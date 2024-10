SolarEdge Technologies Energy Storage Division ja Pacific Energy käyttävät akkuteknologiaa vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä Australian kaivoksissa ja kaupungeissa

Akkuenergian varastointijärjestelmiä (BESS) on toimitettu jo 55 MWh edestä ja suunnitteilla on toimittaa yli 66 MWh Australian markkinoille

BESS-projektit ulottuvat Australian lounaisosassa sijaitsevasta Esperancesta aina Pilbaraan maan luoteisosassa

Yksi suurimmista käyttöönotetuista BESS-projekteista Australiassa

PANGYO, Etelä-Korea, 15. lokakuuta 2024 /PRNewswire/ -- SolarEdge Technologies Energy Storage Division ja Pacific Energy tekevät yhteistyötä vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä Australian kaivosalalla ja yleishyödyllisten palvelujen aloilla tarjoamalla kehittyneitä ja laajan mittakaavan akkuenergian varastointijärjestelmiä (Battery energy storage system, BESS) asiakkaille ympäri Australiaa. Molemmat yhtiöt ovat toimittaneet 55 MWh BESS-järjestelmiä ja suunnitteilla on toimittaa yli 66 MWh lisää Australian markkinoille seuraavan kahden vuoden aikana.

Pacific Energy- ja SolarEdge-yhtiöiden yhteistyö alkoi vuonna 2019, kun SolarEdge toimitti akkutelinejärjestelmät Pacific Energyn Esperancessa sijaitsevaan hydridisähköjärjestelmään 1,3 MWh:n BESS-hanketta varten. Tuuli-, aurinko- ja kaasuvoimalla varusteltu Esperancessa käytetty järjestelmä vaatii kehittyneitä sähköverkkoa vakauttavia teknologioita, joita kutsutaan virtuaalisiksi tuotantokapasiteeteiksi. Tämä järjestelmä mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden markkinaosuuden kasvamisen ja takaa samalla, että kaupungin sähkönjakelu pysyy vakaana.

Yhteistyö on johtanut siihen, että australialaisille kaivosyhtiöille ja yleishyödyllisille laitoksille on toimitettu useita alan johtavimpia BESS-järjestelmiä, mukaan lukien 42MW/19MWh BESS-järjestelmä Fortescuen Pilbara Energy Connect -hankkeeseen. Tämä järjestelmä on käytössä kahdessa Fortescuen Pilbarassa toteutettavassa hankkeessa, ja toimitusajankohtana se oli yksi maailman suurimmista verkkoon kytketyistä BESS-järjestelmistä, jotka on kehitetty kaivoskäyttöön.

Akkuenergian varastointijärjestelmän ensisijaisena tehtävänä on varmistaa sähköverkon vakaus ja tukitoiminta. Se tekee tämän tarjoamalla fossiilisten polttoaineiden kulutusta vähentävän virtuaalisen pyörivän varatehon ja toimittamalla vakauttavia tehopurskeita millisekuntien sisällä verkkohäiriöistä, mikä on SolarEdgen akkuteknologian tarjoama ominaisuus.

SolarEdgen ja Pacific Energyn yhteistyöllä korostetaan kummankin osapuolen vahvuuksia: SolarEdge on kehittänyt edistyksellisen, korkeatehoisen litiumioniakkuteknologian, jolla on suuri lataus-/purkausteho sekä pitkä käyttöikä, kun taas Pacific Energyn vertikaalisesti integroitu palveluiden toimitusmalli tarjoaa asiakkaille vertaansa vailla olevan käyttäjäkokemuksen toimittajaneuvotteluista aina järjestelmän suunnitteluun, valmistusprosessiin ja asennukseen sekä toimintaan ja ylläpitoon järjestelmän koko elinkaaren ajan.

Uusiutuvien energianlähteiden käyttöönoton ennennäkemätön kysyntä tekee sähköjärjestelmien suunnittelusta monimutkaisempaa kuin koskaan ennen, mikä tekee räätälöidyistä akkuratkaisuista entistäkin keskeisimpiä toimintavarmuuden kannalta.

Craig Blizard, Pacific Energyn Chief Technology Officer, sanoi: "Teemme yhteistyötä SolarEdgen kanssa, koska he toimittavat huippuluokan tuotteita ja koska heillä ymmärretään, että jokaisen asiakkaamme akkutarpeet ovat erilaisia. Yhteistyömme tämänkaltaisen OEM-valmistajan kanssa tarkoittaa, että voimme maksimoida akkuteknologian tekniset valmiudet tarjotaksemme kehittyneitä, tarkoitukseen sopivia järjestelmiä, jotka auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä asiakkaidemme toiminnassa, joko tarjoamalla virtuaalisen pyörivän varatehon ja energian siirtokyvyn tai absorboimalla vikavirtoja ja vakauttamalla uusiutuvien energialähteiden järjestelmiä. Olemme nyt kehittäneet valmiuksiamme siihen pisteeseen, että voimme luottavaisesti laajentaa toimintaamme itärannikon markkinoille ja käyttää alamme johtavaa BESS-järjestelmää reagoidaksemme taajuusmuutoksiin ja verkkohäiriöihin kansallisilla sähkömarkkinoilla."

Johtavien maailmanlaajuisten OEM-valmistajien (alkuperäisten laitteiden valmistaja) ja yhden Australian merkittävimmän itsenäisen sähköntoimittajan välinen yhteistyö mahdollistaa tiiviin työskentelyn asiakkaiden kanssa, jotta heidän kriittisiä tarpeitaan voidaan ymmärtää ja jotta voidaan suunnitella ratkaisuja, jotka vastaavat vaativiin kuormituksiin ja vähentävät operatiivisia riskejä.

"Pacific Energyn menestys Australian energiamarkkinoiden mullistamisessa on osoitus siitä, että he ymmärtävät asiakkaidensa tarpeet perinpohjaisesti ja että heidän toimintansa laatu on erinomaista", kertoi Ofer Bokobza, General Manager, SolarEdge Energy Storage Division. "Me SolarEdgella olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä johtavien järjestelmäintegroijien kanssa, jotka auttavat meitä suunnittelemaan ja kehittämään oikeita tuotteita oikeisiin tehtäväprofiileihin ja kannustavat meitä kehittämään teknologiaamme vastaamaan markkinoiden tulevia tarpeita."

