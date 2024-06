Thunderpick och HEROIC lanserar Counter-Strike 2-turneringen Path to the Pros

Turneringen ger amatörspelare i CS2 möjligheten att tävla med proffsen och vinna ett delat pris på 17 500 dollar

NEW YORK, 13 juni 2024 /PRNewswire/ -- Thunderpick , den främsta online-krypto-spelplattformen och den ledande e-sportsorganisationen HEROIC, meddelade idag lanseringen av Thunderpick Path to the Pros-turneringen. Denna turnering ger möjlighet för spelare och fans av Counter-Strike 2 (CS2) att uppleva intensiva tävlingsspel som proffs, oavsett om de spelar med vänner för skojs skull eller syftar till att göra sig ett namn inom CS2:s tävlingsvärld.

Path to the Pros kommer att delas in i två ligor - en för amatörer (noobs) och en för erfarna spelare. Turneringen börjar den 6 juli och löper fram till oktober och inkluderar matcher varannan lördag, med 16 kvalifikationsmatcher uppdelade i FACEIT-nivåer 1-7 och 8-10. Spelare kan säkra sin plats i huvudtävlingen genom att visa sina färdigheter och vinna sin liga. Några av Thunderpicks influencers, inklusive Jake Lucky och FlickFlops, går ihop för att skapa ett team. Turneringens olika etapper kommer att streamas live.

Deltagarna kommer att tävla om en prispool på 17 500 dollar och den unika möjligheten att tävla i en showmatch mot HEROIC. Genom hela turneringen kommer Thunderpick och HEROIC att tillkännage ytterligare giveaways, inklusive ett skin värde 500 dollar. Huvudtävlingen som äger rum i slutet av året kommer att vara en professionellt producerad online-turnering med 16 lag.

"Vi är glada över att samarbeta med våra partners på HEROIC för att föra Thunderpick Path to the Pros-turneringen till det bredare gaming communityt", säger Kelly Sanders, strategichef på Thunderpick. "Detta evenemang erbjuder en otrolig möjlighet för CS2-spelare av alla skicklighetsnivåer att tävla och ha en chans att möta topplag".

För mer information, kolla in turneringswebbplatsen och vår supports Discord .

Om Thunderpick:

Gjord av spelare, för spelare, Thunderpick är en ledande bettingsplattform för e-sport med ett enormt urval av evenemang och marknader att betta på och se via högkvalitativa livesändningar. Med hjälp av världsledande teknologi erbjuder Thunderpicks kryptoexklusiva plattform blixtsnabba, enkla och avgiftsfria betalningslösningar, en stor välkomstbonus för nya användare såväl som olika giveaways och tävlingar för att ge spelarna stort värde.

Om HEROIC:

Heroic är en ledande e-sportorganisation med elitlag som tävlar på de högsta nivåerna i CS2, DOTA2, Fortnite och Sim Racing. Med rötterna i det nordiska arvet har organisationen överskridit regionala gränser för att bli en jätte inom det internationella e-sportvärlden. Utöver sina tävlingsprestationer, är Heroic känt för att använda sin distinkta ton, nära gemenskapsinteraktioner och humor för att inspirera, underhålla och förena miljoner över hela världen genom berättarkonst och innehållsskapande.

