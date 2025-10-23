VIRTUSA NOMME HARPREET ARORA RESPONSABLE POUR LE ROYAUME-UNI, L'EUROPE ET LE MOYEN-ORIENT

LONDRES, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Virtusa Corporation, le chef de file mondial de la stratégie commerciale numérique, de l'ingénierie des produits et des plateformes, annonce ce jour la nomination de Harpreet Arora en tant que nouveau responsable de son activité pour les marchés du Royaume-Uni, de l'Europe et du Moyen-Orient. M. Arora sera chargé de définir et d'accélérer la stratégie d'expansion du marché de Virtusa et de conduire l'engagement stratégique des clients dans ces zones géographiques clés.

M. Arora est un leader mondialement reconnu dans le domaine du conseil en matière de services bancaires et financiers, avec plus de vingt-cinq ans d'expérience internationale en matière de technologie et de conseil dans divers pays et secteurs d'activité. Il est reconnu pour avoir soutenu sans relâche la croissance, la transformation commerciale et la valeur stratégique au sein d'entreprises internationales.

« Nous sommes ravis d'accueillir Harpreet au sein de l'équipe de direction de Virtusa. Sa grande expertise dans le domaine du conseil en technologie, associée à une expérience éprouvée dans l'orchestration d'acquisitions complexes et la stimulation de la croissance sur les marchés mondiaux compétitifs des services financiers, fait de lui le dirigeant idéal pour mener à bien notre croissance sur ces marchés essentiels », déclare Nitesh Banga, président et CEO de Virtusa. « La vision d'Harpreet sera déterminante pour l'expansion de notre présence et l'approfondissement de notre proposition de valeur aux clients dans les régions à fort potentiel. »

Avant de rejoindre Virtusa, M. Arora a occupé plusieurs postes de direction chez Wipro Limited. Plus récemment, il a dirigé l'activité de conseil de Wipro en Europe et a dirigé le portefeuille conseils bancaires, services financiers et assurance de 2018 à 2024. Au cours de cette période, il a joué un rôle crucial dans la direction de l'équipe commerciale pour l'acquisition de Capco et a été responsable de la création de valeur commerciale dans les entités acquises par Wipro.

Avant Wipro, M. Arora a passé une dizaine d'années chez Infosys, où il a dirigé la croissance des pertes et profits dans le secteur des services financiers en Europe. Il a précédemment occupé des fonctions de gestion des relations stratégiques avec les clients chez Ernst & Young (Londres) et des fonctions dans l'activité banque d'entreprise chez Citigroup et ICICI.

« Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre Virtusa, une entreprise motivée par un objectif précis, qui met l'accent sur l'ingénierie numérique et l'innovation centrée sur le client et pilotée par l'IA », déclare Harpreet Arora, responsable pour le Royaume-Uni, l'Europe et le Moyen-Orient, Virtusa. « Il s'agit d'une période charnière pour le secteur des services technologiques, et je me réjouis de diriger notre croissance sur les marchés stratégiques du Royaume-Uni, de l'Europe et du Moyen-Orient. »

À propos de Virtusa

Virtusa est une société mondiale de services d'ingénierie de produits et de plateformes qui améliore les expériences grâce à la technologie. Nous aidons les organisations à croître plus rapidement, de manière plus rentable et plus durable en réimaginant les entreprises grâce à des solutions axées sur le domaine. Nous combinons la stratégie, la conception et l'ingénierie, en nous appuyant sur une expertise industrielle, commerciale et technologique afin de générer un impact concret pour nos clients.

Basé dans le Massachusetts avec des centres de livraison mondiaux, Virtusa propose une large gamme de services, de solutions et d'actifs, notamment la stratégie et la conception, les conseils et services en matière d'IA, l'ingénierie numérique, les données et l'analyse, l'assurance numérique, le cloud et la sécurité, et les services gérés dans des secteurs tels que les services financiers, les soins de santé, les communications, les médias, les divertissements, les voyages, la fabrication et la technologie.

Virtusa est une marque déposée de Virtusa Corporation. Tous les autres noms de sociétés et de marques peuvent être des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs.

