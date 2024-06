RoboUP Viser frem T1200 Pro på Spoga+Gafa 2024: Smart Lawn Care, Zone by Zone

KÖLN, Tyskland, 17. juni 2024 /PRNewswire/ -- RoboUP, en ledende innovator i Grenseløse-kabelfrie robotgressklippere , vil bringe sin nyeste innovasjon, T1200 Pro, til Spoga+Gafa 2024 . Denne banebrytende smarte plenpleieløsningen tilbyr enestående ytelse og bekvemmelighet. Opplev "Smart Lawn Care, Zone by Zone" mens vi demonstrerer kraften i Full Control Zone Navigation med Multi-Zone Management. Oppdag hvordan du administrerer flere områder på en gang, og setter en ny standard for plenpleie.

Brukerdrevet utvikling: Utviklingen av T1200 Pro

I 2023 introduserte RoboUP TM01 i Europa, og utløste en reise med brukerengasjement. Tilbakemeldinger fra brukere, medier og skapere har vært viktige for å forme T1200 Pro. RoboUPs forpliktelse til brukertilfredshet tar bransjen til nye høyder, og sikrer utviklingen for å møte stadig skiftende behov.

T1200 Pro er perfekt for hjem med flere plener, og gresspleieentusiaster kan kartlegge opptil 10 soner og planlegge skreddersydde klippingsøkter på RoboUP-appen. Tilpass klippeplaner, høyder og vinkler for forskjellige områder for å møte behovene for hver seksjon.

Dette er en hel- automatisk gressklipper som gir raskt trådløs oppsett, ruteplanlegging, parallell klipping, automatisk opplading og avansert KI for å unngå hindringer for økt sikkerhet. T1200 Pros avanserte design sikrer også minimal støy og effektiv drift under alle forhold, inkludert på nattestid eller når det regner.

Bygg en bærekraftig fremtid med RoboUP

Som en pioner i servicerobotindustrien er RoboUP fortsatt forpliktet til å drive innovasjon og bærekraft. Visjonen strekker seg utover effektivitet, på linje med FNs bærekraftige utviklingsmål fremme ren, bærekraftig plenpleie og bidra til sunnere lokalsamfunn.

Event Detaljer

Standplassering: Hall 5.1, stand A18

Event: Spoga+Gafa 2024

Adresse: Koelnmesse GmbH Messeplatz 1, 50679, Köln, Tyskland

Dato: 16. juni - 18. juni 2024

Bli med RoboUP på Spoga+Gafa 2024 og opplev fremtiden for smart plenpleie!