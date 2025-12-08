BingX wprowadza duże ulepszenie copy tradingu, osiągając 1,3 miliarda skopiowanych zleceń

PANAMA, 8 grudnia 2025 /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalutowa i firma Web3 AI, ogłosiła duże ulepszenie swojej funkcji copy tradingu, świętując kamień milowy w postaci 1,3 miliarda skumulowanych skopiowanych zleceń. Aktualizacja obejmuje przeprojektowany interfejs, zoptymalizowane procesy oraz zaawansowane możliwości personalizacji, czyniąc copy trading prostszym i bardziej przyjaznym dla użytkownika.

Nowa wersja ulepsza wszystkie kluczowe elementy copy tradingu:

Nowy ulepszony interfejs: przeprojektowany wygląd zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych informacji oraz uproszczonych ustawień.

przeprojektowany wygląd zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych informacji oraz uproszczonych ustawień. Szybsze zarządzanie kopiowanymi transakcjami: tworzenie i konfiguracja zleceń jest teraz szybsza dzięki uproszczonym krokom i przejrzystym opcjom.

tworzenie i konfiguracja zleceń jest teraz szybsza dzięki uproszczonym krokom i przejrzystym opcjom. Udoskonalone tryby kopiowania: użytkownicy mogą wybrać między kopiowaniem z ustalonym współczynnikiem a kopiowaniem z ustaloną kwotą, korzystając z uproszczonych ustawień umożliwiających precyzyjne odwzorowanie transakcji.

użytkownicy mogą wybrać między kopiowaniem z ustalonym współczynnikiem a kopiowaniem z ustaloną kwotą, korzystając z uproszczonych ustawień umożliwiających precyzyjne odwzorowanie transakcji. Personalizowana dźwignia i pary handlowe: użytkownicy mogą niezależnie ustawić poziom dźwigni oraz wybrać pary handlowe, dopasowując swoje strategie do preferencji dotyczących ryzyka.

użytkownicy mogą niezależnie ustawić poziom dźwigni oraz wybrać pary handlowe, dopasowując swoje strategie do preferencji dotyczących ryzyka. Synchronizacja środków w czasie rzeczywistym: salda w portfelach funding, spot i futures aktualizują się natychmiast, zapewniając płynne wykonanie transakcji i dokładny przydział kapitału.

Aktualizacja wprowadza również egzekucję bez poślizgu (0-slippage) dla precyzyjnego odwzorowania ceny, ubezpieczenie transakcji kopiowanych oraz analitykę AI, która ocenia dane o wynikach traderów, pomagając użytkownikom wybierać najlepszych liderów. Automatyczne take-profit i dynamiczne stop-loss umożliwiają sprawniejsze i pewniejsze zarządzanie zleceniami.

„To ulepszenie odzwierciedla nasze nieustanne dążenie do udoskonalania każdego aspektu doświadczenia użytkownika", powiedziała Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX. „Copy trading to obszar, w którym BingX naprawdę wyróżnia się w branży. Ta aktualizacja jest efektem lat opinii użytkowników oraz innowacji – czyniąc proces bardziej przejrzystym, elastycznym i dostępnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów."

O BingX

Założona w 2018 roku, BingX jest wiodącą giełdą kryptowalut i firmą Web3 AI, obsługującą globalną społeczność ponad 20 milionów użytkowników. Platforma oferuje kompleksowy zestaw produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji, w tym handel instrumentami pochodnymi, handel spot oraz copy trading, odpowiadając na potrzeby użytkowników na każdym poziomie doświadczenia – od początkujących po profesjonalistów. BingX konsekwentnie buduje godną zaufania i inteligentną infrastrukturę handlową, dostarczając innowacyjne narzędzia zwiększające efektywność i pewność działania. W 2024 roku BingX została oficjalnym partnerem kryptowalutowym klubu Chelsea FC, co oznaczało jej znaczący debiut w świecie sponsoringu sportowego.

Więcej informacji: https://bingx.com/pl

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2840510/BingX_Introduces_Major_Copy_Trading_Upgrade_Marking_1_3_Billion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5660459/BingX_logo_Logo.jpg