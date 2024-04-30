شركة ZTE تقتنص جائزة القيادة المناخية لعام 2023 (من الدرجة أ)

- تكريم ZTE بجائزة القيادة المناخية لعام 2023 (من الدرجة أ)، تقديرًا لمساهماتها البارزة في التقليل من تغيرات المناخ والوصول للتنمية المستدامة

- الموافقة على أهداف ZTE للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى القريب والبعيد من قبل مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم SBTi))، وإدراجها في لوحة المعلومات المستهدفة للمبادرة

شانغهاي، 30 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ZTE المسجلة بالرمز (0763.HK / 000063.SZ)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اليوم أنها كُرِّمت بجائزة القيادة المناخية لعام 2023 (من الدرجة أ) في "تبني معايير الإفصاح الدولية وإيصال صوت الشركات الصينية - إطلاق التقرير السنوي وحفل توزيع الجوائز لمشروع الإفصاح عن الشركات CDP في الصين 2023"، ويأتي هذا الاعتراف في الوقت الذي ظهرت فيه دراسة حالة ZTE "فك التشفير الطبقي الموجه نحو الهدف: مسارات وإجراءات لتحقيق أهداف المناخ" في تقرير الإفصاح عن الشركات الصينية CDP لعام 2023.

تمت دعوة Summer Chen، نائبة الرئيس والمدير العام لاستراتيجيات العلامات التجارية والعلاقات العامة في ZTE، لإلقاء خطاب كممثلة للشركات الحائزة على جوائز والمشاركة في إطلاق مبادرة "إجراءات تتجاوز الكشف عن المناخ" في أسبوع شنغهاي للمناخ. شاركت أعمال الشركة وقيادتها في تعزيز الابتكارات الخضراء (الصديقة للبيئة) خلال خطابها بعنوان "تشكيل الابتكار الرقمي لمستقبل مستدام مشترك"، حيث قالت: "التنمية الخضراء والمستدامة هي إجماع عالمي، حيث يلعب الذكاء الرقمي دورًا محوريًا، وتماشياً مع هذا الاتجاه، كرست ZTE نفسها للابتكارات الخضراء ومنخفضة الكربون، وحصلت على تصنيف أ لقيادتها في العمل المناخي في استبيان التغير المناخي لمشروع الإفصاح عن الشركات في الصين CDP 2023، وهو شرف حققه 2٪ فقط من المشاركين العالميين."

وشددت Summer Chen على التزام ZTE بالتنمية الخضراء، والاستفادة من الابتكار التكنولوجي لتشكيل نظام بيئي صديق للبيئة، ويستند هذا الالتزام إلى أربعة أبعاد: العمليات الخضراء، وسلسلة التوريد الخضراء، والبنية التحتية الرقمية الخضراء، والتمكين الأخضر، مما يساهم في تحقيق أهداف ذروة الكربون وحيادية الكربون.

حققت ZTE انخفاضًا بنسبة 9.7%، في العمليات الخضراء على أساس سنوي في انبعاثات الغازات الدفيئة المطلقة (النطاق 1 و2 و3) في جميع أنحاء سلسلة القيمة، وانخفاضًا بنسبة 14.58% على أساس سنوي في الكثافة المادية لانبعاثات الغازات الدفيئة أثناء مرحلتي الاستخدام والصيانة لمنتجات الاتصالات المباعة للشركة، ونمو بنسبة تزيد عن 700% على أساس سنوي في القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهروضوئية في عام 2023.

ومن حيث سلسلة التوريد الخضراء، أكملت الشركة مراجعة تخفيض الكربون لأكثر من 150 موردًا، وحققت انخفاضًا بنسبة 3.26٪ في كثافة انبعاثات الكربون من خلال جهودها اللوجستية الخضراء، وعلاوة على ذلك، حصلت ZTE على جائزة "مؤسسة إدارة سلسلة التوريد الخضراء على المستوى الوطني".

وبالنسبة للبنية التحتية الرقمية الخضراء، تمتلك ZTE حاليًا أكثر من 650 براءة اختراع خضراء، وقد أجرت تقييمات للبصمة الكربونية لعدد 101 منتج، والتي تشمل جميع فئات المنتجات، كما ساعدت الشركة المشغلين العالميين على توفير 10 مليارات كيلو واط في الساعة من استهلاك الكهرباء سنويًا.

وفي مجال التمكين الأخضر، تعاونت الشركة مع أكثر من 1000 من كبار شركاء الصناعة في 15 قطاع، بما فيها قطاعات الصلب والمعادن وتصنيع الإلكترونيات والموانئ والنقل بالسكك الحديدية والتعدين والكهرباء لإطلاق مبادرات خضراء واسعة النطاق ومبتكرة لتقنية 5G+، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 100 سيناريو تطبيقي.

من الجدير بالذكر أن أهداف ZTE القائمة على العلم، وتحقيق الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بما يتماشى مع مسار الحد من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية والوصول في نهاية المطاف إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، قد تمت الموافقة عليها مؤخرًا من قبل مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم SBTi))، وإدراجها في لوحة المعلومات المستهدفة لـ SBTi. أصبحت ZTE أول شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واسعة النطاق في الصين تتلقى الموافقة الرسمية على أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى القريب والبعيد وتضمن مكانًا في قائمة CDP من الدرجة الأولى، مما يُعَد إنجازًا محوريًا في استجابتها النشطة لتحديات المناخ العالمية.

باعتبارها عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC))، ومبادرة تمكين الاستدامة العالمية (GeSI) وCOP28 العمل الرقمي الأخضر، ستواصل ZTE الوفاء بنشاط بمكانتها باعتبارها "محركًا للاقتصاد الرقمي". تهدف ZTE إلى انبعاثات صفرية صافية وتسعى جاهدة لتأسيس نفسها كشركة تقنية منخفضة الكربون، وتمكين الصناعات من خلال الابتكار التكنولوجي، والتعاون مع الشركاء لتشكيل مستقبل أخضر ومستدام بشكل مشترك.