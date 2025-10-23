VIRTUSA UDNÆVNER HARPREET ARORA TIL CHEF FOR STORBRITANNIEN, EUROPA OG MELLEMØSTEN

LONDON, 23. oktober 2025 /PRNewswire/ -- Virtusa Corporation, en global leder inden for digital forretningsstrategi, produkt- og platformudvikling, har i dag udnævnt Harpreet Arora til ny chef for virksomhedens aktiviteter i Storbritannien, Europa og Mellemøsten. Arora vil være ansvarlig for at definere og fremskynde Virtusas markedsudvidelsesstrategi og fremme strategisk kundeengagement på tværs af disse vigtige geografiske områder.

Arora er en globalt anerkendt leder inden for rådgivning om bank- og finansielle tjenester med over 25 års international ledelseserfaring inden for teknologi og rådgivning på tværs af forskellige geografiske områder og brancher. Han er kendt for konsekvent at fremme vækst, store forretningstransformationer og strategisk værdi inden for globale virksomheder.

"Vi er glade for at byde Harpreet velkommen i Virtusas ledelsesteam. Hans dybe ekspertise inden for teknologibaseret rådgivning, kombineret med en dokumenteret track record inden for koordinering af komplekse opkøb og fremme af vækst på konkurrenceprægede globale markeder for finansielle tjenesteydelser, gør ham til den ideelle leder til at stå i spidsen for vores vækst på disse vigtige markeder." Sagde Nitesh Banga, præsident og administrerende direktør, Virtusa. "Harpreets vision vil være afgørende, når vi søger at udvide vores fodaftryk og uddybe vores værdiposition over for kunder i regioner med stort potentiale."

Inden han kom til Virtusa, havde Arora flere ledende stillinger hos Wipro Limited. Senest har han ledet Wipros konsulentforretning i Europa og var tidligere ansvarlig for den globale konsulentportefølje inden for bank, finansielle tjenesteydelser og forsikring (BFSI) fra 2018 til 2024. I denne periode spillede han en afgørende rolle i ledelsen af forretningsteamet i forbindelse med overtagelsen af Capco og var ansvarlig for at skabe forretningsværdi på tværs af Wipros overtagne enheder.

Før Wipro arbejdede Arora i ti år hos Infosys, hvor han var med til at øge overskuddet inden for finansielle tjenesteydelser i Europa. Hans tidligere karriere omfatter strategiske roller inden for kundeforholdsstyring hos Ernst & Young (London) og roller inden for erhvervsbankvirksomhed hos Citigroup og ICICI.

"Jeg er begejstret for at blive en del af Virtusa, en målrettet virksomhed med stærkt fokus på digital teknik og AI-drevet kundeorienteret innovation," siger Harpreet Arora, chef for Storbritannien, Europa og Mellemøsten hos Virtusa. "Dette er et afgørende tidspunkt for teknologiservicebranchen, og jeg ser frem til at lede vores vækst på strategiske markeder i Storbritannien, Europa og Mellemøsten."

Om Virtusa

Virtusa er en global virksomhed inden for produkt- og platformsteknologi, der forbedrer oplevelser med teknologi. Vi hjælper organisationer med at vokse hurtigere, mere rentabelt og mere bæredygtigt ved at gentænke virksomheder gennem domænedrevne løsninger. Vi kombinerer strategi, design og teknik, bakket op af uovertruffen ekspertise inden for industri, forretning og teknologi, for at skabe reel forretningsmæssig effekt for vores kunder.

Virtusa har hovedkontor i Massachusetts og globale leveringscentre og leverer en bred vifte af tjenester, løsninger og aktiver, herunder strategi og design, AI-rådgivning og -tjenester, digital engineering, data og analyse, digital sikkerhed, cloud og sikkerhed samt managed services på tværs af brancher som finansielle tjenester, sundhedspleje, kommunikation, medier, underholdning, rejser, produktion og teknologi.

Virtusa er et registreret varemærke tilhørende Virtusa Corporation. Alle andre firma- og varemærkenavne kan være varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere.

