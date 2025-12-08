BingX представляет крупное обновление копитрейдинга, достигнув 1,3 млрд копи-ордеров
News provided byBingX
Dec 08, 2025, 07:25 ET
ПАНАМА, 8 декабря 2025 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявила о масштабном обновлении своей системы копитрейдинга, приуроченном к достижению рекордного показателя – 1,3 миллиарда накопленных копи-ордеров. Обновление включает переработанный интерфейс, оптимизированные процессы и расширенные возможности кастомизации, делая копитрейдинг проще, удобнее и более ориентированным на пользователя.
Новая версия улучшает каждый ключевой элемент копитрейдинга:
- Обновлённый интерфейс: переработанный дизайн обеспечивает удобный доступ к ключевой информации и упрощённым настройкам.
- Более быстрое управление копи-сделками: создание и настройка копи-ордеров теперь выполняются быстрее благодаря сокращённому числу шагов и более понятной логике.
- Уточнённые режимы копирования: пользователям достаточно выбрать между Copying по фиксированному коэффициенту или по фиксированной сумме, используя обновлённые простые настройки для точного зеркалирования сделок.
- Настраиваемое плечо и торговые пары: теперь пользователи могут самостоятельно выбирать уровень плеча и пары для торговли, адаптируя стратегию под свой риск-профиль.
- Синхронизация средств в реальном времени: балансы в кошельках Funding, Spot и Futures обновляются мгновенно, обеспечивая точное распределение капитала и плавное исполнение сделок.
Обновление также включает исполнение без проскальзывания (0-slippage) для точного повторения цены, страхование копи-сделок для компенсации потенциальных убытков, а также AI-аналитику трейдеров, которая помогает оценивать производительность и выбирать лучших лид-трейдеров. С автоматическим тейк-профитом и динамическими стоп-лоссами пользователи могут управлять сделками быстрее и увереннее.
«Это обновление отражает нашу постоянную приверженность совершенствованию каждого аспекта пользовательского опыта», – отметила Вивьен Лин, директор по продукту BingX. – «Копитрейдинг – одна из тех областей, в которых BingX особенно выделяется в индустрии. Нововведения основаны на годах анализа обратной связи и внедрения инноваций, делая процесс более прозрачным, гибким и доступным как для новичков, так и для опытных трейдеров».
О BingX
Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, обслуживающая глобальное сообщество из более чем 20 миллионов пользователей. Платформа предлагает комплекс продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, отвечая потребностям трейдеров всех уровней – от новичков до профессионалов. Придерживаясь принципов надежности и интеллектуального подхода, BingX предоставляет инновационные инструменты, которые повышают эффективность и уверенность пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC, что стало важной вехой в её выходе в сферу спортивного спонсорства.
Подробнее: https://bingx.com/ru-ru
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2840510/BingX_Introduces_Major_Copy_Trading_Upgrade_Marking_1_3_Billion.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5660459/BingX_logo_Logo.jpg
Share this article