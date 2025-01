ZTE é nomeada líder global em inovação e implementação de 5G FWA pela ABI Research

SHENZHEN, China, 22 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma fornecedora líder global de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, foi reconhecida como a líder geral, principal inovadora e principal implementadora no relatório de Avaliação Competitiva de Fornecedores de CPE de Acesso Fixo Sem Fio (FWA) 5G divulgado pela ABI Research, uma organização líder em análise de mercado.

Este prêmio ressalta o domínio da ZTE no mercado 5G FWA, destacando seus avanços tecnológicos pioneiros e estratégias de implementação excepcionais. A ZTE manteve sua posição como líder global no mercado 5G FWA e MBB por quatro anos consecutivos. Esse sucesso é impulsionado por sua ampla presença em mais de 160 países, 49 centros de serviços no exterior, um portfólio abrangente de produtos que atendem a diversos cenários de usuários e um compromisso inabalável com a inovação tecnológica.

"A inovação e a implementação centrada no cliente estão no centro da estratégia da ZTE", disse Bai Keke, vice-presidente da ZTE Corporation e gerente geral de Internet móvel da ZTE Mobile Devices. "Nossa liderança em 5G FWA reflete nosso compromisso em aproveitar tecnologias de ponta, como IA, inovações 5G-Advanced e Wi-Fi 7, para impulsionar conectividade inteligente, contínua e integrada para usuários em todo o mundo."

ABI Research destaca a ZTE como líder do setor em inovação e implementação no mercado global de FWA

A Avaliação Competitiva de Fornecedores de CPE 5G FWA da ABI Research avaliou dez grandes fornecedores de CPE 5G FWA com base em critérios de inovação e implementação. A ZTE fica em primeiro lugar em ambas as categorias. De acordo com Larbi Belkhit, analista do setor da ABI Research, "o sucesso da ZTE na criação de um portfólio diversificado que atende diretamente às necessidades dos clientes e o uso inovador de IA para utilização de largura de banda e alto desempenho lhe renderam as posições de Melhor Implementador e Melhor Inovador em nossa Avaliação Competitiva de Fornecedores de CPE 5G FWA."

O relatório reconheceu a liderança tecnológica da ZTE com inovações como a primeira solução FWA full-stack alimentada por IA do setor, alocação dinâmica de largura de banda e tecnologia avançada de antena, todas as quais melhoram a conectividade em ambientes de sinal baixo. O diversificado portfólio de produtos da ZTE, que abrange desde modelos básicos até modelos emblemáticos e abrange aplicações para pessoas, residências, veículos e soluções de IoT, juntamente com suas fortes parcerias globais, solidificou ainda mais sua posição como líder do setor.

A ZTE tem consistentemente expandido os limites da tecnologia 5G FWA, estabelecendo novos padrões com produtos como o ZTE G5 Ultra, o primeiro dispositivo FWA 5G-Advanced do mundo com tecnologia de IA, que oferece taxas de dados máximas de até 19 Gbps. O G5 Ultra é equipado com Wi-Fi 7 de banda tripla, uma antena de comutação de feixe inteligente de 13 dBi, sistemas de antena controlados por IA, gerenciamento inteligente de QoS e controle de voz por IA integrado. Esses recursos oferecem conectividade excepcional para aplicativos de alta demanda, como jogos, streaming e trabalho remoto.

Os recursos de implementação da ZTE solidificam ainda mais sua liderança de mercado. As soluções 5G FWA da empresa são implantadas por mais de 150 operadoras em 35 países, incluindo mercados importantes na Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e América Latina. Parcerias estratégicas com essas operadoras reforçaram a reputação da ZTE como um parceiro confiável. Ao atender aos segmentos de consumidores e empresas, a ZTE garante que suas soluções atendam a uma ampla gama de necessidades de conectividade.

Impulsionando o futuro da FWA com uma nova filosofia de produto: Novo GIS com tecnologia de IA

Sob sua nova filosofia de produto GIS com tecnologia de IA, a ZTE integra Inteligência artificial, verde e segurança em suas soluções 5G FWA. Essa abordagem utiliza IA avançada para otimizar o desempenho da rede aprendendo o comportamento do usuário, melhorando a eficiência da largura de banda em 20% e reduzindo o congestionamento em 30%. As soluções da ZTE também priorizam a segurança do usuário com detecção de ameaças baseada em IA em tempo real e recursos como a Guarda Infantil, garantindo uma experiência online mais segura para as famílias. A plataforma Smart Cloud baseada em IA aumenta a eficiência operacional ao permitir o gerenciamento remoto de dispositivos, minimizando a necessidade de suporte no local. Além disso, a Super Antenna proprietária da ZTE, alimentada por IA, aumenta a velocidade e a confiabilidade da rede, mesmo em ambientes de sinal fraco, estabelecendo um novo padrão em desempenho de FWA.

O reconhecimento da ZTE ressalta sua dedicação ao avanço da tecnologia 5G por meio de inovação contínua e implementação líder de mercado. Com quase duas décadas de experiência, a ZTE está comprometida em fornecer redes mais inteligentes e eficientes, promovendo a inclusão digital e moldando o futuro da conectividade global.

