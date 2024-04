ZTE remporte le Climate Leadership Award (A list) 2023

ZTE a reçu le Climate Leadership Award (A list) 2023, qui récompense ses contributions exceptionnelles à l'atténuation du changement climatique et au développement durable

Les objectifs de réduction des émissions de GES à court et à long terme de ZTE ont été approuvés par la SBTi et figurent sur le tableau de bord des objectifs de la SBTi

SHANGHAI, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le Climate Leadership Award (A list) 2023 lors de l'événement « Adopter les normes internationales de divulgation et amplifier la voix des entreprises chinoises - Publication du rapport annuel 2023 de CDP China et cérémonie de remise des prix ». Cette récompense intervient alors que l'étude de cas de ZTE, « Décodage par objectifs et par couches : voies et actions pour atteindre les objectifs climatiques » a été présentée dans le rapport 2023 de divulgation de CDP China.

Summer Chen, vice-présidente et directrice générale des stratégies de marque et de relations publiques de ZTE, a été invitée à prononcer un discours en tant que représentante des entreprises primées et à participer au lancement de l'initiative « Des actions au-delà de la divulgation des données climatiques » de la Semaine du climat de Shanghai. Elle a fait part des actions et du leadership de l'entreprise en matière de promotion des innovations durables lors de son discours intitulé « Façonner l'innovation numérique pour un avenir durable partagé ». Elle a déclaré : « Le développement vert et durable fait l'objet d'un consensus mondial, et l'intelligence numérique joue un rôle central. Conformément à cette tendance, ZTE s'est consacré aux innovations durables et à faible émission de carbone, et a reçu la note A pour son action climatique de premier plan dans le questionnaire CDP sur le changement climatique 2023, une distinction obtenue par seulement 2 % des participants mondiaux. »

Summer Chen a souligné l'engagement de ZTE en faveur du développement durable, en s'appuyant sur l'innovation technologique pour façonner un écosystème respectueux de l'environnement. Cet engagement s'appuie sur quatre dimensions : les opérations durables, la chaîne d'approvisionnement durable, l'infrastructure numérique durable et l'autonomisation durable, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de pic et de neutralité en matière d'émissions de carbone.

En ce qui concerne les opérations durables, ZTE est parvenu à réduire de 9,7 % en glissement annuel les émissions absolues de GES (portée 1, 2 et 3) tout au long de la chaîne de valeur, à diminuer de 14,58 % en glissement annuel l'intensité physique des émissions de GES pendant les phases d'utilisation et de maintenance des produits de télécommunications vendus par l'entreprise, et à augmenter de plus de 700 % en glissement annuel la capacité installée de production d'énergie photovoltaïque en 2023.

Pour la chaîne d'approvisionnement durable, l'entreprise a réalisé un audit de réduction des émissions de carbone pour plus de 150 fournisseurs et a obtenu une réduction de 3,26 % de l'intensité des émissions de carbone grâce à ses efforts en matière de logistique écologique. En outre, ZTE a reçu le prix « Entreprise de gestion de la chaîne d'approvisionnement durable de niveau national ».

Concernant l'infrastructure numérique durable, ZTE détient actuellement plus de 650 brevets durables et a procédé à l'évaluation de l'empreinte carbone de 101 produits, toutes catégories confondues. La société a aidé les opérateurs mondiaux à économiser 10 milliards de kilowattheures d'électricité par an.

Dans le domaine de l'autonomisation durable, l'entreprise a collaboré avec plus de 1 000 partenaires industriels de premier plan dans 15 secteurs, dont l'acier, la métallurgie, la fabrication électronique, les ports, le transport ferroviaire, l'exploitation minière et l'électricité, pour lancer de vastes initiatives écologiques innovantes 5G+, créant ainsi plus de 100 scénarios d'application.

Notamment, les objectifs scientifiques de ZTE, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à la trajectoire de limitation de l'augmentation de température de 1,5 °C et à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 au plus tard, ont récemment été approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et répertoriés dans le tableau de bord des objectifs de la SBTi. ZTE est devenue la première grande entreprise chinoise de technologies de l'information et de la communication à recevoir l'approbation officielle des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court et à long terme et à obtenir une place sur la liste A du CDP, ce qui constitue une avancée majeure dans la réponse active qu'elle apporte aux défis mondiaux en matière de climat.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations unies (UNGC), de l'Initiative mondiale pour la durabilité (GeSI) et de l'Action numérique verte de la COP28, ZTE continuera à jouer activement son rôle de « moteur de l'économie numérique ». ZTE a pour objectif de parvenir au net zéro et s'efforce de s'imposer comme une entreprise de référence dans le domaine des technologies à faible émission de carbone, en renforçant les industries grâce à l'innovation technologique et en collaborant avec des partenaires pour façonner ensemble un avenir vert et durable.

