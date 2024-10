SolarEdge Technologies Energy Storage Division og Pacific Energy anvender batteriteknologi til at dekarbonisere Australien minesider og byer

55MWh BESS leveret og mere end 66MWh på vej og forventes leveret til det nationale marked

PANGYO, Sydkorea, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- SolarEdge Technologies Energy Storage Division og Pacific Energy samarbejder om at hjælpe med at dekarbonisere Australien minedrift og forsyningssektorer ved at levere sofistikerede storstilede batterienergilagringssystemer (BESS) til kunder over hele Australien. De to virksomheder har leveret 55MWh BESS og meddeler, at der er mere end 66MWh på vej, som forventes at blive leveret til det nationale marked i løbet af de næste to år.

Pacific Energy og SolarEdge's samarbejde startede i 2019 med Pacific Energy's Esperance hybrid power system, hvor SolarEdge leverede batteri rack systemerne til projektets 1.3MWh BESS. Esperance-systemet, der indbefatter vind, sol og gas, krævede sofistikeret netstabiliseringsteknologi, kendt som virtuel produktion, og muliggør en markant højere indtrængning af vedvarende energi, samtidig med at byens strømforsyning forbliver stabil.

Siden da har partnerskabet leveret flere brancheførende BESS til australske minearbejdere og forsyningsvirksomheder, herunder en 42MW/19MWh BESS til Fortescue's Pilbara Energy Connect-projekt. Dette system understøtter to af Fortescue Pilbara-operationer og var på leveringstidspunktet et af verdens største netværksforbundne BESS, der skulle udvikles til en minedriftapplikation.

Batteriernes energilagringssystems primære rolle er at sikre netets stabilitet og støtte, og det gør det ved at levere virtuel spinning reserve, som reducerer forbruget af fossile brændstoffer betydeligt, og ved at levere stabiliserende strømeksplosioner inden for millisekunder af netforstyrrelser, en evne leveret af SolarEdges batteriteknologi.

Partnerskabet kombinerer styrkerne i SolarEdges avancerede lithium-ion-batteri-teknologi, som har høj effekt ydeevne, høj opladnings-/afladningseffektivitet og høj cyklus levetid, med Pacific Energys vertikalt integrerede serviceleveringsmodel, som tilbyder kunderne en uovertruffen oplevelse fra leverandørforhandlinger, systemdesign, fremstilling og installation, til drift og vedligeholdelse gennem et aktivs levetid.

Den hidtil usete efterspørgsel efter integration af vedvarende energikilder gør design af energisystemer mere komplekst end nogensinde før, og skræddersyede batteriløsninger bliver afgørende for driftssikkerheden.

Pacific Energy's Chief Technology Officer, Craig Blizard, sagde: "Vi arbejder med SolarEdge, fordi de leverer et premiumprodukt, og fordi de forstår, at vores kunders batteribehov er forskellige. At samarbejde så tæt med en OEM af dette kaliber betyder, at vi kan maksimere batteriteknologiens tekniske evner til at levere sofistikerede, formålstjenlige systemer, der hjælper med at dekarbonisere vores kunders drift, uanset om det er ved at levere virtuel spinning reserve og energi skiftningsevne, eller ved at absorbere fejlstrømme og stabilisere vedvarende energisystemer. Nu har vi forfinet vores kapacitet til det punkt, hvor vi med tillid kan udvide til østkystmarkedet og bruge vores brancheførende BESS til at reagere på frekvensændringer og netforstyrrelser på det Nationale Elmarked."

Partnerskabet mellem disse førende globale OEM'er (originaludstyrsproducenter) og en af Australien førende uafhængige strømleverandører betyder, at de kan arbejde tæt sammen med kunderne for at forstå deres missionskritiske behov og derefter designe løsninger til at imødekomme krævende belastninger og mindske driftsmæssige risici.

"Pacific Energys dokumenterede succes med at omdanne Australien energimarked er et vidnesbyrd om deres dybe forståelse af kundens energibehov og operationelle ekspertise", sagde Ofer Bokobza, General Manager for SolarEdges Energy Storage Division. "SolarEdge er glad for at samarbejde med førende systemintegratorer, der hjælper os med at designe og udvikle de rigtige produkter til de rigtige missionsprofiler og hjælper os med at fremme vores teknologi for at imødekomme markedets fremtidige behov".

