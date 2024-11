Verkada zet snelle expansie in EMEA voort en benoemt Marc Peston tot algemeen directeur Noord-Europa

SAN MATEO, Calif., 7 november 2024 /PRNewswirze/ -- Verkada, de leider in cloudgebaseerde fysieke beveiliging, kondigde vandaag de benoeming aan van Marc Peston als algemeen directeur Noord-Europa. Peston zal Verkada's go-to-market en verkoopactiviteiten leiden in de Benelux, Scandinavië en de Baltische staten.

Marc Peston, General Manager of Northern Europe at Verkada

"Wereldwijd groeit de vraag naar de gebruiksvriendelijke, fysieke beveiligingsoplossingen in de cloud van Verkada. Onze Europese boekingen zijn het afgelopen jaar met ruim 360% gestegen," zegt Eric Salava, Chief Revenue Officer bij Verkada. "Marc's nauwe relaties in Noord-Europa zullen ons in een nog betere positie brengen om onze klanten van dienst te zijn bij de toepassing van onze technologie om veiligere, slimmere omgevingen te creëren."

Peston komt bij Verkada na bijna tien jaar bij Qualtrics, waar hij verschillende senior functies in verkoop en bedrijfsvoering bekleedde. Bij Qualtrics stimuleerde Peston de expansie van het bedrijf in Australië en Zuidoost-Azië voordat hij leiding gaf aan de bedrijfsactiviteiten in de Benelux.

"Verkada speelt een belangrijke rol in het beschermen van de levens van miljoenen mensen wereldwijd," zegt Marc Peston, algemeen directeur Noord-Europa bij Verkada. "Ik kijk ernaar uit om deze impact in Noord-Europa uit te breiden en meer regionale organisaties te helpen hun mensen en plaatsen te beschermen met oplossingen waarbij privacy hoog wordt gehouden."

Verkada groeit snel in Europa. In het afgelopen jaar heeft Verkada haar activiteiten uitgebreid naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH). Het personeelsbestand in Europa werd verhoogd met 50%. Toonaangevende organisaties in Noord-Europa zoals Rapha Racing, ToyChamp en Canada Goose vertrouwen op Verkada als hun fysieke beveiligingslaag.

Voor meer informatie over de producten van Verkada en de impact die ze vandaag de dag op klanten hebben, zie hier.

Over Verkada

Verkada heeft zes eigen productlijnen die videobeveiligingscamera's, toegangscontrole, omgevingssensoren, alarmen, werkplek en intercoms omvatten. In het ontwerp staat eenvoud voorop, waarbij ongeëvenaarde beveiliging van gebouwen via een geïntegreerd, cloud-gebaseerd softwareplatform wordt geboden. Meer dan 28.000 organisaties in 85 landen wereldwijd vertrouwen op Verkada als hun fysieke beveiligingslaag voor eenvoudiger beheer, intelligente controle en schaalbare implementaties. Ga voor meer informatie naar www.verkada.com.

