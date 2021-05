Kavalan kåret til 'Best of the Best' inden for single malt i Tokyo

Kavalan indtog fire af konkurrencens top-5-placeringer for single malt med 1., 3., 4. og 5. pladser blandt samtlige single malt, der deltog fra hele verden i år.

Konkurrencens "Best of the Best" inden for single malt kåres efter en proces i to trin: De 14 bedste single malt i første runde blindsmages uafhængigt endnu en gang i anden runde af et særligt hold på 15 dommere for at finde den bedste af de bedste blandt de 14 single malt.

Desuden blev Taiwan for første gang i konkurrencen udnævnt til ny whiskyregion, og Kavalan skaffede sig regionens to største kategoripræmier i form af taiwansk NAS single malt og taiwansk single malt single cask.

Præmier til Kavalan ved den tredje Tokyo Whisky & Spirits Competition

Best of the Best inden for single malt – førsteplads

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured single cask single malt whisky

Kategorivinder, taiwansk single malt whisky uden aldersmærke

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish single malt whisky

Kategorivinder, taiwansk single malt whisky single cask

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength single malt whisky

Superior Gold

Førsteplads – Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask single malt whisky

– Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask single malt whisky Tredjeplads – Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength single malt whisky

– Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength single malt whisky Fjerdeplads – Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask single malt whisky

– Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask single malt whisky Femteplads – King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured single malt whisky

Gold

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish single malt whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength single malt whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength single malt whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength single malt whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength single malt whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single single malt whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength single malt whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength single malt whisky

CEO Mr. Lee fortæller, at Kavalan mødte hård konkurrence blandt de fineste single malt, især i Japan.

"Vi er ydmyge over at være blevet udnævnt til TWSC's 'Best of the Best'. Vi vil arbejde hårdt på at leve op til denne titel og forbedre vores kvalitet, blødhed og kompleksitet, både over for vores fans og kritikere," sagde Mr. Lee.

Ifølge TWSC er konkurrencen baseret på Japan Whisky Research Centers viden, og den blev skabt som den første store nationale arena for bedømmelse af japansk whisky. Dommerpanelet, der i år tæller 202 dommere, består hovedsageligt af bartendere fra præfekturer over hele Japan og eksperter inden for japansk spiritusproduktion og engrosvirksomhed.

Om Kavalans destillerier

Kavalan Distillery i Yilan-amtet har været pionerer inden for kunsten at lave single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der lagres i intens fugtighed og varme, bruger smeltevand fra Snow Mountain, og dens smag styrkes af briser fra såvel hav som bjergland. Alt dette smelter sammen og skaber den enestående cremethed, der er karakteristisk for Kavalan. Vi bærer Yilan-amtets gamle navn, og vores destilleri hviler på 40 års erfaring med produktion af drikkevarer hos vores ejer, King Car-koncernen. Vi har opnået flere end 500 guldmedaljer eller højere i branchens hårdeste konkurrencer. Besøg www.kavalanwhisky.com

