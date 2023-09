SAP julkistaa uuden generatiivisen tekoälyavustaja Joulen

Joule on rakennettu suoraan sisälle teknologiaan, joka pyörittää maailman kriittisimpiä liiketoimintaprosesseja. Se on tekoälyavustaja, joka ymmärtää aidosti liiketoimintaa.

WALLDORF, Saksa, 26. syyskuuta 2023 /PRNewswire/ -- SAP julkisti tänään Joulen, luonnollista kieltä käyttävän, generatiivisen tekoälyn apuohjaajan, joka muuttaa tapaa hoitaa liiketoimintaa. Joule upotetaan koko SAP:n pilvipohjaiseen yritysportfolioon. Se tuottaa ennakoivia ja kontekstisidonnaisia oivalluksia SAP:n ratkaisuvalikoiman laajuudesta ja syvyydestä sekä kolmansien osapuolten lähteistä. Lajittelemalla ja kontekstualisoimalla nopeasti monimutkaisia, siiloutuneiden yritystietojen verkostoja ja tuomalla esiin älykkäämpiä oivalluksia Joule auttaa ihmisiä suoriutumaan tehtävistään nopeammin ja saavuttamaan parempia tuloksia turvallisella ja vaatimustenmukaisella tavalla.

"Lähes 300 miljoonaa yrityskäyttäjää ympäri maailmaa työskentelee säännöllisesti SAP:n pilviratkaisujen kanssa, joten Joule pystyy määrittelemään uudelleen tavan, jolla yritykset – ja ihmiset, jotka niitä pyörittävät – työskentelevät", sanoo SAP:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen Christian Klein. "Joule hyödyntää SAP:n ainutkertaista asemaa liiketoiminnan ja teknologian solmukohdassa. Joule perustuu merkitykselliseen, luotettavaan ja vastuulliseen tapaan lähestyä luomaamme liiketoimintateknologiaa. Joule tietää, mitä tarkoitat, ei pelkästään mitä sanot."

Joule sisällytetään SAP-sovelluksiin henkilöstöhallinnosta rahoitukseen, toimitusketjuihin, hankintatoimeen ja asiakaskokemukseen sekä SAP Business Technology Platformiin. Joule muuttaa SAP-käyttäjäkokemuksen – se on kuin saisi apua älykkäimmältä kollegaltaan. Työntekijät voivat vain kysyä kysymyksiä tai määritellä ratkaistavan ongelman selkokielellä, ja he saavat älykkäitä vastauksia. Vastaukset on poimittu SAP:n koko portfoliosta ja kolmansien osapuolten lähteistä peräisin olevasta runsaasta liiketoimintatiedosta, tekstistä, kuvista ja oivalluksista – asiayhteys säilyttäen.

Joulen apua voi pyytää esimerkiksi myynnin toimivuuden ymmärtämiseen. Muihin datakokonaisuuksiin linkittymällä Joule pystyy tunnistamaan heikosti toimivia osa-alueita ja paljastaa ongelman esimerkiksi yrityksen toimitusketjussa. Joule voi tämän jälkeen muodostaa automaattisesti yhteyden yrityksen toimitusketjujärjestelmään ja tarjota korjausehdotuksia yrityksen arvioitavaksi. Joule tulee toimittamaan jatkuvasti uusia skenaarioita kaikille SAP-ratkaisuille. Esimerkiksi henkilöstöhallintoa se voi auttaa puolueettomien työnkuvausten laatimisessa sekä relevanttien työhaastattelukysymysten luomisessa.

"Kun generatiivinen tekoäly etenee alkuhypeä pidemmälle, alkaa työ mitattavissa olevan sijoitetun pääoman tuoton varmistamiseksi", sanoo Phil Carter, IDC:n Worldwide Thought Leadership Research -yksikön johtaja. "SAP ymmärtää, että generatiivisesta tekoälystä tulee lopulta osa jokapäiväistä elämää ja työtä. SAP käyttää aikaa rakentaakseen tekoälystä todellisen apupilotin liiketoimintaan, joka keskittyy vastausten tuottamiseen reaalimaailman skenaarioiden pohjalta. SAP ottaa käyttöön tarvittavat suojakaiteet sen varmistamiseksi, että se on myös vastuullinen."

Joule tulee saataville SAP SuccessFactorsin (HR) ja SAP Startin (central entry point for accessing SAP cloud business solutions) kanssa tämän vuoden marraskuussa ja SAP S/4HANA Public Cloud Editionin (ERP) kanssa ensi vuoden alussa. SAP Customer Experience ja SAP Ariba® -ratkaisut sekä SAP Business Technology Platform tulevat seuraamaan useita muita, koko SAP:n portfolion laajuisia päivityksiä. Ne julkistetaan SAP SuccessConnectissa 2.–4. lokakuuta, SAP SpendConnect Livessä 9.–11. lokakuuta, SAP Customer Experience Livessä 25. lokakuuta ja SAP TechEdissä 2.–3. marraskuuta.

Joule perustuu SAP:n nykyiseen Business AI -tarjoomaan ja täydentää sitä. Yli 26 000 SAP:n pilvipalveluasiakkaalla on nyt pääsy SAP Business AI:hin useissa eri skenaarioissa ja kumppaniratkaisuissa.

SAP:n kattavaan strategiaan tulevaisuuden tekoälyekosysteemin rakentamiseksi kuuluu suoria investointeja, kuten heinäkuussa julkistetut investoinnit Aleph Alphan, Anthropicin ja Coheren kanssa, sekä kolmansien osapuolten kumppanuuksia, kuten toukokuussa julkistetut kumppanuudet Microsoftin, Google Cloudin ja IBM:n kanssa. Sapphire Ventures on maailmanlaajuinen ohjelmistojen pääomasijoitusyhtiö, jonka taustalla on SAP ja joka käyttää yli miljardi Yhdysvaltain dollaria tekoälyyn perustuvien yritysteknologian startup-yritysten rahoittamiseen.

Käy SAP:n lehdistöhuoneessa. Seuraa SAP:ia @sapnews.

Tietoja SAP:sta

SAP:n strategiana on auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja älykkäästi. Yritysohjelmistojen markkinajohtajana SAP auttaa erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. SAP:n asiakkaat synnyttävät 87 prosenttia globaalista kaupasta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat ilman pelkoa disruptiosta. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yritykset ja julkiset organisaatiot 25 eri toimialalla voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja edistää muutosta. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa ihmisten elämää ja maailmaa toimimaan paremmin.

Lisätietoja www.sap.com/finland ja www.sap.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2221745/SAP_SE_AI_Assistant_Joule.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093077/4294273/SAP_Logo.jpg

SOURCE SAP SE