SAP annoncerer den nye generative AI assistent Joule

Joule er bygget direkte ind i den teknologi, der driver verdens mest forretningskritiske arbejdsprocesser, og er en copilot, der virkelig forstår forretningen.

WALLDORF, Tyskland, 26. september 2023 /PRNewswire/ -- SAP SE (NYSE: SAP) annoncerede i dag Joule, en naturligt-sprog, generativ AI copilot, der vil ændre den måde, virksomheder drives på. Joule vil blive indbygget i hele SAP's cloud enterprise-portefølje og levere proaktiv og kontekstualiseret indsigt baseret på hele bredden og dybden af SAP's løsningsportefølje samt tredjepartskilder. Ved hurtigt at sortere og kontekstualisere data fra flere systemer og frembringe intelligent indsigt, hjælper Joule folk med at gøre deres arbejde hurtigere og skabe bedre forretningsresultater på en sikker og compliant måde.

"Med næsten 300 millioner virksomhedsbrugere over hele verden, der regelmæssigt arbejder med SAP's cloud-løsninger, har Joule mulighed for at omdefinere den måde, virksomheder - og de mennesker, der driver dem - arbejder på," siger CEO og medlem af direktionen i SAP SE, Christian Klein. "Joule trækker på SAP's unikke position i krydsfeltet mellem forretning og teknologi og bygger på den relevante, pålidelige og ansvarlige tilgang til Business AI. Joule vil vide, hvad du mener, ikke kun hvad du siger."

Joule vil blive indbygget i SAP-applikationer fra HR til finans, forsyningskæde, indkøb og kundeoplevelse samt SAP Business Technology Platformen. Joule forvandler SAP-brugeroplevelsen - det er som at prikke din klogeste kollega på skulderen. Medarbejderne skal blot stille spørgsmål eller formulere et problem, der skal løses, i almindeligt sprog, og vil modtage intelligente svar, der er hentet fra vældet af forretningsdata, tekst, billeder og indsigter fra hele SAP-porteføljen samt tredjepartskilder.

Forestil dig for eksempel, at en producent beder Joule om hjælp til at forstå salgsresultaterne bedre. Joule kan identificere regioner der underpræsterer, linke til andre datasæt, der f.eks. afslører et problem i forsyningskæden, og automatisk oprette forbindelse til forsyningskædesystemet for at tilbyde potentielle løsninger. Joule vil løbende levere nye scenarier til alle SAP-løsninger. I HR vil den f.eks. hjælpe med at skrive objektive jobbeskrivelser og generere relevante interviewspørgsmål.

"Når generativ AI bevæger sig videre fra den indledende hype, begynder arbejdet med at sikre et målbart investeringsafkast," siger Phil Carter, Group Vice President, Worldwide Thought Leadership Research, IDC. "SAP forstår, at generativ AI i sidste ende vil blive en del af hverdagen og arbejdet, og tager sig tid til at bygge en forretnings-copilot, der fokuserer på at generere svar baseret på scenarier fra den virkelige verden - og til at indføre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at det også er ansvarligt."



Joule vil være tilgængelig med SAP SuccessFactors (HR) og SAP Start (centrale adgangssted for SAPs cloud løsninger) i november i år, og med SAP S/4HANA Public Cloud Edition (ERP) i begyndelsen af næste år. SAP Customer Experience (kundeoplevelse), SAP Ariba (indkøb) og SAP Business Technology Platform (innovation) vil følge efter. Mange andre opdateringer på tværs af SAP's portefølje vil blive annonceret på SAP SuccessConnect den 2.-4. oktober, SAP SpendConnect Live den 9.-11. oktober, SAP Customer Experience Live den 25. oktober og SAP TechEd den 2.-3. november.

Joule bygger på og forbedrer SAP's eksisterende Business AI-løsninger; mere end 26.000 SAP cloud-kunder har nu adgang til SAP Business AI på tværs af flere scenarier og partnerløsninger.

SAP's omfattende strategi til at opbygge et fremtidigt AI-økosystem omfatter direkte investeringer, som dem, der blev annonceret i juli med Aleph Alpha, Anthropic og Cohere, samt tredjepartspartnerskaber, herunder dem med Microsoft, Google Cloud og IBM, der blev annonceret i maj. Sapphire Ventures, et globalt software-venturekapitalfirma, er støttet af SAP og afsætter over 1 milliard USD til at finansiere AI-drevne startups inden for virksomhedsteknologi.

