RoboUP præsenterer T1200 Pro på Spoga+Gafa 2024: Smart Lawn Care, Zone by Zone

KÖLN, Tyskland, 17. juni 2024 /PRNewswire/ -- RoboUP, en førende innovator inden for robot-græsslåmaskiner uden ledninger , bringer deres seneste innovation, T1200 Pro, til Spoga+Gafa 2024 . Denne banebrydende intelligente løsning til pleje af græsplæner tilbyder enestående ydeevne og bekvemmelighed. Oplev "Smart Lawn Care, Zone by Zone", da vi demonstrerer kraften i fuld styring af områdenavigation med styring af flere områder. Find ud af, hvordan du administrerer flere områder på én gang og sæt en ny standard for plejen af græsplæner.

Brugerdrevet udvikling: Udviklingen af T1200 Pro

I 2023 introducerede RoboUP TM01 i Europa og startede en bølge af brugerengagement. Feedback fra brugere, medier og skabere har været væsentlige i udformningen af T1200 Pro. RoboUP's engagement i brugertilfredshed tager branchen til nye højder og sikrer udviklingen for at imødekomme stadigt skiftende behov.c

T1200 Pro er perfekt til hjem med flere haver, hvilket gør det muligt for entusiaster af græsplænepleje at kortlægge op til 10 områder og planlægge skræddersyede græsslåning-sessioner på RoboUP App. Tilpas græsningsplaner, højder og vinkler til forskellige områder for at imødekomme behovene for hver sektion.

Funktioner for den komplette automatisk græsslåmaskine inkluderer hurtig trådløs opsætning, vejplanlægning, parallel klipning, automatisk opladning og avanceret AI-hindring for øget sikkerhed. T1200 Pro's avancerede design sikrer også minimal støj og effektiv drift under alle forhold, inklusive om natten eller når det regner.

RoboUP's officielle websted: Deltag i RoboUP-fællesskaber for spændende præmier

Udforsk RoboUP's officielle hjemmeside på https://www.iroboup.com/ , den ultimative destination for robot-græsslåmaskiner og servicerobotter. Find indsigtsfuldt indhold, engagér dig med ligesindede personer og nyd problemfri shopping med fremragende kundeservice samt muligheder for at deltage i livlige fællesskaber og deltage i engagerende aktiviteter. Kom i kontakt med andre entusiaster og vind spændende præmier lundervejs!

Byg en bæredygtig fremtid med RoboUP

Som pioner inden for servicerobotindustrien er RoboUP fortsat forpligtet til at drive innovation og bæredygtighed. Visionen strækker sig ud over effektiviteten og tilpasser sig De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling for at fremme ren, bæredygtig græsplænepleje og bidrage til sundere samfund.

Eventdetaljer

Standssted: Hall 5.1, stand A18

Begivenhed: Spoga+Gafa 2024

Adresse: Koelnmesse GmbH Messeplatz 1, 50679, Köln, Tyskland

Dato: 16. juni - 18. juni 2024

Deltag i RoboUP på Spoga+Gafa 2024 og oplev fremtiden inden for smart græsplænepleje!