VIRTUSA UTNEVNER HARPREET ARORA SOM LEDER FOR STORBRITANNIA, EUROPA OG MIDTØSTEN

LONDON, 23. oktober 2025 /PRNewswire/ -- Virtusa Corporation, en global leder innen digital forretningsstrategi, produkt og plattformsteknikk, annonserte i dag utnevnelsen av Harpreet Arora som den nye lederen for markedene Storbritannia, Europa og Midtøsten. Arora kommer til å være ansvarlig for å definere og akselerere Virtusas markedsutvidelsesstrategi og drive strategisk kundeengasjement på tvers av disse viktige geografiske områdene.

Arora er en globalt anerkjent leder innen bankvirksomhet og finansiell rådgivning med over 25 års internasjonal lederskapserfaring innen teknologi og rådgivning på tvers av ulike geografier og bransjer. Han er kjent for å konsekvent drive vekst, forretningstransformasjoner på stor skala og strategisk verdi i globale bedrifter.

«Vi er kjempefornøyde med å ønske Harpreet velkommen til Virtusas lederteam. Hans dype kompetanse innen teknologiledet konsulentvirksomhet, kombinert med hans lange erfaring innen å orkestrere komplekse oppkjøp og drive vekst i konkurransedyktige globale finansielle tjenester, gjør ham til den ideelle lederen til å lede vår vekst i disse kritiske markedene.» Said Nitesh Banga, president og administrerende direktør i Virtusa. «Harpreets visjon vil være avgjørende når vi ser på å utvide vårt fotavtrykk og utdype vårt verdiforslag til kunder i regioner med høyt potensial».

Før han ble med i Virtusa, hadde Arora flere lederroller i Wipro Limited. Senest ledet han Wipros Europe Consulting-virksomhet og han var tidligere lederen av Global Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) Consulting-porteføljen fra 2018 til 2024. I løpet av denne perioden spilte han en avgjørende rolle i å lede forretningsteamet for Capco-oppkjøpet og han var ansvarlig for å drive skapelse av forretningsverdi på tvers av Wipros oppkjøpte enheter.

Før Wipro tilbrakte Arora et tiår hos Infosys, hvor han drev P&L-vekst innen finanstjenester i Europa. Hans tidligere karriere inkluderer strategiske kundeforholdsstyringsroller hos Ernst & Young (London) og bedriftsbankeroller hos Citigroup og ICICI.

«Jeg gleder meg til å med i Virtusa – et formålsdrevet selskap med et sterkt fokus på digital ingeniørfag og AI-ledet klientsentrisk innovasjon», sa Harpreet Arora, leder av Storbritannia, Europa og Midtøsten i Virtusa. «Dette er en avgjørende tid for teknologi-tjenesteindustrien, og jeg ser frem til å lede vår vekst i strategiske markeder over hele Storbritannia, Europa og Midtøsten.»

Om Virtusa

Virtusa er et globalt produkt- og plattformtekniske tjenester selskap som gjør opplevelser bedre med teknologi. Vi hjelper organisasjoner med å vokse raskere, mer lønnsomt og mer bærekraftig ved å gjenforestille bedrifter gjennom domenedrevne løsninger. Vi kombinerer strategi, design og ingeniørfag, støttet av eneståence kompetanse i veiskillet mellom industri, næringsliv og teknologi for å skape reell forretningsmessig innvirkning for kundene.

Virtusa, som har hovedkontor i Massachusetts med globale leveringssentre, tilbyr et bredt spekter av tjenester, løsninger og eiendeler, inkludert strategi og design, AI-rådgivning og tjenester, digital engineering, data og analyse, digital forsikring, sky og sikkerhet, og administrerte tjenester på tvers av bransjer som finansielle tjenester, helsevesen, kommunikasjon, media, underholdning, reise, produksjon og teknologi.

Virtusa er et registrert varemerke for Virtusa Corporation. Alle andre selskap og varemerker kan være varemerker eller tjenestemerker tilhørende deres respektive innehavere.

