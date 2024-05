ZTE Raih "2023 Climate Leadership Award (A list)"

ZTE meraih "2023 Climate Leadership Award (A list)" berkat kontribusi yang luar biasa dalam mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan

Target penurunan emisi GRK jangka pendek dan panjang ZTE telah mendapat konfirmasi dari SBTi, serta tercantum dalam dasbor target SBTi

SHANGHAI, 30 April 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), perusahaan terkemuka di dunia yang menyediakan solusi teknologi informasi dan komunikasi, hari ini meraih "2023 Climate Leadership Award (A list)" di acara "Embracing International Disclosure Standards and Amplify the Voice of Chinese Companies - CDP China 2023 Annual Report Release and Award Ceremony". Pencapaian ini terwujud setelah studi kasus yang disusun ZTE, "Target-Driven, Layered Decoding: Pathways and Actions to Achieve Climate Goals", tercantum dalam "2023 CDP China Corporates Disclosure Report".