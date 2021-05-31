Kavalan получает звание «Лучший из лучших» среди односолодовых виски на конкурсе в Токио
31 мая, 2021, 19:00 BST
Жюри конкурса TWSC 2021 объявляет Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured лучшим односолодовым виски в мире
ТАЙБЭЙ, 31 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Kavalan завоевывает звание «Лучший из лучших» среди односолодовых виски на Токийском конкурсе виски и спиртных напитков (Tokyo Whisky & Spirits Competition / TWSC) 2021 года.
В этом году Kavalan вошел в 4 из лучших пятерок односолодовых виски по итогам конкурса, заняв 1-е, 3-е, 4-е и 5-е места среди всех односолодовых виски, представленных по всему миру.
В рамках этого конкурса лучший из лучших односолодовых виски определяется по результатам 2-этапного процесса: 14 лучших односолодовых виски по итогам первого раунда снова дегустируются вслепую во втором раунде специальным жюри из 15 судей для выявления «Лучшего из лучших» среди этих 14 напитков.
Кроме того, в рамках этого конкурса Тайвань впервые был представлен в качестве нового региона происхождения виски, а Kavalan взял два главных приза в отдельных категориях данного региона: Taiwanese NAS Single Malt («Лучший тайваньский односолодовый») и Taiwanese Single Malt Single Cask («Лучший тайваньский однобочковой односолодовый»).
Награды Kavalan на 3-ем Токийском конкурсе виски и спиртных напитков
Лучший из лучших односолодовых виски — первое место
- Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky
Победитель в категории Taiwanese Whisky Single Malt No Age Statement
- Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky
Победитель в категории Taiwanese Whisky Single Malt Single Cask
- Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky
Superior Gold
- 1-е место — Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky
- 3-е место — Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky
- 4-е место — Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky
- 5-е место — King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky
Gold
- Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky
- Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky
- Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky
- Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky
- Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky
- Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky
- Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky
- Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky
По словам главы компании г-на Ли, Kavalan испытывает жесткую конкуренцию среди лучших односолодовых виски, особенно в Японии.
«Мы гордимся тем, что наш напиток назван «Лучшим из лучших» на TWSC. Мы будем упорно работать над тем, чтобы быть достойными этого звания, повышая качество, мягкость и сложность структуры производимых нами напитков как для наших поклонников, так и для критиков», — заявил г-н Ли.
По данным TWSC, конкурс проводится на основе комплекса знаний, накопленных Японским центром исследований виски (Japan Whisky Research Centre), и был учрежден в качестве первой крупной отечественной площадки для оценки японского виски. В состав жюри, насчитывавшего в этом году 202 человека, входят преимущественно бармены из префектур по всей Японии и эксперты в области производства и оптовой торговли японскими спиртными напитками.
Информация о винокурне Kavalan
Винокурня Kavalan в уезде Илань является первопроходцем в производстве односолодового виски на Тайване с 2005 года. Для изготовления нашего виски, выдерживаемого в условиях повышенной влажности и температуры, используются талые воды Снежной Горы в атмосфере морских и горных бризов. Все это в совокупности создает фирменную кремообразность виски Kavalan. Наша винокурня, носящая старое название уезда Илань, имеет 40-летнюю историю производства напитков под руководством своей материнской компании King Car Group. В нашей коллекции более 500 золотых или более высоких наград, завоеванных на самых представительных конкурсах в отрасли. Посетите сайт www.kavalanwhisky.com.
Контакты для прессы
Kaitlyn Tsai (Кейтлин Цай)
+886(0)39 229 000 (доб. 7164)
[email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1521670/Sky_Gold_Wine.jpg
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