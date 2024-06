Thunderpickin ja HEROIC käynnistävät Path to the Pros Counter-Strike 2 -turnauksen

Turnaus antaa CS2-amatööripelaajille mahdollisuuden kilpailla ammattilaisia vastaan ja voittaa 17 500 dollarin osuuden palkintopotista

NEW YORK, 13. kesäkuuta 2024 /PRNewswire/ -- Thunderpick , johtava online-kryptovedonlyöntialusta ja johtava esports-organisaatio HEROIC, ilmoitti tänään käynnistävänsä Thunderpick Path to the Pros -turnauksen. Tämä turnaus antaa innokkaille Counter-Strike 2 (CS2) -pelaajille ja -faneille mahdollisuuden kokeilla kilpapelaamista ammattilaisten tavoin, olivatpa he sitten keräämässä ystäviä huvin vuoksi tai tavoittelemassa mainetta CS2-kilpapelaamisen maailmassa.

Path to the Pros jaetaan kahteen liigaan - yksi amatööreille (noobs) ja toinen kokeneille pelaajille. 6. heinäkuuta alkava ja lokakuuhun kestävä turnausaikataulu sisältää ottelut lauantaisin kahdesti kuussa, ja 16 karsintaa on jaettu FACEIT-tasoihin 1-7 ja 8-10. Pelaajat voivat varmistaa paikkansa päätapahtumassa esittelemällä taitojaan ja voittamalla liigansa. Jotkut Thunderpickin vaikuttajista - mukaan lukien Jake Lucky ja FlickFlops - liittyvät yhteen luodakseen joukkueen. Turnauksen eri vaiheet lähetetään suorana lähetyksenä.

Osallistujat kilpailevat 17 500 dollarin palkintopotista ja ainutlaatuisesta mahdollisuudesta kilpailla näytösottelussa HEROICia vastaan. Koko turnauksen ajan Thunderpick ja HEROIC julkistavat lisäarvontoja, mukaan lukien 500 dollarin skinin. Vuoden lopussa järjestettävä päätapahtuma on ammattimaisesti tuotettu online-turnaus, johon osallistuu 16 joukkuetta.

"Olemme innoissamme yhteistyöstä HEROIC-kumppaneidemme kanssa tuodaksemme Thunderpick Path to the Pros -turnauksen laajemman peliyhteisön ulottuville", sanoi Kelly Sanders, Thunderpickin strategiajohtaja. "Tämä tapahtuma tarjoaa uskomattoman mahdollisuuden kaikentasoisille CS2-pelaajille kilpailla ja kohdata huipputason joukkueita."

Katso lisätietoja turnauksen verkkosivuilta ja Discord -tukisivultamme.

Tietoja Thunderpickistä:

Pelaajien pelaajille tekemä Thunderpick on johtava esports-vedonlyöntialusta, jossa on valtava valikoima tapahtumia ja markkinoita, joista lyödä vetoa ja katsella korkealaatuisten suoratoistojen kautta. Pelkästään kryptovaluutoille suunniteltu ja maailman johtavan teknologian mahdollistama Thunderpickin alusta tarjoaa salamannopeita, helppoja ja maksuttomia maksuratkaisuja, suuren tervetuliaisbonuksen uusille käyttäjille sekä erilaisia lahjoja ja kilpailuja, jotka tarjoavat pelaajille sähköistävää lisäarvoa. YHTEYSTIEDOT: [email protected]

Tietoja HEROICista:

Heroic on johtava esports-organisaatio, jonka eliittikokoonpanot kilpailevat korkeimmilla tasoilla CS2:ssa, DOTA2:ssa, Fortnitessa ja Sim Racingissa. Pohjoismaiseen perintöön juurtunut organisaatio on ylittänyt alueelliset rajat tullakseen kansainvälisen esports-yhteisön voimanpesäksi. Kilpailusaavutustensa lisäksi Heroic tunnetaan erottuvasta äänensävystään, läheisestä yhteisön vuorovaikutuksesta ja huumorin hyödyntämisestä inspiroidakseen, viihdyttääkseen ja yhdistääkseen miljoonia maailmanlaajuisesti tarinankerronnan ja sisällöntuotannon avulla.

YHTEYSTIEDOT: [email protected]