Verkada jätkab kiiret laienemist EMEA-s, ütleb Marc Peston Põhja-Euroopa sektori peadirektor

SAN MATEO, California, 8. november 2024 /PRNewswire/ -- Pilvepõhise füüsilise turvalisuse liider Verkada teatas täna Marc Pestoni nimetamisest Põhja-Euroopa sektori peadirektoriks. Peston juhib Verkada turuletoomise ja müügi operatsioone Beneluxi riikides, Põhjamaades ja Baltikumis.

Marc Peston, General Manager of Northern Europe at Verkada

„Nõudlus Verkada hõlpsasti kasutatavate pilvepõhiste füüsilise turvalisuse lahenduste järele kasvab kogu maailmas. Euroopas on meie broneeringud viimase aasta jooksul kasvanud rohkem kui 360%," ütles Verkada müügidirektor Eric Salava. „Marci ulatuslikud suhted Põhja-Euroopas annavad meile veelgi parema positsiooni, et teenindada oma kliente, kui nad võtavad kasutusele meie tehnoloogia, et luua ohutumaid ja nutikamaid ruume."

Peston liitub Verkadaga pärast peaaegu kümmet aastat Qualtricsis, kus ta täitis mitut kõrgemat rolli müügis ja muudes valdkondades. Qualtricsis edendas Peston ettevõtte laienemist Austraaliasse ja Kagu-Aasiasse ning seejärel juhtis ettevõtte jõupingutusi Beneluxi riikides.

„Verkada mängib olulist rolli miljonite inimeste elude kaitsmisel kogu maailmas iga päev", ütles Marc Peston, Verkada Põhja-Euroopa sektori peadirektor. „Ma ootan selle mõju laiendamist Põhja-Euroopas ja aitan rohkematel organisatsioonidel kogu piirkonnas kaitsta oma inimesi ja asukohti privaatsust austavate lahendustega."

Verkada kasvab Euroopas kiiresti. Eelmisel aastal laiendas Verkada oma tegevust Saksamaale, Austriasse ja Šveitsi (DACH-riigid) ning suurendas oma töötajate arvu Euroopas 50%. Põhja-Euroopa juhtivad organisatsioonid usaldavad Verkadat oma füüsilise turvakihina, sealhulgas Rapha Racing, ToyChamp ja Canada Goose.

Lisateavet selle kohta, millised on Verkada tooted ja kuidas on need kliente mõjutanud, saate siit.

Teave Verkada kohta

Verkada kuus tooteseeriat — videovalvekaamerad, juurdepääsukontroll, keskkonnaandurid, alarmid, töökohad ja sisetelefonid —, mille loomisel on pandud rõhku lihtsusele, pakuvad integreeritud pilvepõhise tarkvaraplatvormi kaudu enneolematut hoonete turvalisust. Enam kui 28 000 organisatsiooni 85 riigis üle maailma usaldavad Verkadat kui oma füüsilist turvakihti lihtsamaks haldamiseks, intelligentseks juhtimiseks ja skaleeritavaks kasutuselevõtuks. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.verkada.com.

Foto − https://mma.prnewswire.com/media/2549568/Verkada_Marc_Peston.jpg

Logo − https://mma.prnewswire.com/media/1640210/image0_ID_16ac0026ee69_Logo.jpg