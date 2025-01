ZTE door ABI Research uitgeroepen tot wereldleider op het gebied van 5G FWA-innovatie en -implementatie

SHENZHEN, China, 22 januari 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, is uitgeroepen tot de algehele leider, topinnovator en topimplementator in het rapport 5G Fixed Wireless Access (FWA) CPE Vendor Competitive Assessment van ABI Research, een toonaangevende organisatie voor marktanalyse.

Deze onderscheiding onderstreept de dominantie van ZTE in de 5G FWA-markt en onderstreept de baanbrekende technologische vorderingen en uitzonderlijke implementatiestrategieën van het bedrijf. ZTE bezet de positie van wereldleider in de 5G FWA- en MBB-markt nu al voor het vierde opeenvolgende jaar. Dit succes is te danken aan de uitgebreide aanwezigheid van het bedrijf in meer dan 160 landen, met 49 buitenlandse servicecentra, een uitgebreid productportfolio voor uiteenlopende gebruikersscenario's en een nimmer aflatende inzet voor technologische innovatie.

"Innovatie en klantgerichte implementatie vormen de kern van de strategie van ZTE," aldus Bai Keke, Vice President van ZTE Corporation en General Manager van Mobile Internet bij ZTE Mobile Devices. "Onze leidende positie op het gebied van 5G FWA weerspiegelt onze toewijding tot het inzetten van geavanceerde technologieën, zoals AI, 5G-Advanced-innovaties en Wi-Fi 7, om intelligente, naadloze en geïntegreerde connectiviteit toegankelijk te maken voor gebruikers wereldwijd."

ABI Research roept ZTE uit tot leider op het gebied van innovatie en implementatie in de wereldwijde FWA-markt

In het rapport 5G FWA CPE Vendor Competitive Assessment evalueert ABI Research tien grote 5G FWA CPE-leveranciers op basis van innovatie- en implementatiecriteria. ZTE bezet in beide categorieën de eerste plaats. Larbi Belkhit, Industry Analyst bij ABI Research legt uit: "Het succes van ZTE op het gebied van het creëren van een gevarieerd portfolio dat direct inspeelt op de behoeften van klanten en het innovatieve gebruik van AI voor benutting van bandbreedte en hoge prestaties leverde ZTE de posities op van Top Implementer en Top Innovator in onze 5G FWA CPE Vendor Competitive Assessment."

Het rapport wijst op het technologische leiderschap van ZTE, met innovaties als de eerste AI-gestuurde full-stack FWA-oplossing in de sector, dynamische bandbreedtetoewijzing en geavanceerde antennetechnologie. Al deze oplossingen verbeteren de connectiviteit in omgevingen met beperkt signaal. Het uiteenlopende productportfolio van ZTE, variërend van instapmodellen tot topmodellen, met toepassingen voor particulieren, woningen, voertuigen en IoT, gekoppeld aan krachtige wereldwijde samenwerkingsverbanden, hebben de positie van het bedrijf als marktleider verder verstevigd.

ZTE heeft de grenzen van de 5G FWA-technologie voortdurend verlegd en nieuwe benchmarks gezet met producten als de ZTE G5 Ultra, 's werelds eerste AI-gestuurde 5G-Advanced FWA-apparaat uit de topcategorie, met piekdatasnelheden tot wel 19 Gbps. De G5 Ultra is voorzien van tri-band Wi-Fi 7, een 13 dBi smart beam-switching antenne, AI-gestuurde antennesystemen, intelligent QoS-beheer en ingebouwde AI-spraakbesturing. Deze kenmerken bieden uitzonderlijke connectiviteit voor toepassingen met hoge eisen, zoals gaming, streamen en werken op afstand.

De capaciteiten van ZTE op het gebied van implementatie verstevigen de leidende positie van het bedrijf op de markt nog verder. De 5G FWA-oplossingen van het bedrijf worden ingezet door meer dan 150 operators in 35 landen, waaronder belangrijke markten in Europa, Azië/Oceanië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Strategische samenwerkingsverbanden met deze operators hebben de reputatie van ZTE als betrouwbare partner versterkt. Door te voorzien in de behoeften van zowel consumenten- als bedrijfssegmenten, zorgt ZTE ervoor dat de oplossingen van het bedrijf voldoen aan een breed scala van connectiviteitsbehoeften.

De toekomst van FWA sturen met een nieuwe AI-gestuurde GIS-productfilosofie

In het kader van de nieuwe AI-gestuurde GIS-productfilosofie integreert ZTE groen, kunstmatige intelligentie en beveiliging in de 5G FWA-oplossingen van het bedrijf. Bij deze benadering wordt gebruik gemaakt van geavanceerde AI om de netwerkprestaties te optimaliseren door het gedrag van gebruikers te analyseren, de efficiëntie van het bandbreedtegebruik met 20% te verhogen en opstoppingen met 30% te verminderen. In de oplossingen van ZTE wordt ook prioriteit gegeven aan de veiligheid van gebruikers door middel van realtime AI-gestuurde detectie van dreigingen en functies voor het beschermen van kinderen, die zorgen voor een veiligere online beleving voor gezinnen. Het op AI gebaseerde Smart Cloud Platform verhoogt de operationele efficiëntie door apparaatbeheer op afstand mogelijk te maken, waardoor de behoefte aan ondersteuning op locatie tot een minimum wordt beperkt. Bovendien verhoogt de gepatenteerde AI-aangedreven Super Antenna de snelheid en betrouwbaarheid van het netwerk, zelfs in omgevingen met een zwak signaal, waarmee een nieuwe benchmark wordt gesteld op het gebied van FWA-prestaties.

De erkenning van ZTE onderstreept de toewijding van het bedrijf tot het bevorderen van 5G-technologie door voortdurende innovatie en marktleidende implementatie. Met bijna twee decennia aan expertise zet ZTE zich in voor het leveren van slimmere, efficiëntere netwerken, het stimuleren van digitale inclusie en het vormgeven van de toekomst van wereldwijde connectiviteit.

