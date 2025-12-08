BingX представляет крупное обновление копитрейдинга, достигнув 1,3 млрд копи-ордеров

ПАНАМА, 8 декабря 2025 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявила о масштабном обновлении своей системы копитрейдинга, приуроченном к достижению рекордного показателя – 1,3 миллиарда накопленных копи-ордеров. Обновление включает переработанный интерфейс, оптимизированные процессы и расширенные возможности кастомизации, делая копитрейдинг проще, удобнее и более ориентированным на пользователя.

Новая версия улучшает каждый ключевой элемент копитрейдинга:

Обновлённый интерфейс: переработанный дизайн обеспечивает удобный доступ к ключевой информации и упрощённым настройкам.

переработанный дизайн обеспечивает удобный доступ к ключевой информации и упрощённым настройкам. Более быстрое управление копи-сделками: создание и настройка копи-ордеров теперь выполняются быстрее благодаря сокращённому числу шагов и более понятной логике.

создание и настройка копи-ордеров теперь выполняются быстрее благодаря сокращённому числу шагов и более понятной логике. Уточнённые режимы копирования: пользователям достаточно выбрать между Copying по фиксированному коэффициенту или по фиксированной сумме, используя обновлённые простые настройки для точного зеркалирования сделок.

пользователям достаточно выбрать между Copying по фиксированному коэффициенту или по фиксированной сумме, используя обновлённые простые настройки для точного зеркалирования сделок. Настраиваемое плечо и торговые пары: теперь пользователи могут самостоятельно выбирать уровень плеча и пары для торговли, адаптируя стратегию под свой риск-профиль.

теперь пользователи могут самостоятельно выбирать уровень плеча и пары для торговли, адаптируя стратегию под свой риск-профиль. Синхронизация средств в реальном времени: балансы в кошельках Funding, Spot и Futures обновляются мгновенно, обеспечивая точное распределение капитала и плавное исполнение сделок.

Обновление также включает исполнение без проскальзывания (0-slippage) для точного повторения цены, страхование копи-сделок для компенсации потенциальных убытков, а также AI-аналитику трейдеров, которая помогает оценивать производительность и выбирать лучших лид-трейдеров. С автоматическим тейк-профитом и динамическими стоп-лоссами пользователи могут управлять сделками быстрее и увереннее.

«Это обновление отражает нашу постоянную приверженность совершенствованию каждого аспекта пользовательского опыта», – отметила Вивьен Лин, директор по продукту BingX. – «Копитрейдинг – одна из тех областей, в которых BingX особенно выделяется в индустрии. Нововведения основаны на годах анализа обратной связи и внедрения инноваций, делая процесс более прозрачным, гибким и доступным как для новичков, так и для опытных трейдеров».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, обслуживающая глобальное сообщество из более чем 20 миллионов пользователей. Платформа предлагает комплекс продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, отвечая потребностям трейдеров всех уровней – от новичков до профессионалов. Придерживаясь принципов надежности и интеллектуального подхода, BingX предоставляет инновационные инструменты, которые повышают эффективность и уверенность пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC, что стало важной вехой в её выходе в сферу спортивного спонсорства.

