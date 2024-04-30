中興通訊榮獲「氣候變化領導力獎（A list）」
30 4月, 2024, 17:32 CST
上海2024年4月30日 /美通社/ -- 近日，中興通訊受邀參加由CDP全球環境信息研究中心與上海氣候周企業行動委員會聯合舉辦的主題為「擁抱國際披露標準，擴大中國企業氣候強音 - CDP 2023年度中國報告發布會暨頒獎典禮」活動。中興通訊憑借著在減緩氣候變化方面的優異表現和可持續發展領域所做的切實努力，榮獲「氣候變化領導力獎（A list）」。中興通訊提報的《目標驅動、逐層解碼：實現氣候目標的路徑與行動》案例成功入選《2023年CDP中國企業環境信息披露報告》。
中興通訊副總裁、品牌及公關總經理陳誌萍作為優秀獲獎企業代表，以「鋪設數字林蔭路 數智共創綠色可持續未來」為主題發表演講，並參加上海氣候周企業氣候行動倡議發布。陳誌萍分享了中興通訊近年來在綠色創新方面的行動及階段性成果，她表示：「綠色可持續發展已是全球共識，數字化技術將持續助力。中興通訊在2023年CDP氣候變化問卷披露中獲得A評分，展現了卓越的環境領導力。2023年全球僅有2%的披露企業位列A評分榜單，這離不開公司在綠色低碳方面的數智化創新舉措和堅定決心。」
陳誌萍強調，中興通訊深刻踐行綠色發展理念，致力於用科技創新鋪設「數字經濟林蔭路」，以綠色企業運營、綠色供應鏈、綠色數智基座、綠色行業賦能四大維度助力「雙碳」目標達成。
在綠色企業運營方面，中興通訊2023年全價值鏈溫室氣體絕對排放量（範圍1&2&3）同比下降9.7%，售出系統產品使用階段碳排物理強度同比下降14.58%，新增光伏裝機容量同比增長700%+。
在綠色供應鏈方面，2023年公司完成150多家供應商雙碳審核，綠色物流碳排放強度下降3.26%，中興通訊榮獲「國家級綠色供應鏈管理企業」，中興通訊河源生產基地獲得由工信部頒發的「國家級綠色工廠」稱號。
在綠色數智基座方面，公司綠色專利達650多項，開展過碳足跡評估的產品數量達到101款，產品種類已覆蓋公司所有產品類別，幫助全球運營商年節電100億度。
在綠色行業賦能方面，中興通訊攜手1000+個行業頭部合作夥伴，在鋼鐵、冶金、電子製造、港口、軌交、礦山、電力等15個行業廣泛開展5G+創新綠色實踐，打造了100多個應用場景。
此外，中興通訊在積極響應全球氣候變化挑戰的過程中邁出了關鍵一步，正式通過了科學碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）的1.5℃目標、長期凈零目標兩項認證，中興通訊成為國內首家通過SBTi兩項認證並獲評CDP氣候變化A級的大型ICT科技企業。
作為聯合國全球契約組織、全球電子可持續發展倡議組織、COP28綠色數字行動等國內外組織成員，中興通訊將繼續積極踐行「數字經濟築路者」的發展使命，以凈零排放為目標，打造低碳科技標桿企業，同時堅持科技創新賦能，攜手合作夥伴數智共創綠色可持續未來。
媒體垂詢：
中興通訊股份有限公司品牌部
電子郵件：[email protected]
SOURCE 中興通訊股份有限公司
分享這篇文章