SAP Anuncia Joule, o Novo Assistente de IA Generativa

WALLDORF, Alemanha, 26 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A SAP SE (NYSE: SAP) anunciou hoje o Joule, uma linguagem natural, copiloto de IA generativa que transformará o modo como os negócios funcionam. O Joule será incorporado em todo o portefólio empresarial de cloud da SAP, fornecendo um conhecimento proativo e contextualizado proveniente da amplitude e da profundidade do portefólio de soluções da SAP, bem como de fontes de terceiras partes. Ao ordenar e contextualizar de forma rápida os dados de vários sistemas para obtenção de insights mais inteligentes, o Joule ajuda as pessoas a efetuar o seu trabalho com mais rapidez e a gerar melhores resultados de negócio, com segurança e em conformidade. O Joule vem comprovar a experiência da SAP no fornecimento de uma tecnologia revolucionária que gera resultados reais.

"Com quase 300 milhões de utilizadores empresariais em todo o mundo, que trabalham regularmente com as soluções de cloud da SAP, o Joule tem o poder de redefinir o modo como as empresas – e os seus profissionais – trabalham", disse o CEO e membro do Conselho Executivo da SAP SE, Christian Klein. "O Joule resulta da posição única da SAP na relação lógica entre negócio e tecnologia e baseia-se numa resposta que é relevante, confiável e responsável no que diz respeito à IA Empresarial. O Joule saberá entender o significado, não somente o que é dito".

O Joule será incorporado nas aplicações SAP, de RH a finanças, cadeia de abastecimento, compras e experiência de cliente, bem como na SAP Business Technology Platform. O Joule transforma a experiência de utilização SAP: será como contar com o apoio de um colega mais inteligente. Os colaboradores fazem simplesmente perguntas ou enquadram o problema a resolver, numa linguagem clara, e recebem respostas inteligentes conseguidas a partir da riqueza dos dados de negócio, textos, imagens e insights de todo o portefólio SAP e de outras fontes, conservando o contexto. Imagine-se, como exemplo, a solicitação de um fabricante para que Joule o ajude a melhor compreender o desempenho de vendas. O Joule pode identificar as regiões com baixo desempenho; pode relacionar outros conjuntos de dados que revelem ou refiram um problema na cadeia de abastecimento e; pode conectar-se automaticamente ao sistema da cadeia de abastecimento e oferecer potenciais soluções para verificação pelo fabricante. O Joule fornecerá continuamente novos cenários para todas as soluções SAP. Por exemplo, em RH, ajudará a redigir descrições de trabalho imparciais e a gerar questões relevantes para entrevistas.

"À medida que a IA generativa ultrapassa o entusiasmo inicial, começa o trabalho para garantia de um retorno mensurável sobre o investimento", afirmou Phil Carter, Vice-Presidente do Grupo, Worldwide Thought Leadership Research, da IDC. "A SAP entende que a IA generativa eventualmente tornar-se-á parte da vida quotidiana e do trabalho e dedica-se à construção de um copiloto de negócio, que se concentre na geração de respostas baseadas em cenários do mundo real - a fim de colocar em marcha as premissas necessárias para garantir que também é responsável".

O Joule estará disponível com o SAP SuccessFactors® e SAP Start, em novembro deste ano, e com o SAP S/4HANA® Cloud, edição pública, no início do próximo ano. As soluções SAP Customer Experience e SAP Ariba®, juntamente com a SAP Business Technology Platform, seguir-se-ão com muitas outras atualizações ao portefólio da SAP, a serem anunciadas no SAP SuccessConnect, de 2 a 4 de outubro, no SAP SpendConnect Live, entre 9 e 11 outubro, no SAP Customer Experience Live, a 25 de outubro, e no SAP TechEd, que terá lugar de 2 a 3 de novembro.

O Joule desenvolve e potencia as ofertas existentes de Business AI da SAP; mais de 26.000 clientes cloud da SAP têm acesso ao SAP Business AI em múltiplos cenários e soluções de parceiros.

A estratégia abrangente da SAP para construir um ecossistema de IA para empresas do futuro inclui investimentos diretos, como os anunciados em julho, com a Aleph Alpha, Anthropic e Cohere, bem como as parcerias com terceiros, realizadas com a Microsoft, Google Cloud e IBM, anunciadas em maio passado. A Sapphire Ventures, uma empresa global de capital de risco para software, é sustentada pela SAP e dedica mais de mil milhões de US dólares para financiamento de startups de tecnologia empresarial alimentadas por IA.

