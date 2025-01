ZTE von ABI Research zum weltweit führenden Unternehmen für 5G-FWA-Innovation und -Implementierung gekürt

SHENZHEN, China, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation ( 0763.HK / 000063.SZ ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, ist im Bericht „5G Fixed Wireless Access (FWA) CPE Vendor Competitive Assessment" von ABI Research, einem führenden Marktanalyseunternehmen, als Marktführer, Top-Innovator und Top-Implementierer ausgezeichnet worden.

Diese Würdigung verdeutlicht die Dominanz von ZTE auf dem 5G-FWA-Markt und unterstreicht die bahnbrechenden technologischen Fortschritte des Unternehmens sowie seine außergewöhnlichen Implementierungsstrategien. ZTE hält seine Position als weltweiter Marktführer im 5G FWA & MBB Markt seit vier aufeinanderfolgenden Jahren. Dieser Erfolg beruht auf der weitreichenden Präsenz in über 160 Ländern, 49 Servicezentren außerhalb Chinas, einem umfassenden Produktportfolio, das die unterschiedlichsten Anwenderszenarien abdeckt, und einem unermüdlichen Engagement für technologische Innovationen.

„Innovation und kundenorientierte Implementierung stehen im Mittelpunkt der Strategie von ZTE", betonte Bai Keke, Vice President der ZTE Corporation und General Manager für mobiles Internet bei ZTE Mobile Devices. „Unsere Vorreiterrolle im Bereich der 5G-FWA-Technologie spiegelt unser Engagement wider, Spitzentechnologien wie KI, 5G-Advanced-Innovationen und Wi-Fi 7 zu nutzen, um intelligente, nahtlose und integrierte Konnektivität für Nutzer auf der ganzen Welt zu ermöglichen."

ABI Research bewertet ZTE als Branchenführer bei Innovation und Implementierung auf dem weltweiten FWA-Markt

Das „5G FWA CPE Vendor Competitive Assessment" von ABI Research bewertete zehn große 5G-FWA-CPE-Anbieter anhand von Innovations- und Implementierungskriterien. ZTE belegt in beiden Kategorien den ersten Platz. Larbi Belkhit, Industry Analyst bei ABI Research, erklärt: „Der Erfolg von ZTE bei der Entwicklung eines breit gefächerten Portfolios, das direkt auf die Kundenbedürfnisse eingeht, die innovative Nutzung von KI für Bandbreitennutzung und die hohe Leistung haben dem Unternehmen die Positionen des Top-Implementierers und des Top-Innovators in unserem 5G FWA CPE Vendor Competitive Assessment eingebracht."

Der Bericht würdigt die Führungsposition von ZTE im Bereich der Technologie. Zu den Innovationen gehören die branchenweit erste KI-gestützte FWA-Komplettlösung, die dynamische Bandbreitenzuweisung und die fortschrittliche Antennentechnologie, die die Konnektivität in Umgebungen mit geringem Signalaufkommen verbessern. Das vielfältige Produktportfolio von ZTE, das von Einsteiger- bis hin zu Flaggschiffmodellen reicht und Anwendungen für Privatpersonen, Haushalte, Fahrzeuge und IoT-Lösungen abdeckt, sowie die soliden Partnerschaften auf der ganzen Welt haben die Position von ZTE als Branchenführer weiter gefestigt.

ZTE hat immer wieder die Grenzen der 5G-FWA-Technologie erweitert und mit Produkten wie dem ZTE G5 Ultra, dem weltweit ersten KI-gesteuerten 5G-Advanced-Flaggschiff-FWA-Gerät, das Spitzen-Übertragungsraten von bis zu 19 Gbit/s liefert, neue Maßstäbe gesetzt. Das G5 Ultra ist mit Tri-Band Wi-Fi 7, einer intelligenten 13dBi-Strahlumlenkungsantenne, KI-gesteuerten Antennensystemen, intelligentem QoS-Management und integrierter KI-Sprachsteuerung ausgestattet. Diese Funktionen bieten außergewöhnliche Konnektivität für anspruchsvolle Anwendungen wie Gaming, Streaming und Remote-Arbeit.

Die Implementierungsfähigkeiten von ZTE festigen die Marktführerschaft des Unternehmens weiter. Die 5G-FWA-Lösungen des Unternehmens werden von über 150 Betreibern in 35 Ländern eingesetzt, unter anderem in wichtigen Märkten in Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Lateinamerika. Strategische Partnerschaften mit diesen Betreibern haben den Ruf von ZTE als vertrauenswürdiger Partner gestärkt. Durch die Versorgung von Verbrauchern und Unternehmen stellt ZTE sicher, dass seine Lösungen eine breite Palette von Anforderungen an die Konnektivität erfüllen.

Mit neuer Produktphilosophie die Zukunft der FWA vorantreiben: Neue GIS mit KI

Im Rahmen seiner KI-gestützten neuen GIS-Produktphilosophie integriert ZTE umweltfreundliche, künstliche Intelligenz und Sicherheit in seine 5G-FWA-Lösungen. Dieser Ansatz nutzt fortschrittliche KI, um die Netzwerkleistung durch Erlernen des Benutzerverhaltens zu optimieren, die Bandbreiteneffizienz um 20 % zu verbessern und Überlastungen um 30 % zu reduzieren. Die Lösungen von ZTE stellen außerdem die Sicherheit der Nutzer in den Vordergrund: KI-basierte Bedrohungserkennung in Echtzeit und Funktionen wie „Child Guardianship" sorgen für ein sichereres Online-Erlebnis für Familien. Die KI-basierte Smart Cloud-Plattform steigert die betriebliche Effizienz, indem sie die Fernverwaltung von Geräten ermöglicht und so den Bedarf an Vor-Ort-Support reduziert. Darüber hinaus steigert die von ZTE entwickelte KI-gestützte Super-Antenne die Netzwerkgeschwindigkeit und -zuverlässigkeit, selbst in Umgebungen mit schwachen Signalen. Damit setzt sie neue Maßstäbe für die FWA-Leistung.

Die Auszeichnung von ZTE macht deutlich, wie sehr sich das Unternehmen für die Weiterentwicklung der 5G-Technologie durch kontinuierliche Innovation und marktführende Implementierung einsetzt. ZTE kann auf fast zwei Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken und hat es sich zum Ziel gesetzt, intelligentere und effizientere Netzwerke bereitzustellen, die digitale Integration voranzutreiben und die Zukunft der globalen Konnektivität zu gestalten.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

MEDIENANFRAGEN:

ZTE Corporation

Kommunikation

E-Mail: [email protected]