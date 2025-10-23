VIRTUSA ERNENNT HARPREET ARORA ZUM LEITER FÜR GROSSBRITANNIEN, EUROPA UND DEN NAHEN OSTEN

LONDON, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Virtusa Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitale Geschäftsstrategien, Produkt- und Plattformentwicklung, gab heute die Ernennung von Herrn Harpreet Arora zum neuen Leiter ihres Geschäfts für die Märkte Großbritannien, Europa und den Nahen Osten bekannt. Herr Arora wird für die Festlegung und Beschleunigung der Marktexpansionsstrategie von Virtusa sowie für die Förderung strategischer Kundenbeziehungen in diesen wichtigen Regionen verantwortlich sein.

Herr Arora ist ein weltweit anerkannter Experte im Bereich Bank- und Finanzdienstleistungsberatung und verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Technologie und Beratung in verschiedenen Regionen und Branchen. Er ist dafür bekannt, dass er in globalen Unternehmen konsequent Wachstum, groß angelegte Geschäftstransformationen und strategischen Mehrwert vorantreibt.

„Wir freuen uns sehr, Herrn Harpreet im Führungsteam von Virtusa willkommen zu heißen. Seine umfassende Expertise in der technologieorientierten Beratung, gepaart mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Durchführung komplexer Akquisitionen und der Förderung des Wachstums in wettbewerbsintensiven globalen Finanzdienstleistungsmärkten, machen ihn zum idealen Leiter, um unser Wachstum in diesen kritischen Märkten voranzutreiben." Sagte Nitesh Banga, President und Chief Executive Officer von Virtusa. „Harpreets Vision wird entscheidend dazu beitragen, unsere Präsenz auszubauen und unser Wertversprechen gegenüber Kunden in Regionen mit hohem Potenzial zu vertiefen."

Bevor er zu Virtusa kam, hatte Herr Arora verschiedene Führungspositionen bei Wipro Limited inne. Zuletzt leitete er das Europageschäft von Wipro Consulting und war zuvor von 2018 bis 2024 für das globale Beratungsportfolio im Bereich Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) verantwortlich. Während dieser Zeit spielte er eine entscheidende Rolle bei der Leitung des Geschäftsteams für die Übernahme von Capco und war für die Steigerung des Unternehmenswerts aller von Wipro übernommenen Unternehmen verantwortlich.

Vor seiner Tätigkeit bei Wipro war Herr Arora zehn Jahre lang bei Infosys tätig und trug dort zum Wachstum des Finanzergebnisses im Finanzdienstleistungsgeschäft in Europa bei. Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen Positionen im strategischen Kundenbeziehungsmanagement bei Ernst & Young (London) sowie im Firmenkundengeschäft bei Citigroup und ICICI.

„Ich freue mich sehr, bei Virtusa einzusteigen, einem zielorientierten Unternehmen mit einem starken Fokus auf Digital Engineering und KI-gesteuerter, kundenorientierter Innovation", erklärte Harpreet Arora, Leiter für Großbritannien, Europa und den Nahen Osten bei Virtusa. „Dies ist eine entscheidende Zeit für die Technologiebranche, und ich freue mich darauf, unser Wachstum in strategischen Märkten in Großbritannien, Europa und dem Nahen Osten voranzutreiben."

Informationen zu Virtusa

Virtusa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Produkt- und Plattform-Engineering-Dienstleistungen, das mit Hilfe von Technologie für ein besseres Erlebnis sorgt. Wir unterstützen Unternehmen dabei, schneller, profitabler und nachhaltiger zu wachsen, indem wir sie mithilfe von domänengesteuerten Lösungen neu gestalten. Wir kombinieren Strategie, Design und Technik, gestützt auf unübertroffene Fachkompetenz an der Schnittstelle von Industrie, Wirtschaft und Technologie, um für unsere Kunden reale geschäftliche Erfolge zu erzielen.

Virtusa hat seinen Hauptsitz in Massachusetts und verfügt über globale Lieferzentren. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen, Lösungen und Ressourcen an, darunter Strategie und Design, KI-Beratung und -Dienstleistungen, digitales Engineering, Daten und Analysen, digitale Sicherheit, Cloud und Sicherheit sowie Managed Services für verschiedene Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Kommunikation, Medien, Unterhaltung, Reisen, Fertigung und Technologie.

Virtusa ist eine eingetragene Marke der Virtusa Corporation. Alle anderen Firmen- und Markennamen können Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

