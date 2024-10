A Divisão de Armazenamento de Energia da SolarEdge Technologies e a Pacific Energy utilizam tecnologia de baterias para descarbonizar locais e cidades de minas australianas

55MWh de BESS entregues e mais de 66MWh no pipeline e previsto para ser entregue ao mercado nacional

Projetos BESS que vão desde Esperance, no sudoeste da Austrália Ocidental, até Pilbara, no noroeste

Um dos maiores números de projetos BESS implantados na Austrália

PANGYO, Coreia do Sul, 15 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Divisão de Armazenamento de Energia da SolarEdge Technologies e a Pacific Energy colaboram para ajudar a descarbonizar os setores de mineração e serviços públicos da Austrália, fornecendo sofisticados sistemas de armazenamento de energia de bateria em grandeescala (BESS) para clientes em toda a Austrália. As duas empresas forneceram e entregaram 55MWh de BESS e anunciam mais de 66MWh em pipeline, com previsão de entrega ao mercado nacional nos próximos dois anos.

A colaboração da Pacific Energy e da SolarEdge começou em 2019 com o sistema de energia híbrida Esperance da Pacific Energy, para o qual a SolarEdge forneceu os sistemas de rack de bateria para a BESS de 1,3 MWh do projeto. Incorporando energia eólica, solar e gás, o sistema Esperance exigiu uma sofisticada tecnologia de estabilização da rede, conhecida como geração virtual, e permite uma penetração significativamente maior de energia renovável, garantindo que o fornecimento de energia da cidade permanecesse estável.

Desde então, a parceria passou a entregar vários BESS líderes do setor para mineradoras e concessionárias australianas, incluindo um BESS de 42MW/19MWh para o projeto Pilbara Energy Connect da Fortescue. Este sistema suporta duas das operações Pilbara da Fortescue e, no ponto de entrega, foi um dos maiores BESS conectados à rede do mundo a ser desenvolvido para uma aplicação de mineração.

O principal papel do sistema de armazenamento de energia da bateria é garantir a estabilidade e o suporte da rede, e faz isso fornecendo reserva de rotação virtual, o que reduz significativamente o consumo de combustível fóssil, e fornecendo rajadas estabilizadoras de energia dentro de milissegundos de distúrbios da rede, uma capacidade fornecida pela tecnologia de bateria da SolarEdge.

A parceria combina os pontos fortes da avançada tecnologia de bateria de íons de lítio da SolarEdge, que apresenta alto desempenho de energia, alta eficiência de carga/descarga e alta vida útil, com o modelo de prestação de serviços verticalmente integrado da Pacific Energy, que oferece aos clientes uma experiência inigualável desde negociações de fornecedores, projeto de sistemas, fabricação e instalação, até operações e manutenção ao longo da vida útil de um ativo.

A demanda sem precedentes por integração renovável está tornando o design do sistema de energia mais complexo do que nunca, e as soluções de bateria personalizadas estão se tornando críticas para a confiabilidade operacional.

Craig Blizard, Diretor de Tecnologia da Pacific Energy , disse: "Trabalhamos com a SolarEdge porque eles fornecem um produto premium e porque entendem que as necessidades de bateria de cada um dos nossos clientes são diferentes. Colaborar tão estreitamente com um OEM deste calibre significa que podemos maximizar as capacidades técnicas da tecnologia de baterias para fornecer sistemas sofisticados e adequados à finalidade que estão ajudando a descarbonizar as operações de nossos clientes, seja fornecendo reserva de rotação virtual e capacidade de mudança de energia, ou absorvendo correntes de falha e estabilizando sistemas de energia renovável s. Agora, refinamos nossas capacidades até o ponto em que podemos expandir com confiança para o mercado da costa leste e usar nosso BESS, líder do setor, para responder a mudanças de frequência e distúrbios na rede no Mercado Nacional de Eletricidade."

A parceria entre esses OEMs líderes globais (fabricante de equipamentos originais) e um dos principais fornecedores de energia independentes da Austrália significa que eles podem trabalhar em estreita colaboração com os clientes para entender suas necessidades de missão crítica e, em seguida, projetar soluções para atender às cargas exigentes e mitigar os riscos operacionais.

"O sucesso comprovado da Pacific Energy na transição do mercado de energia da Austrália é um testemunho de sua profunda compreensão das necessidades de energia e excelência operacional do cliente", disse Ofer Bokobza, Gerente Geral da Divisão de Armazenamento de Energia da SolarEdge . "A SolarEdge tem o prazer de fazer parceria com os principais integradores de sistemas que nos ajudam a projetar e desenvolver os produtos certos para os perfis de missão certos e nos ajudam a avançar nossa tecnologia para atender às necessidades futuras do mercado."

