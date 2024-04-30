中興通訊榮獲「氣候變化領導力獎（A list）」

上海2024年4月30日 /美通社/ -- 近日，中興通訊受邀參加由CDP全球環境信息研究中心與上海氣候周企業行動委員會聯合舉辦的主題為「擁抱國際披露標準，擴大中國企業氣候強音 - CDP 2023年度中國報告發布會暨頒獎典禮」活動。中興通訊憑借著在減緩氣候變化方面的優異表現和可持續發展領域所做的切實努力，榮獲「氣候變化領導力獎（A list）」。中興通訊提報的《目標驅動、逐層解碼：實現氣候目標的路徑與行動》案例成功入選《2023年CDP中國企業環境信息披露報告》。

中興通訊副總裁、品牌及公關總經理陳誌萍作為優秀獲獎企業代表，以「鋪設數字林蔭路 數智共創綠色可持續未來」為主題發表演講，並參加上海氣候周企業氣候行動倡議發布。陳誌萍分享了中興通訊近年來在綠色創新方面的行動及階段性成果，她表示：「綠色可持續發展已是全球共識，數字化技術將持續助力。中興通訊在2023年CDP氣候變化問卷披露中獲得A評分，展現了卓越的環境領導力。2023年全球僅有2%的披露企業位列A評分榜單，這離不開公司在綠色低碳方面的數智化創新舉措和堅定決心。」