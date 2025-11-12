Mød Raccoon 2 SE på Kickstarter -- Bringer AI-Drevet Græsslåning til Små haver

SHENZHEN, Kina, 12. november 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP lancerer officielt Raccoon 2 SE på Kickstarter den 11. november 2025 — en avanceret, men alligevel overkommelig robotplæneklipper, der er bygget specielt til små græsplæner. Med AI visionsteknologi, et robust drevesystem og en simpel opsætning gør Raccoon 2 SE smart græsplænepleje tilgængelig for alle, med Super Early Bird-tilbud fra kun $359.

Slå Græs Direkte Fra æsken

Glem besværet med grænseledninger eller komplicerede RTK installationer. Med Raccoon 2 SE kan brugerne begynde at klippe direkte fra æsken. Ingen ledninger, ingen opsætning, ingen stress. Bare tryk på mow og lad Raccoon 2 SE tage sig af resten.

"Tro mod sit "Bare tryk på play"-løfte giver Raccoon 2 SE dig mulighed for at oprette et kort over din græsplæne og slå græs direkte fra æsken gennem robotens indbyggede skærm, uden at der kræves ekstra opsætning." Stéphane Cazat / Planetenumerique.com

I mindre målområder under 80m² kan den endda udføre parallel klipning for renere og mere effektive resultater uden kortlægning.

I "målområde" tilstand placerer du enheden på en hvilken som helst sektion af plænen og lade den slå græsset. Det er ikke nødvendigt at kortlægge det på forhånd" — Berti Kolbow-Lehradt / Handyhase.de

Højre til Kanten, Hver Gang

Udstyret med præcision AI vision og avanceret vejplanlægning, Raccoon 2 SE trimmer lige op til kanten , hvor grænsen er niveau til græsset, og efterlader ingen ukorte strimler eller savnede pletter.

"Ride-on-Edge-funktionen er særlig praktisk. Dette er en fordel, som mange billigere modeller ikke tilbyder, og det sparer en masse omarbejdning med trimmeren." Gartenzeile / YouTube-Kanal

Hurtig Opladning på 70 Min, Mows i 150 Min

Batteripakken på 5Ah oplader hurtigt og giver Raccoon 2 SE længere klippetid, hvilket overgår de typiske 2.5Ah-batterier, der findes i de fleste små plæneklippere på markedet.

"Med op til 150 minutter bør de fleste græsplæner med den anbefalede maksimale størrelse på 500m² nemt kunne klippes". Jens Scharfenberg / Basic-Tutorials.de

Altid Klar til Ethvert Terræn — og Alles Sikkerhed

Raccoon 2 SE er drevet af AI-vision, et stærkt drevesystem og en automatisk justerende skæringsplads. Raccoon 2 SE håndterer skråninger på op til 36%, trin på op til 4cm og smalle stier så stramme som 80cm. Dette gør det muligt for den at klippe glat under træer, rundt om hjørner og under tagter. Den opdager og undgår også mennesker, kæledyr og over 300 forhindringer i realtid og stopper øjeblikkeligt, hvis den løftes eller vippes, så den kan klippes sikkert og bekymringsfrit.

"Som du kan se her, kastede jeg bare en bold til ham, og han så den med det samme med sit kamera og justerede sin bane for at gå rundt om den. Jeg har også min hund, og den robotiske plæneklipper opdagede straks min hund og tilpasser også automatisk dens bane." — iVax / YouTube-kanal

Eksklusive Kickstarter Early Bird-Tilbud

Backers på Kickstarter kan nyde den tidsbegrænsede Super Early Bird-pakke med op til 42% RABAT:

Raccoon 2 SE $359 (42% RABAT). VIP kan låse op for en Super Early Bird-pris på $299 med et indskud på $20 før lanceringen.

Raccoon 2 SE + Garage $406 (42% RABAT)

Raccoon 2 SE ×2 + Blade Sets $841 (35% RABAT)

Raccoon 2 SE + Boundary Ground Stakes — $427 (35% RABAT)

Raccoon 2 SE + Blade Set — $529 (34% RABAT)

Raccoon 2 SE + baghjul — $454 (34% RABAT)

Supportere vil være de første til at opleve uanstrengt, intelligent klipning til en uovertruffen værdi. Tilbage Raccoon 2 SE i dag for at sikre de bedste Super Early Bird tilbud til dig.

