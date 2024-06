Thunderpick og HEROIC lancerer Path to the Pros Counter-Strike 2-turnering

Turneringen giver amatør CS2-spillere mulighed for at konkurrere mod professionelle og vinde deres andel af $17.500

NEW YORK, 13. juni 2024 /PRNewswire/ -- Thunderpick , den fornemste online kryptospilleplatform, og førende e-sportsorganisation HEROIC, annoncerede i dag lanceringen af Thunderpick Path to the Pros-turneringen. Denne turnering giver mulighed for ivrige Counter-Strike 2 (CS2)-spillere og fans at opleve kompetitiv gaming ligesom de professionelle, uanset om de samler venner for sjov eller sigter mod at gøre sig et navn inden for verdenen af kompetitiv CS2.

Path to the Pros vil blive opdelt i to ligaer – én for amatører (noobs) og én for erfarne spillere. Programmet starter den 6. juli og løber indtil oktober. Det omfatter to ugentlige kampe om lørdagen med 16 kvalificerede spillere opdelt i FACEIT-niveauer 1-7 og 8-10. Spillere kan sikre deres plads i hovedbegivenheden ved at vise deres færdigheder og vinde deres liga. Nogle af Thunderpick's influencer-roster – herunder Jake Lucky og FlickFlops – deltager også for at lave et hold. Forskellige stadier af turneringen vil blive streamet live.

Deltagerne vil konkurrere om en præmiepulje på $17.500 og den unikke mulighed for at konkurrere i en showmatch mod HEROIC. Gennem hele turneringen vil Thunderpick og HEROIC annoncere yderligere giveaways, herunder en $500 skin. Hovedbegivenheden, der finder sted i slutningen af året, vil være en professionelt produceret onlineturnering med 16 hold.

"Vi er glade for at samarbejde med vores partnere hos HEROIC og bringe Thunderpick Path to the Pros-turneringen til det bredere gamingmiljø", sagde Kelly Sanders, Head of Strategy hos Thunderpick. "Denne begivenhed giver en utrolig mulighed for CS2-spillere på alle færdighedsniveauer om at konkurrere og have en chance for at møde de bedste hold".

For mere information, tjek turneringens hjemmeside og vores support Discord .

Om Thunderpick:

Lavet af spillere for spillere: Thunderpick er en førende e-sportsspilleplatform med et massivt udvalg af begivenheder og markeder at spille på og se via livestreams af høj kvalitet. Thunderpicks platform er baseret på verdens førende teknologi og er udelukkende tiltænkt krypto. Den tilbyder lynhurtige, nemme og gebyrfrie betalingsløsninger, en stor velkomstbonus til nye brugere, og forskellige giveaways og konkurrencer, som tilbyder spillerne en ekstraordinær værdi.

Om HEROIC:

HEROIC er en førende e-sportsorganisation med elite-rosters, som konkurrerer på de højeste niveauer i CS2, DOTA2, Fortnite og Sim Racing. Med rødder i den nordiske arv har organisationen overskredet regionale grænser og er således blevet et kraftcenter i det internationale e-sportssamfund. Ud over sine konkurrencedygtige præstationer er HEROIC kendt for sin karakteristiske tone, der skaber tætte fællesinteraktioner og bruger humor til at inspirere, underholde og forene millioner over hele verden gennem historiefortælling og indholdsskabelse.

