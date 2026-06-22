LIG Defense&Aerospace a Rheinmetall spojují síly pro evropské a alianční zákazníky NATO

News provided by

LIG Defense&Aerospace

Jun 22, 2026, 06:10 ET

DÜSSELDORF, Německo, a SOUL, Jižní Korea, 22. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost LIG Defense&Aerospace (LIG D&A), přední jihokorejská společnost v oblasti obranných technologií, a technologická skupina Rheinmetall se sídlem v Düsseldorfu se dohodly na vytvoření strategického partnerstva s cílem poskytovat nejmodernější systémy protivzdušné obrany pro Evropu a členské státy NATO. Krátkodobým cílem obou partnerů je založení společného podniku (joint venture), ve kterém bude Rheinmetall držet většinový podíl.

Continue Reading
Dr.Hans Lee (R), Global Business Group President of LIG Defense&Aerospace and Oliver Durr, CEO of Rheinmetall Division Air Defence, pose for a photo after signing a strategic cooperation agreement during Eurosatory, a global defense exhibition held in France, in this photo provided by LIG D&A on June 16, 2026.
Dr.Hans Lee (R), Global Business Group President of LIG Defense&Aerospace and Oliver Durr, CEO of Rheinmetall Division Air Defence, pose for a photo after signing a strategic cooperation agreement during Eurosatory, a global defense exhibition held in France, in this photo provided by LIG D&A on June 16, 2026.

LIG D&A a Rheinmetall budou lokalizovat, dále rozvíjet a uvádět na evropský trh raketové systémy protivzdušné obrany středního a dlouhého dosahu (MRAD/LRAD) společnosti LIG D&A v úzkém propojení se systémy protivzdušné obrany velmi krátkého dosahu (VSHORAD) společnosti Rheinmetall.

Obě společnosti se dále dohodly na společném vývoji nových raket a schopností pro protivzdušnou obranu krátkého dosahu (SHORAD), aby odstranily stávající mezery v tomto segmentu a nabídly řešení napříč všemi vrstvami protivzdušné obrany.

Tato kombinace schopností rozšiřuje a posiluje produktová portfolia obou společností a umožňuje poskytovat komplexní řešení na klíč z jednoho zdroje.

Nedávné konflikty na Ukrajině a na Blízkm východě ukázaly, že nezávislé, rychlé a spolehlivé dodavatelské a logistické řetězce jsou zásadní pro dlouhodobou udržitelnost a úspěch. Obě společnosti přispívají k tomuto úsilí svými rozsáhlými znalostmi a schopnostmi, aby uspokojily vysokou poptávku po vícevrstvých systémech protivzdušné obrany, raketách a munici.

Oliver Dürr, generální ředitel divize Rheinmetall Air Defence, uvedl: „Společnosti LIG D&A a Rheinmetall Air Defence společně nabízejí vysoce komplementární portfolio pozemních systémů protivzdušné obrany navržených tak, aby splňovaly současné potřeby trhu i budoucí výzvy."

Ickhyun Shin, prezident a generální ředitel společnosti LIG D&A, uvedl: „LIG D&A a Rheinmetall spojují své silné stránky, aby v Evropě vytvořily centrum excelence v oblasti raketových systémů protivzdušné obrany i dalších obranných řešení. Věříme, že nastal správný čas pro prohloubení spolupráce s důvěryhodným evropským partnerem, jakým je Rheinmetall, a pro vybudování dlouhodobého strategického partnerství v Evropě. Evropskému trhu nabídneme vysoce konkurenceschopná a interoperabilní řešení, která přispějí k posílení integrovaných schopností Evropy v oblasti protivzdušné a protiraketové obrany."

O společnosti LIG Defense&Aerospace

Společnost LIG Defense&Aerospace (LIG D&A) je jednou z předních obranných společností v Jižní Koreji. Společnost, dříve známá pod názvem LIG Nex1, nabízí komplexní schopnosti v oblasti přesně naváděné munice (PGM), sledovacích a průzkumných systémů, avioniky a elektronického boje i bezpilotních systémů. Jako přední systémový integrátor a hlavní dodavatel vícevrstvých systémů protivzdušné obrany stála společnost LIG D&A v čele vývoje řady špičkových záchytných systémů, včetně L-SAM (systému zeměvzduch dlouhého dosahu), M-SAM II (systému zeměvzduch středního dosahu) a přenosného protiletadlového raketového komplexu velmi krátkého dosahu Chiron. Nedávným otevřením svého evropského zastoupení v Mnichově v Německu společnost LIG D&A dynamicky rozšiřuje svou přítomnost na evropském obranném trhu.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

LIG Defense&Aerospace a Rheinmetall spájajú sily pre európskych a aliančných zákazníkov NATO

LIG Defense&Aerospace a Rheinmetall spájajú sily pre európskych a aliančných zákazníkov NATO

Spoločnosť LIG Defense&Aerospace (LIG D&A), popredná juhokórejská spoločnosť v oblasti obranných technológií, a technologická skupina Rheinmetall so...
LIG Defense&Aerospace i Rheinmetall łączą siły, aby wspierać klientów w Europie i krajach NATO

LIG Defense&Aerospace i Rheinmetall łączą siły, aby wspierać klientów w Europie i krajach NATO

LIG Defense&Aerospace (LIG D&A), czołowa południowokoreańska firma z sektora technologii obronnych, oraz grupa technologiczna Rheinmetall z siedzibą...
More Releases From This Source

Explore

Aerospace, Defense

Aerospace, Defense

Contracts

Contracts

Joint Ventures

Joint Ventures

Corporate Expansion

Corporate Expansion

News Releases in Similar Topics