Thunderpick og HEROIC lanserer Path to the Pros Counter-Strike 2 turnering

Turneringen gir amatør CS2-spillere muligheten til å konkurrere mot profesjonelle og vinne sin del av $17 500.

NEW YORK, 13. juni 2024 /PRNewswire/ -- Thunderpick , den fremste online kryptobettingsplattformen, og ledende esportsorganisasjonen HEROIC, kunngjorde i dag lanseringen av Thunderpick Path to the Pros-turneringen. Denne turneringen gir muligheten for ivrige Counter-Strike 2 (CS2) spillere og fans til å oppleve konkurransespill som profesjonelle, enten de samler venner for moro skyld eller har som mål å gjøre seg bemerket i verden av konkurransedyktig CS2.

Thunderpick and HEROIC Launch Path to the Pros Counter-Strike 2 Tournament

Path to the Pros vil bli delt inn i to ligaer - en for amatører (noobs) og en for erfarne spillere. Turneringen starter den 6. juli og pågår til oktober, og inkluderer kamper annenhver lørdag, med 16 kvalifiseringer delt inn i FACEIT-nivåer 1-7 og 8-10. Spillere kan sikre sin plass i hovedeventet ved å vise sine ferdigheter og vinne ligaen sin. Noen av Thunderpicks influencere – inkludert Jake Lucky og FlickFlops – går sammen for å danne et lag. Ulike stadier av turneringen vil bli streamet live.

Deltakerne vil konkurrere om en premiepott på $17 500 og den unike muligheten til å delta i en showmatch mot HEROIC. Gjennom hele turneringen vil Thunderpick og HEROIC kunngjøre flere giveaways, inkludert et skin verdt $500. Hovedarrangementet, som finner sted mot slutten av året, vil være en profesjonelt produsert online turnering med 16 lag.

"Vi er glade for å samarbeide med våre partnere hos HEROIC for å bringe Thunderpick Path to the Pros-turneringen til det bredere spillmiljøet," sa Kelly Sanders, strategisjef hos Thunderpick. "Dette eventet gir en utrolig mulighet for CS2-spillere i alle ferdighetsnivåer til å konkurrere og få sjansen til å møte topplag."

For mer informasjon, sjekk ut turneringsnettstedet og vår support Discord .

Om Thunderpick:

Thunderpick er en ledende bettingplattform for e-sport, laget av spillere for spillere, med et stort utvalg av begivenheter og markeder å satse på og se via høykvalitets live streams. Muliggjort av verdensledende teknologi, tilbyr Thunderpicks kryptobaserte plattform lynraske, enkle og gebyrfrie betalingsløsninger, en stor velkomstbonus for nye brukere og ulike giveaways og konkurranser, for å gi en spennende verdi til spillerne.

KONTAKT: [email protected]

Om HEROIC:

Heroic er en ledende e-sportorganisasjon med elitelister som konkurrerer på høyeste nivå i CS2, DOTA2, Fortnite og Sim Racing. Med røtter i den nordiske arven har organisasjonen nå overskredet regionale grenser og blitt et kraftsenter i det internasjonale e-sportmiljøet. I tillegg til sine konkurransemessige prestasjoner er Heroic kjent for sin særegne tone, for å skape et nært samspill med fellesskapet og for å bruke humor til å inspirere, underholde og forene millioner av mennesker over hele verden gjennom historiefortelling og innholdsproduksjon.

KONTAKT: [email protected]