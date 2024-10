SolarEdge Technologies Energy Storage Division og Pacific Energy bruker batteriteknologi til å avkarbonisere australske gruveanlegg og byer

55 MWh BESS levert og mer enn 66 MWh under utvikling som forventes levert til det nasjonale markedet

BESS-prosjekter som strekker seg strekker seg fra Esperance i sørvest i Vest- Australia til Pilbara i nordvest

Et av de største antall implementerte BESS-prosjekter i Australia

PANGYO, Sør-Korea, 15. oktober 2024 /PRNewswire/ -- SolarEdge Technologies Energy Storage Division og Pacific Energy samarbeider for å avkarbonisere Australias gruve- og forsyningssektorer, og gir sofistikerte storskala batterilagringssystemer (BESS) til kunder over hele Australia. De to selskapene har levert 55 MWh med BESS og kunngjør at mer enn 66 MWh er under utvikling og foventes levert til det nasjonale markedet i løpet av de neste to årene.

Samarbeidet mellom Pacific Energy og SolarEdge startet i 2019 med Pacific Energy Esperance hybridkraftsystem, der SolarEdge leverte batterisystemene til prosjektets 1,3MWh BESS. Ved å integrere vind, sol og gass, krevde Esperance-systemet en avansert teknologi for nettstabilisering, kjent som virtuell generering, noe som muliggjorde en betydelig høyere andel av fornybar energi, samtidig som byens strømforsyning forble stabil.

Siden da har partnerskapet levert flere bransjeledende BESS-løsninger til australske gruveselskaper og forsyningsselskaper, inkludert en 42 MW / 19 MWh BESS for Fortescue's Pilbara Energy Connect-prosjekt. Dette systemet støtter to av Fortescue's Pilbara-operasjoner, og var ved leveringstidspunktet en av verdens største nettverkstilkoblede BESS-systemer utviklet for gruvedrift,

Det primære formålet med batterilagringssystemet er å sikre nettstabilitet og støtte ved å tilby virtuell roterende reserve, som betydelig reduserer forbruket av fossilt brensel, samt levere stabiliserende energibølger i løpet av millisekunder ved nettforstyrrelser – en egenskap levert av SolarEdge sin batteriteknologi.

Partnerskapet kombinerer styrkene i SolarEdges avanserte litium-ion-batteriteknologi, som har høy effektprestasjon, høy lade-/utladningseffektivitet og lang levetid, med Pacific Energys vertikalt integrerte tjenesteleveringsmodell, som gir kundene en unik opplevelse helt fra forhandlinger med leverandør, systemdesign, produksjon og installasjon, til drift og vedlikehold gjennom hele eiendelens levetid.

Den uovertrufne etterspørselen etter integrering av fornybar energi gjør design av kraftsystemer mer komplekst enn noen gang, og skreddersydde batteriløsninger blir kritiske for driftssikkerheten.

Craig Blizard, teknologidirektør for Pacific Energy, sier: "Vi jobber med SolarEdge fordi de leverer et førsteklasses produkt, og fordi de forstår at hver kundes batteribehov er unikt. Ved å samarbeide så tett med en OEM av denne kaliberen, kan vi maksimere de tekniske egenskapene til batteriteknologien for å levere avanserte, skreddersydde systemer som hjelper med å avkarbonisere kundene våre sine operasjoner, enten det er ved å tilby virtuell roterende reserve- og energioverføringskapasitet, eller ved å absorbere feilstrømmer og stabilisere fornybare energisystemer. Nå har vi foredlet våre ferdigheter til det punktet der vi trygt kan utvide markedet til østkysten og bruke vår bransjeledende BESS til å respondere på frekvensendringer og nettforstyrrelser i det nasjonale kraftmarkedet."

Partnerskapet mellom disse ledende globale OEM-ene (originalutstyrsprodusentene) og en av Australias fremste uavhengige kraftleverandører, betyr at de kan jobbe tett med kunder for å forstå deres kritiske behov, og deretter designe løsninger som kan møte krevende belastninger og redusere operasjonell risiko.

"Pacific Energys dokumenterte suksess med å endre Australias energimarked er et vitnesbyrd om deres dype forståelse av kundens energibehov og operasjonell fortreffelighet", sier Ofer Bokobza, generaldirektør for SolarEdges Energy Storage Division. "SolarEdge er glad for å kunne samarbeide med ledende systemintegratorer som hjelper oss med å designe og utvikle de riktige produktene for de riktige oppdragsprofilene, og hjelpe oss med å utvikle teknologien vår for å møte markedets fremtidige behov. "

Om SolarEdge

SolarEdge er en global leder innen smart energiteknologi. Ved å utnytte ingeniørferdigheter i verdensklasse og med et ustoppelig fokus på innovasjon, skaper SolarEdge smarte energiløsninger som driver livene våre og er en pådriver for fremtidig utvikling. SolarEdge har utviklet en intelligent inverterløsning som endrer måten strømmen høstes og administreres på i fotovoltaiske (PV) systemer. SolarEdge DCs optimaliserte inverter søker å maksimere kraftproduksjonen samtidig som kostnadene for energi produsert av PV-systemet reduseres. SolarEdge fortsetter å fremme smart energi og adresserer et bredt spekter av energimarkedsegmenter gjennom sine PV-, lagrings-, elbillading-, batteri- og nettjenesteløsninger. Besøk oss på: solaredge.com/