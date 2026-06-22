LIG Defense&Aerospace и Rheinmetall объединяют усилия для работы с европейскими и натовскими заказчиками

Дюссельдорф, Германия, и Сеул, Республика Корея, 22 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания LIG Defense&Aerospace (LIG D&A), один из ведущих разработчиков оборонных технологий в Южной Корее, и технологическая группа Rheinmetall со штаб-квартирой в Дюссельдорфе договорились о создании стратегического партнерства для поставки современных систем противовоздушной обороны в Европу и страны НАТО. Краткосрочной целью сторон является создание совместного предприятия, в котором Rheinmetall будет владеть контрольным пакетом акций.

Dr.Hans Lee (R), Global Business Group President of LIG Defense&Aerospace and Oliver Durr, CEO of Rheinmetall Division Air Defence, pose for a photo after signing a strategic cooperation agreement during Eurosatory, a global defense exhibition held in France, in this photo provided by LIG D&A on June 16, 2026.

LIG D&A и Rheinmetall будут локализовать, совершенствовать и продвигать на европейском рынке ракетные системы противовоздушной обороны средней и большой дальности (MRAD/LRAD) компании LIG D&A в тесной интеграции с системами ПВО ближнего действия (VSHORAD) компании Rheinmetall.

Кроме того, партнеры договорились о совместной разработке новых ракет и технологий для систем противовоздушной обороны малой дальности (SHORAD), чтобы устранить существующие пробелы в данном сегменте и обеспечить решения для всех эшелонов ПВО.

Такое сочетание компетенций расширяет и укрепляет продуктовые портфели обеих компаний, позволяя предлагать комплексные решения «под ключ» из одного источника.

Недавние конфликты в Украине и на Ближнем Востоке продемонстрировали, что независимые, быстрые и надежные цепочки поставок имеют решающее значение для устойчивости и успеха. Обе компании вносят значительный вклад в решение этой задачи благодаря своему глубокому опыту и технологическим возможностям, необходимым для удовлетворения высокого спроса на многоуровневые системы противовоздушной обороны, ракеты и боеприпасы.

Оливер Дюрр, генеральный директор подразделения Rheinmetall Air Defence, отметил: «Совместно LIG D&A и Rheinmetall Air Defence предлагают исключительно взаимодополняющий портфель наземных решений в области противовоздушной обороны, разработанных для удовлетворения как текущих потребностей рынка, так и будущих вызовов».

Президент и генеральный директор LIG D&A Икхён Шин заявил: «LIG D&A и Rheinmetall объединяют свои сильные стороны для создания в Европе мощного центра компетенций в области ракетных решений для противовоздушной обороны и других оборонных технологий. Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для углубления сотрудничества с надежным европейским партнером, таким как Rheinmetall, и построения долгосрочного стратегического партнерства в Европе. Мы будем предлагать европейскому рынку высококонкурентные и совместимые решения, способствуя укреплению интегрированных возможностей Европы в области противовоздушной и противоракетной обороны».

О компании LIG Defense&Aerospace

LIG Defense&Aerospace (LIG D&A) — одна из ведущих оборонных компаний Южной Кореи. Ранее известная под названием LIG Nex1, компания обладает широкими компетенциями в области высокоточного управляемого вооружения (PGM), систем наблюдения и разведки, авионики и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотных решений. Являясь ведущим системным интегратором и головным подрядчиком по созданию многоуровневых систем противовоздушной обороны, LIG D&A возглавила разработку ряда передовых комплексов перехвата, включая L-SAM (зенитную ракетную систему большой дальности), M-SAM II (зенитную ракетную систему средней дальности), а также Chiron (переносной зенитный ракетный комплекс). Кроме того, недавно открыв представительство в Мюнхене (Германия), компания LIG D&A активно расширяет свое присутствие на европейском оборонном рынке.