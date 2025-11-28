Die Smart City Expo Doha schließt mit der Gestaltung der Vision des urbanen Lebens im Nahen Osten ab

BARCELONA, Spanien, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Smart City Expo Doha wurde am 26. November nach zwei Tagen intensiver Diskussionen darüber, wie Technologie Städte im Nahen Osten in nachhaltige und lebenswerte Umgebungen verwandeln kann, erfolgreich abgeschlossen. Die führende Veranstaltung zur urbanen Zukunft in der MENA-Region bereitet sich derzeit auf ihre fünfte Ausgabe vor, die für den 28. bis 29. April 2026 geplant ist.

Next Smart City Doha will be held from April 28 to 29, 2026.

Die 4. Smart City Expo Doha, organisiert von der Fira de Barcelona und dem Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie („Ministry of Communications and Information Technology", MCIT) von Katar, konzentrierte sich auf die Auswirkungen der KI in Bereichen wie Mobilität, Design und Stadtmanagement. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Beyond connectivity: a digital solutions pathway to a smarter, thriving future" (Mehr als nur Konnektivität: digitale Lösungen für eine intelligentere, erfolgreiche Zukunft), brachte über 30 internationale Experten zusammen und bot vier herausragende Keynotes: Kent Larson (MIT) sprach über technologiegestützte Stadtplanung, Jesús Serrano über KI-Innovationen, S.E. Reem Al Mansoori über Katars Strategie zur städtischen Transformation und FIFA-Botschafter Ghanim Al-Muftah überbrachte eine inspirierende Botschaft zu Resilienz und Inklusion.

Die Feier dieser lokalen Ausgabe der SCE unterstreicht die Führungsrolle Katars im Bereich der intelligenten und nachhaltigen Stadtentwicklung in der gesamten MENA-Region. Diese herausragende Rolle zeigt sich bereits in großen nationalen Projekten, die die digitale Vision des Landes in die Realität umsetzen. Lusail City, eines der fortschrittlichsten Smart-City-Projekte in der Region, integriert Echtzeit-Datensysteme, intelligente Mobilitätslösungen und vernetzte städtische Dienstleistungen, die die Lebensqualität und die operative Effizienz verbessern. Ähnlich verhält es sich mit Msheireb Downtown Doha, dem ersten vollständig fertiggestellten intelligenten und nachhaltigen Stadtviertel in Katar, das digitale Innovation, Energieeffizienz und menschenzentriertes Stadtdesign vereint. Zusammen zeigen diese anschaulichen Beispiele, wie Katar zukunftsfähige städtische Umgebungen gestaltet und Fortschritte bei der Umsetzung der in der Qatar National Vision 2030 und der Digital Agenda 2030 des Landes dargelegten Ziele erreicht.

In diesem Jahr wurde die Smart City Expo Doha auf der MWC25 Doha vorgestellt. Die erste MWC-Veranstaltung in der MENA-Region (Naher Osten und Afrika), die von der GSMA in Zusammenarbeit mit dem MCIT organisiert wurde, brachte an zwei Tagen fast 300 Vordenker und über 250 Aussteller und Sponsoren zusammen.

Smart City Expo in der Welt

Der Smart City Expo World Congress findet jährlich in Barcelona statt und ist die weltweit führende Veranstaltung zum Thema Smart Cities. SCE Doha ist eine der lokalen Ausgaben, die 2025 außerhalb Spaniens organisiert werden, darunter auch in New York, Curitiba, Puebla, Santiago del Estero, Santiago de Chile, Kuala Lumpur, Cartagena de Indias und Tomorrow.City in Shanghai.

