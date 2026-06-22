LIG Defense&Aerospace og Rheinmetall går sammen om at betjene europæiske og NATO-allierede kunder

DÜSSELDORF, Tyskland, og SEOUL, Sydkorea, 22. juni 2026 /PRNewswire/ -- LIG Defense&Aerospace (LIG D&A), en førende sydkoreansk forsvarsteknologivirksomhed, og den Düsseldorf-baserede teknologikoncern Rheinmetall har indgået en aftale om et strategisk partnerskab med henblik på at levere avancerede luftforsvarssystemer til Europa og NATO-området. Det kortsigtede mål for de to partnere er at etablere et joint venture, hvor Rheinmetall vil være majoritetsejer.

Dr.Hans Lee (R), Global Business Group President of LIG Defense&Aerospace and Oliver Durr, CEO of Rheinmetall Division Air Defence, pose for a photo after signing a strategic cooperation agreement during Eurosatory, a global defense exhibition held in France, in this photo provided by LIG D&A on June 16, 2026.

LIG D&A og Rheinmetall vil lokalisere, videreudvikle og markedsføre LIG D&A's mellemdistance- og langtrækkende luftforsvarsmissilsystemer (MRAD/LRAD) i Europa i tæt samspil med Rheinmetalls kortrækkende luftforsvarssystemer (VSHORAD).

Derudover er begge parter blevet enige om i fællesskab at udvikle nye missiler og kapaciteter til kortdistanceluftforsvar (SHORAD) for at lukke eksisterende kapacitetshuller inden for dette segment og tilbyde løsninger på tværs af alle lag i luftforsvaret.

Denne kombination af kompetencer udvider og styrker begge virksomheders produktporteføljer, hvilket gør det muligt at levere komplette nøglefærdige løsninger fra én samlet leverandør.

De seneste konflikter i Ukraine og Mellemøsten har vist, at uafhængige, hurtige og pålidelige forsynings- og leveringskæder er afgørende for robusthed og succes. Begge virksomheder bidrager til denne indsats med deres omfattende ekspertise og kapacitet for at imødekomme den høje efterspørgsel efter flerlags luftforsvarssystemer, missiler og ammunition.

Oliver Dürr, administrerende direktør for Rheinmetall Division Air Defence, udtaler: "Sammen tilbyder LIG D&A og Rheinmetall Air Defence en særdeles komplementær portefølje af jordbaserede luftforsvarsløsninger, der er udviklet til at imødekomme både markedets aktuelle behov og fremtidige udfordringer."

Ickhyun Shin, President & CEO for LIG D&A, udtaler: "LIG D&A og Rheinmetall samler vores styrker for at etablere en stærk forsvarsposition i Europa inden for luftforsvarsmissiler og relaterede løsninger. Vi mener, at tidspunktet er det rette til at uddybe samarbejdet med en betroet europæisk partner som Rheinmetall gennem et langsigtet strategisk partnerskab i Europa. Sammen vil vi levere yderst konkurrencedygtige og interoperable løsninger til det europæiske marked og dermed bidrage til at styrke Europas integrerede luft- og missilforsvarskapaciteter."

Om LIG Defense&Aerospace

LIG Defense&Aerospace (LIG D&A) er en førende forsvarsvirksomhed i Sydkorea. Som tidligere kendt under navnet LIG Nex1, tilbyder LIG D&A omfattende kompetencer inden for præcisionsstyrede våbensystemer (PGM), overvågning og rekognoscering, avionik og elektronisk krigsførelse samt ubemandede systemer. Som førende systemintegrator og hovedleverandør af flerlags luftforsvarssystemer har LIG D&A stået i spidsen for udviklingen af en række avancerede afskæringssystemer, herunder L-SAM (et langtrækkende jord-til-luft-missilsystem), M-SAM II (et mellemdistance jord-til-luft-missilsystem) samt CHIRON (et bærbart kortdistanceluftforsvarsmissilsystem). Med den nylige åbning af virksomhedens europæiske repræsentationskontor i München, Tyskland, udvider LIG D&A sin tilstedeværelse på det europæiske forsvarsmarked.