장 설립을 포함한 현지화 운영의 지원을 받아 해외에서 계속 성장했다. 농업 기계도 20% 이상의 해외 판매 성장을 기록했다.

로보틱스 포트폴리오, 미래 성장 지원

줌라이언은 또한 로보틱스 사업을 계속 발전시키며 풀사이즈 바퀴형 휴머노이드 로봇, 이족 보행 휴머노이드 로봇, 사족 보행 로봇 개를 포함한 포트폴리오를 확장했다. 여러 제품이 몇 차례의 반복 개발을 완료하고 엔지니어링 단계에 진입했다.

줌라이언의 스마트 공장에는 사전 조립, 분류, 자재 취급 및 품질 검사 등의 응용 검증을 위해 수십 대의 로봇이 배치됐다. 회사는 또한 소규모 생산을 향해 나아가면서 전용 로봇 제조 시설 건설을 시작했다.

지속되는 글로벌 입지 강화

회사의 글로벌 입지는 2025년에도 계속 강화됐다. 지난 4년간 줌라이언의 해외 매출은 52%의 연평균 성장률을 달성했다.

줌라이언은 해외 시장에서 엔드투엔드의 디지털화되고 현지화된 직접 판매 모델을 계속 강화하고 있다. 현재 430개 이상의 해외 판매점과 220개 이상의 서비스 및 부품 창고를 운영하며, 170개국 이상에 제품을 공급하고 있다. 해외 인력은 약 6000명의 현지 채용을 포함해 9000명 이상으로, 이탈리아, 독일, 멕시코, 브라질, 튀르키예, 미국, 헝가리, 인도를 포함한 시장에 걸쳐 10개 이상의 기지로 구성된 글로벌 제조 네트워크를 갖추고 있다.

세계화, 사업 다각화 및 첨단 기술 분야의 지속적인 진전을 통해 줌라이언은 장기 성장을 위한 더 강력한 기반을 계속 구축하고 있다.

SOURCE Zoomlion