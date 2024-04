ZTE wint de 2023 Climate Leadership Award (A-lijst)

ZTE werd geëerd met de 2023 Climate Leadership Award (A-lijst), als erkenning voor zijn uitmuntende bijdragen aan de beperking van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling

ZTE's emissiedoelstellingen voor broeikasgassen op de korte en lange termijn zijn goedgekeurd door SBTi en opgenomen in het doelstellingendashboard van SBTi

SHANGHAI, 30 april 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, heeft vandaag aangekondigd dat het de 2023 Climate Leadership Award (A-lijst) heeft ontvangen tijdens de "Embracing International Disclosure Standards and Amplify the Voice of Chinese Companies - CDP China 2023 Annual Report Release and Award Ceremony". Deze erkenning komt nadat ZTE's casestudy, "Target-Driven, Layered Decoding: Pathways and Actions to Achieve Climate Goals" [Doelgericht, gelaagd decoderen: Trajecten en acties om klimaatdoelen te bereiken] in het 2023 CDP China Corporates Disclosure Report werd genoemd.

Summer Chen, vicepresident en algemeen directeur van Branding & PR-strategieën bij ZTE, werd uitgenodigd om een toespraak te houden als vertegenwoordiger van bekroonde bedrijven en deel te nemen aan de lancering van het initiatief "Actions Beyond Climate Disclosure" [Acties die verder gaan dan klimaatinformatie] tijdens de Shanghai Climate Week. Ze deelde de acties en het leiderschap van het bedrijf in het bevorderen van groene innovaties tijdens haar toespraak met de titel "Shaping Digital Innovation for a Shared Sustainable Future" [Digitale innovatie vormgeven voor een gedeelde duurzame toekomst]. Ze zei: "Groene en duurzame ontwikkeling is een wereldwijde consensus, waarbij digitale intelligentie een centrale rol speelt. In lijn met deze trend heeft ZTE zich toegelegd op groene en koolstofarme innovaties, en ontving het een A-classificatie voor zijn toonaangevende klimaatactie in de CDP Climate Change 2023-vragenlijst, een eer die slechts door 2% van de wereldwijde deelnemers werd behaald."

Summer Chen benadrukte ZTE's toewijding aan groene ontwikkeling, waarbij technologische innovatie wordt ingezet om een milieuvriendelijk ecosysteem te vormen. Deze toewijding wordt ondersteund door vier dimensies: groene activiteiten, groene toeleveringsketen, groene digitale infrastructuur en groene empowerment. Deze dragen allemaal bij om de doelstellingen voor CO2-piek en CO2-neutraliteit te halen.

Op het gebied van groene activiteiten realiseerde ZTE een daling van 9,7% op jaarbasis van de absolute broeikasgasuitstoot (scope 1&2&3) in de hele waardeketen, een daling van 14,58% op jaarbasis van de fysieke intensiteit van de broeikasgasuitstoot tijdens de gebruiks- en onderhoudsfasen van de verkochte telecomproducten van het bedrijf, en een groei van meer dan 700% op jaarbasis van de geïnstalleerde capaciteit voor PV-energieopwekking in 2023.

Op het gebied van een groene toeleveringsketen heeft het bedrijf voor meer dan 150 leveranciers een koolstofreductie-audit uitgevoerd en een vermindering van de koolstofemissie-intensiteit van 3,26% bereikt dankzij de inspanningen op het gebied van groene logistiek. Bovendien werd ZTE bekroond tot "National Level Green Supply Chain Management Enterprise".

Voor groene digitale infrastructuur bezit ZTE momenteel meer dan 650 groene patenten en heeft het voor 101 producten de koolstofvoetafdruk beoordeeld, waarbij alle productcategorieën zijn meegenomen. Het bedrijf heeft operators wereldwijd geholpen om jaarlijks 10 miljard kilowattuur te besparen op hun elektriciteitsverbruik.

Op het gebied van groene empowerment heeft het bedrijf samengewerkt met meer dan 1000 partners uit de topindustrie in 15 sectoren, waaronder staal, metallurgie, elektronicaproductie, havens, spoorwegvervoer, mijnbouw en elektriciteit om uitgebreide 5G+ innovatieve groene initiatieven te lanceren, waarbij meer dan 100 toepassingsscenario's zijn gecreëerd.

Vooral de op wetenschap gebaseerde doelstellingen van ZTE, het bereiken van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in overeenstemming met het traject ter beperking van de temperatuurstijging van 1,5°C en uiteindelijk het bereiken van netto nuluitstoot uiterlijk in 2050, zijn onlangs goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi) en opgenomen in het doelstellingendashboard van SBTi. ZTE is het eerste grootschalige ICT-technologiebedrijf in China dat officiële goedkeuring heeft gekregen voor de reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissies op zowel de korte als de lange termijn en dat een plaats heeft veroverd op de CDP A-lijst. Hiermee heeft het een cruciale prestatie geleverd in zijn actieve reactie op de wereldwijde klimaatuitdagingen.

Als lid van het United Nations Global Compact (UNGC), het Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) en de COP28 Green Digital Action, zal ZTE zijn positie als "aanjager van de digitale economie" actief blijven vervullen. ZTE streeft naar een netto nuluitstoot en wil zichzelf vestigen als een referentie koolstofarm technologiebedrijf, dat industrieën versterkt door middel van technologische innovatie en samenwerkt met partners om vorm te geven aan een groene en duurzame toekomst.

