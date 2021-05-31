Kavalan получает звание «Лучший из лучших» среди односолодовых виски на конкурсе в Токио

В рамках этого конкурса лучший из лучших односолодовых виски определяется по результатам 2-этапного процесса: 14 лучших односолодовых виски по итогам первого раунда снова дегустируются вслепую во втором раунде специальным жюри из 15 судей для выявления «Лучшего из лучших» среди этих 14 напитков.

Кроме того, в рамках этого конкурса Тайвань впервые был представлен в качестве нового региона происхождения виски, а Kavalan взял два главных приза в отдельных категориях данного региона: Taiwanese NAS Single Malt («Лучший тайваньский односолодовый») и Taiwanese Single Malt Single Cask («Лучший тайваньский однобочковой односолодовый»).

Награды Kavalan на 3-ем Токийском конкурсе виски и спиртных напитков

Лучший из лучших односолодовых виски — первое место

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Победитель в категории Taiwanese Whisky Single Malt No Age Statement

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Победитель в категории Taiwanese Whisky Single Malt Single Cask

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

1-е место — Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

— Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky 3-е место — Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

— Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky 4-е место — Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

— Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky 5-е место — King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Gold

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

По словам главы компании г-на Ли, Kavalan испытывает жесткую конкуренцию среди лучших односолодовых виски, особенно в Японии.

«Мы гордимся тем, что наш напиток назван «Лучшим из лучших» на TWSC. Мы будем упорно работать над тем, чтобы быть достойными этого звания, повышая качество, мягкость и сложность структуры производимых нами напитков как для наших поклонников, так и для критиков», — заявил г-н Ли.

По данным TWSC, конкурс проводится на основе комплекса знаний, накопленных Японским центром исследований виски (Japan Whisky Research Centre), и был учрежден в качестве первой крупной отечественной площадки для оценки японского виски. В состав жюри, насчитывавшего в этом году 202 человека, входят преимущественно бармены из префектур по всей Японии и эксперты в области производства и оптовой торговли японскими спиртными напитками.

Информация о винокурне Kavalan

Винокурня Kavalan в уезде Илань является первопроходцем в производстве односолодового виски на Тайване с 2005 года. Для изготовления нашего виски, выдерживаемого в условиях повышенной влажности и температуры, используются талые воды Снежной Горы в атмосфере морских и горных бризов. Все это в совокупности создает фирменную кремообразность виски Kavalan. Наша винокурня, носящая старое название уезда Илань, имеет 40-летнюю историю производства напитков под руководством своей материнской компании King Car Group. В нашей коллекции более 500 золотых или более высоких наград, завоеванных на самых представительных конкурсах в отрасли. Посетите сайт www.kavalanwhisky.com.

Контакты для прессы

Kaitlyn Tsai (Кейтлин Цай)

+886(0)39 229 000 (доб. 7164)

[email protected]

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