LIG Defense&Aerospace i Rheinmetall łączą siły, aby wspierać klientów w Europie i krajach NATO

DÜSSELDORF, Niemcy oraz SEUL, Korea Południowa, 22 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- LIG Defense&Aerospace (LIG D&A), czołowa południowokoreańska firma z sektora technologii obronnych, oraz grupa technologiczna Rheinmetall z siedzibą w Düsseldorfie zawarły porozumienie o utworzeniu strategicznego partnerstwa w celu dostarczania nowoczesnych systemów obrony powietrznej dla Europy i państw NATO. Krótkoterminowym celem obu partnerów jest utworzenie spółki joint venture, w której Rheinmetall będzie posiadał pakiet większościowy.

Dr.Hans Lee (R), Global Business Group President of LIG Defense&Aerospace and Oliver Durr, CEO of Rheinmetall Division Air Defence, pose for a photo after signing a strategic cooperation agreement during Eurosatory, a global defense exhibition held in France, in this photo provided by LIG D&A on June 16, 2026.

LIG D&A i Rheinmetall będą lokalizować, rozwijać oraz wprowadzać na rynek europejski systemy rakietowe obrony powietrznej średniego i dalekiego zasięgu (MRAD/LRAD) firmy LIG D&A, integrując je z systemami obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD) firmy Rheinmetall.

Ponadto obie strony uzgodniły wspólne opracowanie nowych pocisków i zdolności w zakresie obrony powietrznej krótkiego zasięgu (SHORAD), aby zlikwidować istniejące luki w tym segmencie i zapewnić rozwiązania obejmujące wszystkie warstwy obrony powietrznej.

Połączenie tych kompetencji rozszerza i wzmacnia portfolio produktowe obu firm oraz umożliwia dostarczanie kompleksowych rozwiązań „pod klucz" z jednego źródła.

Niedawne konflikty w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie pokazały, że niezależne, szybkie i niezawodne łańcuchy dostaw mają kluczowe znaczenie dla trwałości i skuteczności działań. Obie firmy wnoszą do tego przedsięwzięcia swoją rozległą wiedzę i możliwości technologiczne, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wielowarstwowe systemy obrony powietrznej, pociski rakietowe i amunicję.

Oliver Dürr, CEO Rheinmetall Division Air Defence, powiedział: „LIG D&A i Rheinmetall Air Defence wspólnie oferują wyjątkowo komplementarne portfolio naziemnych systemów obrony powietrznej, zaprojektowanych tak, aby odpowiadać zarówno na bieżące potrzeby rynku, jak i przyszłe wyzwania".

Ickhyun Shin, President & CEO LIG D&A, stwierdził: „LIG D&A i Rheinmetall łączą swoje mocne strony, aby stworzyć w Europie silny ośrodek kompetencji w zakresie rakietowych systemów obrony powietrznej i innych rozwiązań obronnych. Wierzymy, że jest to właściwy moment, aby pogłębić współpracę z zaufanym europejskim partnerem, takim jak Rheinmetall, i zbudować długoterminowe partnerstwo strategiczne w Europie. Będziemy dostarczać wysoce konkurencyjne i interoperacyjne rozwiązania dla rynku europejskiego, przyczyniając się do wzmacniania zintegrowanych zdolności Europy w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej".

O firmie LIG Defense&Aerospace

LIG Defense&Aerospace (LIG D&A) jest jedną z wiodących firm obronnych w Korei Południowej. Działająca wcześniej pod nazwą LIG Nex1, firma oferuje szerokie kompetencje w obszarze amunicji precyzyjnego rażenia (PGM), systemów obserwacji i rozpoznania, awioniki i walki elektronicznej oraz rozwiązań bezzałogowych. Jako czołowy integrator systemów i główny wykonawca wielowarstwowych systemów obrony powietrznej, LIG D&A kierowała rozwojem wielu zaawansowanych systemów przechwytujących, w tym L-SAM (rakietowego systemu ziemia–powietrze dalekiego zasięgu), M-SAM II (rakietowego systemu ziemia–powietrze średniego zasięgu) oraz Chiron (przenośnego przeciwlotniczego systemu rakietowego bardzo krótkiego zasięgu). Ponadto, wraz z niedawnym otwarciem europejskiego biura przedstawicielskiego w Monachium w Niemczech, LIG D&A dynamicznie rozszerza swoją obecność na europejskim rynku obronnym.