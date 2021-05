Kavalan revendique le titre de « meilleur des meilleurs » single malt à Tokyo

Kavalan a remporté quatre des cinq meilleurs single malts du concours, se classant aux première, troisième, quatrième et cinquième places parmi tous les single malts présentés cette année dans le monde entier.

Le meilleur des meilleurs single malts du concours est déterminé par un processus en deux étapes : les 14 meilleurs single malts du premier tour sont dégustés indépendamment en aveugle lors d'un second tour par une équipe spéciale de 15 juges afin de trouver le meilleur des meilleurs parmi ces 14 single malts.

Pour la première fois également, Taïwan est devenue une nouvelle région de whisky. Kavalan a remporté les deux premiers prix de sa région dans les catégories Taiwanese NAS Single Malt et Taiwanese Single Malt Single Cask.

Kavalan récompensé lors de la 3e édition de la Tokyo Whisky & Spirits Competition

Best of the Best Single Malt - Première place

Kavalan 10e anniversaire Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Gagnant catégorie Taiwanese Whisky Single Malt No Age Statement

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Gagnant catégorie Taiwanese Whisky Single Malt Single Cask

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

1ère Place - Kavalan 10e anniversaire Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

3ème Place - Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

4ème Place - Kavalan 10e anniversaire Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

5ème Place - King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Gold

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Le PDG, M. Lee, a déclaré que Kavalan devait faire face à une concurrence féroce parmi les meilleurs single malts, notamment au Japon.

« Nous sommes très honorés d'avoir été nommés "Best of the Best" par la TWSC. Nous allons travailler dur pour être à la hauteur de ce titre, en améliorant notre qualité, notre fluidité et notre complexité, tant pour nos fans que pour les critiques », a déclaré M. Lee.

Selon la TWSC, le concours s'appuie sur l'ensemble des connaissances du Japan Whisky Research Centre et a été créé en tant que première grande manifestation nationale pour le jugement du whisky japonais. Le panel de juges, au nombre de 202 cette année, est composé principalement de barmen des préfectures de tout le Japon et d'experts de la fabrication et de la vente en gros de spiritueux japonais.

À propos de la distillerie Kavalan

Établie dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Son whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, est produit à partir des eaux de fonte du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Autant d'éléments qui viennent se combiner pour créer la signature crémeuse de Kavalan. La distillerie, qui porte l'ancien nom du comté de Yilan, peut se reposer sur l'expertise de sa société mère, King Car Group, qui a près de 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons. Elle a remporté plus de 500 médailles d'or ou de récompenses encore plus éminentes dans le cadre des plus prestigieux concours de l'industrie. Consultez le site www.kavalanwhisky.com.

