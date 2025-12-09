BingX führt ein großes Copy Trading Upgrade ein und feiert 1,3 Milliarden kopierte Orders

PANAMA CITY, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BingX, eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-AI-Unternehmen, ab heute ein großes Upgrade seines Copy Trading bekannt und feiert damit den Meilenstein von 1,3 Milliarden kumulierten Copy Trading Orders. Das Update führt eine überarbeitete Oberfläche, optimierte Arbeitsabläufe und erweiterte Anpassungsfunktionen ein. Dadurch wird der Handel einfacher und nutzerzentrierter gestaltet, sodass Trader mehr Möglichkeiten haben.

Die neue Version verbessert jede Ebene des Copy Trading Erlebnisses:

BingX Introduces Major Copy Trading Upgrade, Marking 1.3 Billion Copy Orders

Neue und verbesserte Oberfläche : Die überarbeitete Copy Trading Oberfläche ermöglicht eine einfache Ansicht und Zugriff auf Schlüsselinformationen und optimierte Einstellungen.

: Die überarbeitete Copy Trading Oberfläche ermöglicht eine einfache Ansicht und Zugriff auf Schlüsselinformationen und optimierte Einstellungen. Schnelleres Copy Trading Management : Das Erstellen und Verwalten von Kopier-Trades ist jetzt schneller und intuitiver, mit einem vereinfachten Satz von Schritten und Konfigurationsoptionen.

: Das Erstellen und Verwalten von Kopier-Trades ist jetzt schneller und intuitiver, mit einem vereinfachten Satz von Schritten und Konfigurationsoptionen. Verfeinerte Kopiermodi : Nutzer können jetzt einfach zwischen dem Kopieren mit festem Verhältnis und dem Kopieren mit festem Betrag wählen, mit überarbeiteten, vereinfachten Einstellungen für präzises Trade-Mirroring.

: Nutzer können jetzt einfach zwischen dem Kopieren mit festem Verhältnis und dem Kopieren mit festem Betrag wählen, mit überarbeiteten, vereinfachten Einstellungen für präzises Trade-Mirroring. Anpassbarer Hebel und Handelspaare : Nutzer können nun Hebelstufen unabhängig festlegen und Handelspaare auswählen, was größere Flexibilität bietet, um individuellen Risikopräferenzen und Strategien zu entsprechen.

: Nutzer können nun Hebelstufen unabhängig festlegen und Handelspaare auswählen, was größere Flexibilität bietet, um individuellen Risikopräferenzen und Strategien zu entsprechen. Echtzeit-Fondssynchronisation: Kontostände über Funding-, Spot- und Futures-Wallets hinweg werden sofort aktualisiert, was eine nahtlose Trade-Ausführung und eine genaue Kapitalallokation gewährleistet.

Das Upgrade führt außerdem eine Ausführung mit 0 Slippage für eine genaue Preisreplikation, eine Copy-Trade-Versicherung zum Ausgleich potenzieller Verluste sowie KI-Trader-Analysen ein. Letztere werten Performance-Daten aus, um Nutzern bei der Identifizierung hochwertiger Lead-Trader zu helfen. Mithilfe von automatisierten Take-Profit-Funktionen und dynamischen Stop-Loss-Optionen können Nutzer ihre Trades nun effizienter und mit größerem Vertrauen verwalten.

"Das Upgrade repräsentiert unser anhaltendes Engagement, jedes Detail des Nutzererlebnisses zu verfeinern.", sagte Vivien Lin, Chief Product Officer bei BingX. "Copy Trading ist ein Bereich, in dem BingX sich in der Krypto-Industrie wirklich einen Namen gemacht hat. Dieses Update spiegelt jahrelanges Feedback und Innovation wider – es macht den Prozess transparenter, flexibler und zugänglicher sowohl für neue als auch für erfahrene Nutzer".

Über BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Partner für Kryptowährungsbörsen des Chelsea Football Club und feierte damit ein aufregendes Debüt in der Welt des Sportsponsorings.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://bingx.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2840510/BingX_Introduces_Major_Copy_Trading_Upgrade_Marking_1_3_Billion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg