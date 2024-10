Dział Magazynowania Energii SolarEdge Technologies i Pacific Energy wykorzystują technologie akumulatorowe do dekarbonizacji australijskich kopalni i miast górniczych

Dostarczono bateryjny system magazynowania energii (BESS) o pojemności 55 MWh, a w planach jest dostarczenie na krajowy rynek kolejnego systemu o pojemności 66 MWh.

Inwestycje BESS realizowane są na obszarze Australii Zachodniej od Esperance na południowym zachodzie do Pilbary na północnym zachodzie.

Jest to największa liczba inwestycji BESS wdrożonych w Australii.

PANGYO, Korea Południowa, 15 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Dział Magazynowania Energii SolarEdge Technologies Energy Storage Division i spółka Pacific Energy podjęły współpracę ukierunkowaną na dekarbonizację australijskiego przemysłu wydobywczego i sektora użyteczności publicznej, poprzez dostarczenie zaawansowanych wielkoskalowych bateryjnych systemów magazynowania energii (BESS - Battery Energy Storage System) klientom na obszarze Australii. Te dwa przedsiębiorstwa dostarczyły systemy BESS o pojemności 55 MWh i ogłosiły plany dostawy kolejnych systemów o pojemności 66 MWh, które trafią na rynek krajowy w okresie nadchodzących dwóch lat.

Współpraca pomiędzy spółkami Pacific Energy i SolarEdge rozpoczęła się w 2019 roku hybrydowym systemem zasilania marki Pacific Energy, do którego firma SolarEdge dostarczyła szafy na akumulatory do systemu BESS o pojemności 1,3 MWh, zbudowanego w ramach tej inwestycji realizowanej w Esperance. Łącząc w sobie energię wiatrową, słoneczną i zasilanie gazowe, system w Esperance wymagał złożonej technologii stabilizacji sieci, znanej pod nazwą generatora wirtualnego, która umożliwia znaczne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności zasilania miasta.

Od tamtej chwili, w ramach partnerstwa dostarczono kilka czołowych w branży systemów BESS górnikom i podmiotom użyteczności publicznej, w tym system BESS 42 MW/19 MWh na potrzeby projektu Pilbara Energy Connect realizowanego przez spółkę Fortescue. System obsługuje dwie lokalizacje firmy Fortescue w Pilbarze, przy czym w punkcie dostawy był jednym z największych na świecie systemów BESS połączonych z siecią i opracowanych na potrzeby obiektów górniczych.

Głównym zadaniem bateryjnego systemu magazynowania energii jest zapewnienie stabilności sieci i wsparcia, co odbywa się poprzez dostarczenie wirtualnej rezerwy ukrytej, która znacznie ogranicza zużycie paliw kopalnych i dzięki stabilizującemu uwalnianiu mocy w odstępie zaledwie milisekund od wykrycia awarii sieci. Jest to możliwe dzięki technologii akumulatorów SolarEdge.

Partnerstwo jest połączeniem zalet zaawansowanej technologii akumulatorów litowo-jonowych marki SolarEdge, która obejmuje wysokie parametry mocy, wysoką wydajność ładowania/rozładowania i długi cykl życia oraz zintegrowanego pionowo modelu dostaw energii opracowanego przez Pacific Energy, który oferuje klientom niezrównane doświadczenia, począwszy od negocjacji z dostawcą, projektu systemu, produkcji i montażu, po eksploatację i konserwację w całym cyklu życia danego systemu.

Bezprecedensowe zapotrzebowanie na integrację odnawialnych źródeł energii sprawia, że projektowanie systemów zasilania jest bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej, a dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania akumulatorowe stają się kluczowe dla niezawodności dostaw energii.

Craig Blizard, dyrektor ds. technologii w Pacific Energy, powiedział: „Współpracujemy z SolarEdge ponieważ dostarczają produkt najwyższej jakości i ponieważ rozumieją, że każdy akumulator, który trafia do naszych klientów musi być inny. Tak bliska współpraca z dostawcą oryginalnego sprzętu tego kalibru oznacza, że możemy zmaksymalizować potencjał techniczny technologii akumulatorowych, aby dostarczyć wyrafinowane i dostosowane do danych potrzeb systemy, które przyczyniają się do dekarbonizacji działalności naszych klientów, zarówno poprzez zapewnienie wirtualnej rezerwy ukrytej i możliwości przełączenia źródła zasilania, jak i poprzez wychwytywanie prądów zwarcia i stabilizację systemów opartych na odnawialnych źródłach energii. Udoskonaliliśmy nasze możliwości do punktu, w którym możemy bez wahania rozpocząć ekspansję na rynek wybrzeża wschodniego i zastosować nasz czołowy system BESS jako rozwiązanie problemu zmian częstotliwości i awarii sieci na Krajowym Rynku Energii Elektrycznej".

Partnerstwo z tym czołowym dostawcą oryginalnego sprzętu (OEM) i jednym z najlepszych niezależnych dostawców energii w Australii przekłada się na możliwość ścisłej współpracy z klientami, ukierunkowanej na zrozumienie ich kluczowych potrzeb i następnie zaprojektowanie rozwiązań, które sprostają ich obciążeniu i ograniczą ryzyko operacyjne.

„Niezaprzeczalne osiągnięcia firmy Pacific Energy w zakresie transformacji australijskiego rynku energetycznego świadczą o ich głębokim zrozumieniu potrzeb klientów i doskonałości operacyjnej" - powiedział Ofer Bokobza, dyrektor SolarEdge Energy Storage Division. „SolarEdge z radością współpracuje z czołowymi integratorami systemu, którzy pomagają nam projektować i budować właściwe produkty dopasowane do odpowiednich profili realizowanej misji i wspierają nas w doskonaleniu technologii, która sprosta przyszłym potrzebom rynku".

