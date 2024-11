Verkada poursuit son expansion rapide dans la région EMEA et nomme Marc Peston directeur général pour l'Europe du Nord

SAN MATEO, Californie, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Verkada, le leader de la sécurité physique basée sur le cloud, annonce aujourd'hui la nomination de Marc Peston en tant que directeur général pour l'Europe du Nord. Peston dirigera les opérations de commercialisation et de vente de Verkada au Benelux, dans les pays nordiques et dans les pays baltes.

Marc Peston, General Manager of Northern Europe at Verkada

« La demande est croissante dans le monde entier pour les solutions de sécurité physique faciles à utiliser et basées sur le cloud de Verkada. En Europe, nos réservations ont augmenté de plus de 360 % au cours de l'année écoulée », déclare Eric Salava, Chief Revenue Officer, Verkada. « Les relations étroites de Marc en Europe du Nord nous permettront de mieux servir nos clients qui adoptent notre technologie pour créer des espaces plus sûrs et plus intelligents. »

Peston rejoint Verkada après avoir passé près de dix ans chez Qualtrics, où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans les domaines de la vente et des opérations. Chez Qualtrics, Peston a boosté l'expansion de l'entreprise en Australie et en Asie du Sud-Est avant de diriger les efforts de l'entreprise au Benelux.

« Verkada joue un rôle important dans la protection de la vie de millions de personnes à travers le monde chaque jour », déclare Marc Peston, directeur général de Verkada pour l'Europe du Nord. « Je me réjouis à la perspective d'étendre cet impact en Europe du Nord et d'aider davantage d'organisations dans la région à protéger leurs équipes et leurs installations grâce à des solutions respectueuses de la vie privée. »

Verkada se développe rapidement en Europe. Au cours de l'année écoulée, Verkada a étendu ses activités à l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse (DACH) et a augmenté de 50 % ses effectifs en Europe. Des organisations de premier plan en Europe du Nord font confiance à Verkada comme couche de sécurité physique, notamment Rapha Racing, ToyChamp et Canada Goose.

À propos de Verkada

Conçues dans un souci de simplicité, les six gammes de produits Verkada (caméras de sécurité vidéo, contrôle d'accès, capteurs environnementaux, alarmes, lieu de travail et interphones) assurent une sécurité inégalée des bâtiments grâce à une plateforme logicielle intégrée et basée sur le cloud. Plus de 28 000 organisations dans 85 pays font confiance à Verkada comme couche de sécurité physique pour une gestion plus facile, un contrôle intelligent et des déploiements évolutifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.verkada.com.

