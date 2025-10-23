VIRTUSA UTSER HARPREET ARORA TILL CHEF FÖR STORBRITANNIEN, EUROPA OCH MELLANÖSTERN

LONDON, 23 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Virtusa Corporation, en global ledare inom digital affärsstrategi, produkt- och plattformsteknik, meddelade idag utnämningen av Harpreet Arora som ny chef för sin verksamhet för Storbritannien, Europa och Mellanöstern. Arora kommer att ansvara för att definiera och påskynda Virtusas marknadsexpansionsstrategi och driva strategiskt kundengagemang i dessa viktiga geografiska områden.

Arora är en globalt erkänd ledare inom bank- och finansiell rådgivning, med över tjugofem års internationell ledarskapserfarenhet inom teknik och rådgivning inom olika geografier och branscher. Han är känd för att konsekvent driva tillväxt, storskalig affärstransformation och strategiskt värde inom globala företag.

"Vi är glada över att få välkomna Harpreet till Virtusas ledning. Hans djupa expertis inom teknikledda konsulttjänster, tillsammans med en beprövad erfarenhet av att orkestrera komplexa förvärv och driva tillväxt på konkurrensutsatta globala marknader för finansiella tjänster, gör honom till den idealiske ledaren för att leda vår tillväxt på dessa avgörande marknader", säger Nitesh Banga, VD och koncernchef, Virtusa. "Harpreets vision kommer att vara avgörande när vi försöker utöka vårt fotavtryck och fördjupa vårt värdeförslag till kunder i regioner med hög potential."

Innan han anslöt sig till Virtusa hade Arora flera ledande roller på Wipro Limited. Senast ledde han Wipros Europe Consulting-verksamhet och innan dess ledde han Global Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) Consulting-portföljen från 2018 till 2024. Under denna tid spelade han en avgörande roll i att leda affärsteamet för Capco-förvärvet och var ansvarig för att driva affärsvärdesskapande runt om i Wipros förvärvade enheter.

Före Wipro tillbringade Arora ett decennium hos Infosys och drev P&L-tillväxt inom Financial Services-verksamheten i Europa. Hans tidigare karriär inkluderar strategiska kundrelationshanteringsroller på Ernst & Young (London) och företagsbankroller på Citigroup och ICICI.

"Jag är exalterad över att börja arbeta hos Virtusa, ett ändamålsenligt företag med ett starkt fokus på digital teknik och AI-ledd kundcentrerad innovation", säger Harpreet Arora, Virtusa-chef för Storbritannien, Europa och Mellanöstern. "Detta är en avgörande tid för tekniktjänstbranschen, och jag ser fram emot att leda vår tillväxt på strategiska marknader i Storbritannien, Europa och Mellanöstern."

Om Virtusa

Virtusa är ett globalt produkt- och plattformstekniskt tjänsteföretag som gör upplevelser bättre med hjälp av teknik. Vi hjälper organisationer att växa snabbare, mer lönsamt och mer hållbart genom att omforma företag genom domändrivna lösningar. Vi kombinerar strategi, design och teknik, med stöd av oöverträffad expertis vid skärningspunkten mellan industri, företag och teknik för att skapa verklig affärseffekt för våra kunder.

Virtusa har sitt huvudkontor i Massachusetts med globala leveranscenter och tillhandahåller ett brett utbud av tjänster, lösningar och tillgångar, inklusive strategi och design, AI-rådgivning och tjänster, digital teknik, data och analys, digital försäkran, moln och säkerhet samt hanterade tjänster inom branscher såsom finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknik.

Virtusa är ett registrerat varumärke som tillhör Virtusa Corporation. Alla andra företags- och varumärkesnamn kan vara varumärken eller tjänstemärken som tillhör respektive innehavare.

Mediekontakt:

Paul Lesinski

Edelman

(971) 226-5299

[email protected]

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/1956449/virtusa_logo_Logo.jpg