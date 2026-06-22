LIG Defense&Aerospace a Rheinmetall spojují síly pro evropské a alianční zákazníky NATO
News provided byLIG Defense&Aerospace
Jun 22, 2026, 06:10 ET
DÜSSELDORF, Německo, a SOUL, Jižní Korea, 22. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost LIG Defense&Aerospace (LIG D&A), přední jihokorejská společnost v oblasti obranných technologií, a technologická skupina Rheinmetall se sídlem v Düsseldorfu se dohodly na vytvoření strategického partnerstva s cílem poskytovat nejmodernější systémy protivzdušné obrany pro Evropu a členské státy NATO. Krátkodobým cílem obou partnerů je založení společného podniku (joint venture), ve kterém bude Rheinmetall držet většinový podíl.
LIG D&A a Rheinmetall budou lokalizovat, dále rozvíjet a uvádět na evropský trh raketové systémy protivzdušné obrany středního a dlouhého dosahu (MRAD/LRAD) společnosti LIG D&A v úzkém propojení se systémy protivzdušné obrany velmi krátkého dosahu (VSHORAD) společnosti Rheinmetall.
Obě společnosti se dále dohodly na společném vývoji nových raket a schopností pro protivzdušnou obranu krátkého dosahu (SHORAD), aby odstranily stávající mezery v tomto segmentu a nabídly řešení napříč všemi vrstvami protivzdušné obrany.
Tato kombinace schopností rozšiřuje a posiluje produktová portfolia obou společností a umožňuje poskytovat komplexní řešení na klíč z jednoho zdroje.
Nedávné konflikty na Ukrajině a na Blízkm východě ukázaly, že nezávislé, rychlé a spolehlivé dodavatelské a logistické řetězce jsou zásadní pro dlouhodobou udržitelnost a úspěch. Obě společnosti přispívají k tomuto úsilí svými rozsáhlými znalostmi a schopnostmi, aby uspokojily vysokou poptávku po vícevrstvých systémech protivzdušné obrany, raketách a munici.
Oliver Dürr, generální ředitel divize Rheinmetall Air Defence, uvedl: „Společnosti LIG D&A a Rheinmetall Air Defence společně nabízejí vysoce komplementární portfolio pozemních systémů protivzdušné obrany navržených tak, aby splňovaly současné potřeby trhu i budoucí výzvy."
Ickhyun Shin, prezident a generální ředitel společnosti LIG D&A, uvedl: „LIG D&A a Rheinmetall spojují své silné stránky, aby v Evropě vytvořily centrum excelence v oblasti raketových systémů protivzdušné obrany i dalších obranných řešení. Věříme, že nastal správný čas pro prohloubení spolupráce s důvěryhodným evropským partnerem, jakým je Rheinmetall, a pro vybudování dlouhodobého strategického partnerství v Evropě. Evropskému trhu nabídneme vysoce konkurenceschopná a interoperabilní řešení, která přispějí k posílení integrovaných schopností Evropy v oblasti protivzdušné a protiraketové obrany."
O společnosti LIG Defense&Aerospace
Společnost LIG Defense&Aerospace (LIG D&A) je jednou z předních obranných společností v Jižní Koreji. Společnost, dříve známá pod názvem LIG Nex1, nabízí komplexní schopnosti v oblasti přesně naváděné munice (PGM), sledovacích a průzkumných systémů, avioniky a elektronického boje i bezpilotních systémů. Jako přední systémový integrátor a hlavní dodavatel vícevrstvých systémů protivzdušné obrany stála společnost LIG D&A v čele vývoje řady špičkových záchytných systémů, včetně L-SAM (systému země–vzduch dlouhého dosahu), M-SAM II (systému země–vzduch středního dosahu) a přenosného protiletadlového raketového komplexu velmi krátkého dosahu Chiron. Nedávným otevřením svého evropského zastoupení v Mnichově v Německu společnost LIG D&A dynamicky rozšiřuje svou přítomnost na evropském obranném trhu.
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