RoboUP présente le T1200 Pro au Spoga+Gafa 2024 : Entretien intelligent des pelouses, zone par zone

COLOGNE, Allemagne, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- RoboUP, un innovateur de premier plan dans le domaine des robots tondeuses sans fil , présentera sa dernière innovation, le T1200 Pro, au Spoga+Gafa 2024 . Cette solution révolutionnaire d'entretien de pelouse intelligent offre des performances et une commodité inégalées. Découvrez l'entretien intelligent des pelouses, zone par zone, en démontrant la puissance de la navigation dans les zones de contrôle avec la gestion multizone. Découvrez comment gérer plusieurs zones à la fois, établissant une nouvelle norme pour l'entretien des pelouses.

Évolution axée sur l'utilisateur : le développement du T1200 Pro

En 2023, RoboUP a lancé la gamme TM01 en Europe, déclenchant un processus d'engagement envers les utilisateurs et d'innovation. Les commentaires des utilisateurs, des médias et des créateurs ont joué un rôle important dans l'élaboration du T1200 Pro. L'engagement de RoboUP en faveur de la satisfaction des utilisateurs porte l'industrie vers de nouveaux sommets, assurant l'évolution pour répondre à des besoins en constante évolution.

Le T1200 Pro est parfait pour les maisons avec plusieurs cours, permettant aux amateurs d'entretien de pelouse de cartographier jusqu'à 10 zones et de programmer des séances de tonte sur mesure sur l'application RoboUP. Personnaliser les horaires, les hauteurs et les angles de tonte pour différentes zones afin de répondre aux besoins de chaque section.

Cette tondeuse entièrement automatique dispose d'une configuration rapide sans fil, d'une planification de la trajectoire, d'une tonte parallèle, d'une recharge automatique et d'un évitement avancé des obstacles par l'IA pour une sécurité accrue. La conception avancée du T1200 Pro garantit également un bruit minimal et un fonctionnement efficace dans toutes les conditions, y compris la nuit ou lorsqu'il pleut.

Site officiel de RoboUP : discutez avec les communautés RoboUP pour remporter des prix exceptionnels

Explorez le site officiel de RoboUP à l'adresse https://www.iroboup.com/ , la destination ultime pour les robots tondeuses et les robots de service. Découvrez du contenu pertinent, interagissez avec des personnes partageant les mêmes idées et profitez d'un achat sans tracas avec un service à la clientèle exceptionnel, ainsi que d'occasions de rejoindre des communautés dynamiques et de participer à des activités engageantes. Entrez en contact avec d'autres passionnés et gagnez des prix exceptionnels en cours de route !

Construire un avenir durable avec RoboUP

En tant que pionnier de l'industrie des robots de service, RoboUP reste déterminé à stimuler l'innovation et la durabilité. Cette vision va au-delà de l'efficacité, en s'alignant sur les objectifs de développement durable des Nations Unies visant à promouvoir un entretien propre et durable des pelouses et à contribuer à des communautés plus saines.

Détails de l'événement

Emplacement du stand : Hall 5,1, stand A18

Événement : Spoga+Gafa 2024

Adresse : Koelnmesse GmbH Messeplatz 1, 50679, Cologne, Allemagne

Date : Du 16 au 18 juin 2024

Trouvez RoboUP au Spoga+Gafa 2024 et découvrez l'avenir de l'entretien intelligent des pelouses ! Après avoir acheté l'offre de tarifs préférentiels, n'oubliez pas d'échanger votre bon pour un T1200 Pro et d'économiser 400 $ sur le site officiel de RoboUP .