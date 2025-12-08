BingX wprowadza duże ulepszenie copy tradingu, osiągając 1,3 miliarda skopiowanych zleceń
News provided byBingX
Dec 08, 2025, 07:28 ET
PANAMA, 8 grudnia 2025 /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalutowa i firma Web3 AI, ogłosiła duże ulepszenie swojej funkcji copy tradingu, świętując kamień milowy w postaci 1,3 miliarda skumulowanych skopiowanych zleceń. Aktualizacja obejmuje przeprojektowany interfejs, zoptymalizowane procesy oraz zaawansowane możliwości personalizacji, czyniąc copy trading prostszym i bardziej przyjaznym dla użytkownika.
Nowa wersja ulepsza wszystkie kluczowe elementy copy tradingu:
- Nowy ulepszony interfejs: przeprojektowany wygląd zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych informacji oraz uproszczonych ustawień.
- Szybsze zarządzanie kopiowanymi transakcjami: tworzenie i konfiguracja zleceń jest teraz szybsza dzięki uproszczonym krokom i przejrzystym opcjom.
- Udoskonalone tryby kopiowania: użytkownicy mogą wybrać między kopiowaniem z ustalonym współczynnikiem a kopiowaniem z ustaloną kwotą, korzystając z uproszczonych ustawień umożliwiających precyzyjne odwzorowanie transakcji.
- Personalizowana dźwignia i pary handlowe: użytkownicy mogą niezależnie ustawić poziom dźwigni oraz wybrać pary handlowe, dopasowując swoje strategie do preferencji dotyczących ryzyka.
- Synchronizacja środków w czasie rzeczywistym: salda w portfelach funding, spot i futures aktualizują się natychmiast, zapewniając płynne wykonanie transakcji i dokładny przydział kapitału.
Aktualizacja wprowadza również egzekucję bez poślizgu (0-slippage) dla precyzyjnego odwzorowania ceny, ubezpieczenie transakcji kopiowanych oraz analitykę AI, która ocenia dane o wynikach traderów, pomagając użytkownikom wybierać najlepszych liderów. Automatyczne take-profit i dynamiczne stop-loss umożliwiają sprawniejsze i pewniejsze zarządzanie zleceniami.
„To ulepszenie odzwierciedla nasze nieustanne dążenie do udoskonalania każdego aspektu doświadczenia użytkownika", powiedziała Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX. „Copy trading to obszar, w którym BingX naprawdę wyróżnia się w branży. Ta aktualizacja jest efektem lat opinii użytkowników oraz innowacji – czyniąc proces bardziej przejrzystym, elastycznym i dostępnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów."
O BingX
Założona w 2018 roku, BingX jest wiodącą giełdą kryptowalut i firmą Web3 AI, obsługującą globalną społeczność ponad 20 milionów użytkowników. Platforma oferuje kompleksowy zestaw produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji, w tym handel instrumentami pochodnymi, handel spot oraz copy trading, odpowiadając na potrzeby użytkowników na każdym poziomie doświadczenia – od początkujących po profesjonalistów. BingX konsekwentnie buduje godną zaufania i inteligentną infrastrukturę handlową, dostarczając innowacyjne narzędzia zwiększające efektywność i pewność działania. W 2024 roku BingX została oficjalnym partnerem kryptowalutowym klubu Chelsea FC, co oznaczało jej znaczący debiut w świecie sponsoringu sportowego.
Więcej informacji: https://bingx.com/pl
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2840510/BingX_Introduces_Major_Copy_Trading_Upgrade_Marking_1_3_Billion.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5660459/BingX_logo_Logo.jpg
Share this article