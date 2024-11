Verkada fortsetter rask ekspansjon i EMEA, utnevner Marc Peston GM i Nord-Europa

SAN MATEO, California, 7. november 2024 /PRNewswire/ -- Verkada, lederen i skybasert fysisk sikkerhet , kunngjorde i dag utnevnelsen av Marc Peston som generaldirektør for Nord-Europa. Peston vil lede Verkadas markedsførings- og salgsaktiviteter i Benelux, Norden og Baltikum.

Marc Peston, General Manager of Northern Europe at Verkada

"Etterspørselen vokser over hele verden for Verkadas brukervennlige, skybaserte fysiske sikkerhetsløsninger. I Europa har våre bestillinger vokst mer enn 360% bare det siste året," sa Eric Salava, Chief Revenue Officer i Verkada. "Marcs dype relasjoner i Nord-Europa vil sette oss i en enda bedre posisjon for å betjene våre kunder når de adopterer vår teknologi for å skape sikrere og smartere rom".

Peston blir med i Verkada etter nesten et tiår i Qualtrics hvor han hadde flere ledende roller i salg og drift. På Qualtrics drev Peston selskapets ekspansjon til Australia og Sørøst-Asia før han ledet selskapets innsats i Benelux.

"Verkada spiller en viktig rolle i å beskytte livet til millioner av mennesker over hele verden hver dag", sa Marc Peston, generaldirektør for Nord-Europa i Verkada. "Jeg ser frem til å utvide denne virkningen i Nord-Europa, og hjelpe flere organisasjoner over hele regionen beskytte sitt folk og steder med løsninger som respekterer personvern".

Verkada vokser raskt i Europa. I det siste året har Verkada utvidet virksomheten sin til Tyskland, Østerrike og Sveits (DACH) , og økte antall ansatte i Europa og med 50%. Ledende organisasjoner i Nord-Europa stoler på Verkada som deres fysiske sikkerhetslag, inkludert Rapha Racing , ToyChamp og Canada Goose .

Om Verkada

Designet med enkelhet i tankene, Verkadas seks produktlinjer — videoovervåkningskameraer , Tilgangskontroll , Miljøsensorer , Alarmer , Arbeidsplass og interkom — gir uovertruffen bygningssikkerhet gjennom en integrert, skybasert programvareplattform. Over 28 000 organisasjoner i 85 land over hele verden stoler på Verkada som deres fysiske sikkerhetslag for enklere drift, intelligent kontroll, og skalerbare implementeringer. For mer informasjon, vennligst besøk www.verkada.com .

