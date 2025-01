ZTE nominata leader mondiale nell'innovazione e nell'implementazione del 5G FWA da ABI Research

SHENZHEN, Cina, 22 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è stata riconosciuta come leader assoluta, principale innovatrice e principale implementatrice nel rapporto sulla valutazione competitiva dei fornitori di apparecchiature CPE basate su 5G Fixed Wireless Access (FWA), pubblicato da ABI Research, un'organizzazione leader nel settore delle analisi di mercato.

Questo riconoscimento sottolinea il predominio di ZTE nel mercato delle apparecchiature basate su 5G FWA, evidenziando i suoi progressi tecnologici pionieristici e le sue eccezionali strategie di implementazione. ZTE ha mantenuto la sua posizione di leader mondiale nel mercato delle apparecchiature basate su 5G FWA e MBB per quattro anni consecutivi. Questo successo è dovuto alla sua presenza capillare in oltre 160 paesi, ai 49 centri di assistenza all'estero, a un portafoglio di prodotti completo che soddisfa le diverse esigenze degli utenti e a un impegno costante verso l'innovazione tecnologica.

"L'innovazione e l'implementazione incentrata sul cliente sono al centro della strategia di ZTE", ha affermato Bai Keke, vicepresidente di ZTE Corporation e direttore generale di Internet Mobile, ZTE Mobile Devices. "La nostra leadership nel settore della tecnologia 5G FWA riflette il nostro impegno nell'impiegare tecnologie all'avanguardia, come l'intelligenza artificiale, le innovazioni 5G-Advanced e il WiFi 7, per garantire agli utenti di tutto il mondo una connettività intelligente, continua e integrata.".

ABI Research riconosce ZTE come leader del settore in termini di innovazione e implementazione nel mercato globale dell'FWA

La valutazione di ABI Research ha riguardato dieci importanti fornitori di apparecchiature CPE basate su 5G FWA in base a criteri di innovazione e implementazione. ZTE occupa il primo posto in entrambe le categorie. Secondo Larbi Belkhit, analista del settore di ABI Research, "Il successo di ZTE nella creazione di un portafoglio diversificato che risponde direttamente alle esigenze dei clienti e l'uso innovativo dell'intelligenza artificiale per la larghezza di banda e le prestazioni elevate le hanno fatto guadagnare le posizioni di migliore implementatrice e migliore innovatrice nel nostro 5G FWA CPE Vendor Competitive Assessment".

Il rapporto ha riconosciuto la leadership tecnologica di ZTE grazie a innovazioni quali la prima soluzione FWA full-stack basata sull'intelligenza artificiale del settore, l'allocazione dinamica della larghezza di banda e la tecnologia avanzata delle antenne, tutte soluzioni che migliorano la connettività in ambienti a basso segnale. Il variegato portafoglio di prodotti di ZTE, che spazia dai modelli entry-level a quelli di punta e comprende applicazioni per privati, abitazioni, veicoli e soluzioni IoT, insieme alle sue solide partnership globali, ha ulteriormente consolidato la sua posizione di leader del settore.

ZTE ha costantemente spinto i confini della tecnologia FWA 5G, stabilendo nuovi parametri di riferimento con prodotti come lo ZTE G5 Ultra, il primo dispositivo FWA di punta con tecnologia avanzata 5G e basato sull'intelligenza artificiale al mondo, che offre velocità massime di trasmissione dati fino a 19 Gbps. Il G5 Ultra è dotato di WiFi 7 tri-band, antenna a commutazione intelligente da 13 dBi, sistemi di antenne basati sull'intelligenza artificiale, gestione QoS intelligente e controllo vocale integrato con AI. Queste funzionalità garantiscono una connettività eccezionale per applicazioni ad alta richiesta come il gaming, lo streaming e il lavoro da remoto.

Le capacità di implementazione di ZTE consolidano ulteriormente la sua leadership sul mercato. Le soluzioni 5G FWA dell'azienda sono distribuite da oltre 150 operatori in 35 paesi, compresi i mercati chiave in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e America Latina, rafforzando la reputazione di ZTE come partner affidabile. Rivolgendosi sia al segmento dei consumatori che a quello delle imprese, ZTE garantisce che le sue soluzioni rispondano a un'ampia gamma di esigenze di connettività

Guidare il futuro dell'FWA con una nuova filosofia dei prodotti: AI-Powered New GIS

Grazie alla sua nuova filosofia dei prodotti GIS basata sull'intelligenza artificiale, ZTE integra Green, intelligenza artificiale e sicurezza nelle sue soluzioni FWA 5G. Questo approccio sfrutta l'intelligenza artificiale avanzata per ottimizzare le prestazioni della rete apprendendo il comportamento degli utenti, migliorando l'efficienza della larghezza di banda del 20% e riducendo la congestione del 30%. Le soluzioni ZTE danno priorità anche alla sicurezza degli utenti con il rilevamento delle minacce in tempo reale basato sull'intelligenza artificiale e funzionalità come "Child Guardianship" (Protezione dei minori), garantendo alle famiglie un'esperienza online più sicura. La piattaforma Smart Cloud basata sull'intelligenza artificiale migliora l'efficienza operativa consentendo la gestione remota dei dispositivi, riducendo al minimo la necessità di supporto in loco. Inoltre, la Super Antenna di ZTE basata sull'intelligenza artificiale aumenta la velocità e l'affidabilità della rete, anche in ambienti a segnale debole, stabilendo un nuovo punto di riferimento nelle prestazioni dell'FWA.

Il riconoscimento di ZTE sottolinea il suo impegno nel progresso della tecnologia 5G attraverso una continua innovazione e un'implementazione da leader di mercato. Con quasi due decenni di esperienza, ZTE si impegna a fornire reti più intelligenti ed efficienti, a promuovere l'inclusione digitale e a plasmare il futuro della connettività globale.

