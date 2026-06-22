LIG Defense&Aerospace a Rheinmetall spájajú sily pre európskych a aliančných zákazníkov NATO
News provided byLIG Defense&Aerospace
Jun 22, 2026, 06:05 ET
DÜSSELDORF, Nemecko, a SOUL, Južná Kórea, 22. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť LIG Defense&Aerospace (LIG D&A), popredná juhokórejská spoločnosť v oblasti obranných technológií, a technologická skupina Rheinmetall so sídlom v Düsseldorfe sa dohodli na vytvorení strategického partnerstva s cieľom poskytovať najmodernejšie systémy protivzdušnej obrany pre Európu a krajiny NATO. Krátkodobým cieľom oboch partnerov je založenie spoločného podniku (joint venture), v ktorom bude Rheinmetall vlastniť väčšinový podiel.
Spoločnosti LIG D&A a Rheinmetall budú lokalizovať, ďalej rozvíjať a uvádzať na európsky trh raketové systémy protivzdušné obrany stredného a dlhého dosahu (MRAD/LRAD) spoločnosti LIG D&A v úzkej integrácii so systémami protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu (VSHORAD) spoločnosti Rheinmetall.
Obaja partneri sa zároveň dohodli na spoločnom vývoji nových rakiet a schopností pre protivzdušnú obranu krátkeho dosahu (SHORAD), aby odstránili existujúce medzery v tomto segmente a poskytli riešenia pokrývajúce všetky vrstvy protivzdušnej obrany.
Táto kombinácia schopností rozširuje a posilňuje produktové portfóliá oboch spoločností a umožňuje poskytovať komplexné riešenia na kľúč z jednoho zdroja.
Nedávne konflikty na Ukrajine a na Blízkom východe ukázali, že nezávislé, rýchle a spoľahlivé dodávateľské a logistické reťazce sú rozhodujúce pre udržateľnosť a úspech. Obe spoločnosti prispievajú k tomuto úsiliu svojimi rozsiahlymi znalosťami a schopnosťami, aby uspokojili rastúci dopyt po viacvrstvových systémoch protivzdušnej obrany, raketách a munícii.
Oliver Dürr, generálny riaditeľ divície Rheinmetall Air Defence, uviedol: „Spoločnosti LIG D&A a Rheinmetall Air Defence spoločne ponúkajú vysoko komplementárne portfólio pozemných systémov protivzdušnej obrany navrhnutých tak, aby spĺňali súčasné potreby trhu aj budúce výzvy."
Ickhyun Shin, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti LIG D&A, povedal: „Společnosti LIG D&A a Rheinmetall spájajú svoje silné stránky, aby v Európe vytvorili centrum excelentnosti v oblasti raketových riešení protivzdušnej obrany a ďalších obranných technológií. Veríme, že teraz je správny čas prehĺbiť spoluprácu s dôveryhodným európskym partnerom, akým je Rheinmetall, a vybudovať dlhodobé strategické partnerstvo v Európe. Európskemu trhu poskytneme vysoko konkurencieschopné a interoperabilné riešenia, ktoré prispejú k posilneniu integrovaných schopností Európy v oblasti protivzdušnej a protiraketovej obrany."
O spoločnosti LIG Defense&Aerospace
Spoločnosť LIG Defense&Aerospace (LIG D&A) je jednou z popredných obranných spoločností v Južnej Kórei. Spoločnosť, predtým známa pod názvom LIG Nex1, ponúka komplexné schopnosti v oblasti presne navádzanej munície (PGM), systémov sledovania a prieskumu, avioniky a elektronického boja, ako aj bezpilotných riešení. Ako popredný systémový integrátor a hlavný dodávateľ viacvrstvových systémov protivzdušnej obrany strediska stála spoločnosť LIG D&A na čele vývoja viacerých špičkových systémov zachytávania cieľov vrátane L-SAM (raketového systému zem-vzduch dlhého dosahu), M-SAM II (raketového systému zem-vzduch stredného dosahu) a prenosného protilietadlového raketového komplexu veľmi krátkeho dosahu Chiron. Nedávnym otvorením svojho európskeho zastúpenia v Mníchove v Nemecku spoločnosť LIG D&A dynamicky rozširuje svoju prítomnosť na európskom obrannom trhu.
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