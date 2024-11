Verkada Fortsætter Hurtige ekspansion i EMEA og udnævner Marc Peston til GM i Nordeuropa

SAN MATEO, Californien, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Verkada, lederen i cloudbaseret fysisk sikkerhed, annoncerede i dag udnævnelsen af Marc Peston som Generaldirektør for Nordeuropa. Peston vil lede Verkada markedsførings- og salgsaktiviteter i Benelux, Norden og Baltikum.

Marc Peston, General Manager of Northern Europe at Verkada

"Efterspørgslen efter Verkada brugervenlige, cloudbaserede fysiske sikkerhedsløsninger vokser over hele verden. I Europa er vores bookinger vokset med mere end 360% i løbet af det seneste år", siger Eric Salava, Chief Revenue Officer hos Verkada. "Marc dybe relationer i Nordeuropa vil sætte os i en endnu bedre position til at betjene vores kunder, da de adopterer vores teknologi til at skabe sikrere og smartere rum".

Peston slutter sig til Verkada efter næsten et årti på Qualtrics, hvor han havde flere ledende roller inden for salg og drift. På Qualtrics drev Peston virksomhedens ekspansion til Australien og Sydøstasien, før han førte virksomhedens indsats i Benelux.

"Verkada spiller en vigtig rolle i at beskytte millioner af menneskers liv over hele verden hver dag", sagde Marc Peston, Generaldirektør for Nordeuropa hos Verkada. "Jeg ser frem til at udvide denne indflydelse i Nordeuropa og hjælpe flere organisationer i hele regionen med at beskytte deres mennesker og steder med løsninger, der respekterer privatlivets fred".

Verkada vokser hurtigt i Europa. I det forløbne år har Verkada udvidede aktiviteter til Tyskland, Østrig og Schweiz (DACH) øgede antallet af ansatte i Europa og med 50%. Ledende organisationer i Nordeuropa stoler på Verkada som deres fysiske sikkerhedslag, herunder Rapha Racing, ToyChamp og Canada Goose.

Få mere at vide om Verkadas produkter og den indvirkning, de har på kunderne i dag. her.

Om Verkada

Verkada seks produktlinjer er designet med henblik på enkelhed Videoovervågningskameraer, Adgangskontrol, Miljøsensorer, Alarmer, Arbejdsplads og interkom give en uovertruffen bygningssikkerhed gennem en integreret cloudbaseret softwareplatform. Over 28.000 organisationer i 85 lande verden over stoler på Verkada som deres fysiske sikkerhedslag for nemmere styring, intelligent kontrol og skalerbare implementeringer. For yderligere oplysninger, venligst besøg: www.verkada.com.

